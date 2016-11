»Legale Migration wurde nie gefördert«

Migranten aus Mali vor einem Flüchtlingszentrum in Spanien (3. März 2014) Foto: Juan Medina/Reuters

EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos und Italiens Außenminister Paolo Gentiloni haben Donnerstag und Freitag vergangener Woche mit afrikanischen Regierungen über Abkommen verhandelt, um eine Rückübernahme von Menschen zu erreichen, die aus Mali, Niger und Senegal nach Europa geflüchtet sind. Wie begründen die EU-Politiker ihr Vorhaben?

Die Argumentation des EU-Kommissars ähnelt der, die beim Flüchtlingsdeal mit der Türkei angewandt wird: Illegale Einwanderung wolle man unterbinden, statt dessen seien Angebote für legale Migration geplant. Bislang irregulär eingewanderte Menschen will man aus Europa in die westafrikanischen Herkunftsländer zurückschicken können. Die EU gibt vor, Flucht­ursachen bekämpfen zu wollen, indem sie mit den Regierungen westafrikanischer Länder Rücknahmeabkommen schließt. An diese wird aber die Vergabe von Entwicklungshilfe gekoppelt. Ein zynisches Unterfangen! Zumal die Zusage, legale Migration zu fördern, bisher nie eingehalten wurde. Spanien etwa hatte im Rahmen eines solchen Deals zugesichert, jährlich 800 malische Migranten aufzunehmen. Letztlich waren es dann insgesamt weniger als 30 Personen. Einen ähnlichen Vorstoß Frankreichs hatte die malische Regierung abgelehnt.

Was wollen Avramopoulos und Gentiloni im Detail aushandeln, und wie könnte sich das auf die afrikanischen Geflüchteten in Europa auswirken?

Von AME, einer malischen Organisation Abgeschobener, wissen wir, dass sie in großer Sorge sind. Das Abkommen, das die westafrikanischen Regierungen unterzeichnen sollen, sieht vor, dass künftig vor einer Abschiebung noch nicht mal die Botschaften der Herkunftsländer informiert werden müssen. Bisher war es so, dass letztere, wenn eine Malierin oder ein Malier ohne Papiere abgeschoben werden sollte, Ersatzpapiere erstellen mussten. Um künftig effizienter abschieben zu können, will die EU dies nun selber besorgen. Ein Sprecher der AME berichtet sogar, darauf angesprochen worden zu sein, ob seine Organisation nicht kooperieren wolle. Doch die AME will sich keinesfalls vor den Karren menschenverachtender europäischer Migrationspolitik spannen lassen.

Kürzlich protestierte die AME am Flughafen in Bamako anlässlich eines Empfangs von EU-Politikern im Land. Neben solchen Protesten organisiert die AME auch Hilfe für Abgeschobene. Wie genau?

Die AME hilft Menschen, die nach einer Abschiebung in Mali ankommen und nicht wissen, wohin sie gehen sollen. Viele von ihnen haben das Gefühl, gescheitert zu sein. Sie befürchten, dass ihre Familien sie nicht mehr respektieren. Tatsächlich verarmen die Familien oft, wenn sie kein Geld mehr aus dem Ausland erhalten. Die AME fängt zwar die Abgeschobenen auf, doch sie verbindet ihre Hilfe stets mit einer Kritik am Grenzregime.

Medico international argumentiert, die EU schaffe neue Ursachen für eine Flucht nach Europa, indem sie die Freizügigkeit innerhalb Afrikas weiter einschränkt. Wie ist das zu verstehen?

Unter den westafrikanischen Ländern hatte es bislang keiner gesicherten Grenzen bedurft. Viele Menschen sind von einem Land zum anderen unterwegs, etwa wenn sie einen Job suchen. Aufgrund des europäischen Einflusses und der restriktiven Migrationspolitik der EU gibt es dort nun schärfere Kontrollen. Deshalb können die Menschen also auch nicht mehr problemlos im Nachbarland arbeiten, wenn sie im eigenen Land keinen Job finden. Ergo: Mehr Menschen entscheiden sich, nach Europa zu emigrieren.

Was sollte die EU statt dessen tun?

Europa muss aufhören, Entwicklungshilfezahlungen an Auflagen zu koppeln, die Migration verhindern und Abschiebungen erleichtern. Unsere Partner in Westafrika wirken dementsprechend auf ihre Regierungen ein und fordern sie auf, die Rückübernahmeabkommen nicht zu unterzeichnen. Statt dessen muss die Freizügigkeit innerhalb Westafrikas wiederhergestellt werden.