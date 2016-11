Zähne ziehn und braten

Am Montag demonstrierten Linke-Politiker, darunter die Parteivorsitzenden, in Berlin gegen zu hohe Mieten. Der Protest unter dem Motto »Miethaie zu Fischstäbchen« soll den Auftakt einer Aktionswoche zum Thema markieren. »Jeder Mensch braucht eine Wohnung, aber für viele wird Wohnen immer mehr zu einem Luxus, den sich nicht jeder leisten kann«, heißt es dazu auf der Website der Linkspartei. Über vier Millionen Sozialquartiere würden bundesweit fehlen, ihr Bestand sei aufgrund einer verfehlten Wohnungspolitik in den vergangenen Jahren zurückgegangen. (jW)