Lufthansa: Piloten kündigen neue Streiks an

Und täglich grüßt das Murmeltier: Bei der Lufthansa stehen die Zeichen wieder auf Streik - bei den Piloten bereits zum 14. Mal in der seit 2012 ausgetragenen Tarifauseinandersetzung Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat einen weiteren Streik bei der Lufthansa angekündigt. Der genaue Zeitpunkt der bereits 14. Arbeitsniederlegung im seit April 2014 bestehenden Tarifkonflikt soll mit einem Vorlauf von 24 Stunden bekanntgegeben werden, wie die Gewerkschaft am Montag in Frankfurt am Main mitteilte. Der Grund ist das erneute Scheitern der Verhandlungen zu den Gehältern der rund 5.400 Kapitäne und Kopiloten bei der Kerngesellschaft der Fluglinie sowie bei den Töchtern Cargo und Germanwings. Eine in letzter Sekunde vom Management angebotene Schlichtung lehnte die VC ab.

VC-Präsident Ilja Schulz erklärte, es habe seit mittlerweile fünf Jahren keine Gehaltserhöhungen mehr gegeben, während das Unternehmen im gleichen Zeitraum rund fünf Milliarden Euro Gewinn eingefahren habe. Die Gewerkschaft fordert Gehaltserhöhungen von mehr als 20 Prozent. Das entspricht einer jährlichen Steigerung von rund 3,66 Prozent. Lufthansa habe nur eine Nullrunde angeboten.

Im Konflikt mit den Piloten sind mit der Altersversorgung und den Übergangsrenten weitere zentrale Themen ungeklärt. Auch hatte die VC vergeblich in Sondierungen versucht, die Arbeitsbedingungen für Piloten bei der Billigtochter Eurowings in ihrem Sinne zu regeln. Der Konzern lehnt es ab, die dortigen Piloten nach dem höheren Tarif im Stammbetrieb zu entlohnen. Der alte Vergütungstarifvertrag für die Lufthansa-Piloten war bereits im Frühjahr 2012 ausgelaufen. Die VC hatte für die zwei darauffolgenden Jahre Forderungen von 5,2 Prozent sowie 4,6 Prozent aufgestellt, die weiter bestehen, und wollte auch über die Folgejahre sprechen.

Die Airline hatte zuletzt im Rahmen einer Gesamtlösung 4,4 Prozent mehr Geld und eine Einmalzahlung von 1,8 Monatsgehältern angeboten. Zuletzt hatten die Flugkapitäne im September 2015 die Arbeit niedergelegt. Das Landesarbeitsgericht Hessen hatte ihren Streik als unrechtmäßig gestoppt, weil mit der Eurowings-Frage »tariffremde« Streikziele verfolgt worden seien. (dpa/jW)