Die Ausgebufften

Am ersten Spieltag war noch alles wie immer: Spandau schickt die OSC Potsdam mit 18:6 nach Hause Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/ZB Funkregio Ost

Waspo 98 Hannover war in den 90er Jahren einmal der härteste Kontrahent des deutschen Dauermeisters Spandau 04. 1993 schnappte man den Hauptstädtern sogar mal die Meisterschaft weg – das war einer von drei »Unfällen« in der seit 1979 anhaltenden Titelserie der Spandauer, die seitdem nur von Hannover, Cannstatt (2006) und Duisburg (2013) unterbrochen wurde. Auch in der Statistik der Einzelspiele sieht es ähnlich aus, Spandau siegt sich fast zu Tode, die Konkurrenz ist auf den Verliererpart abonniert. Und somit muss es nicht verwundern, dass das letzte Waspo-Siegerlebnis gegen die Berliner aus dem Jahre 2002 datiert, als man im Playoff-Finale gegen 04 immerhin zwei Erfolge schaffte, aber am Ende mit der 2:3-Bilanz den Titel doch verpasste.

Atempausen also hat’s genug gegeben für Hannover. Und so gewannen die Niedersachsen am Samstag nach 14,5 Jahren Siegesabstinanz mal wieder ein Spiel gegen die Hauptstädter. Dies gelang am 2. Spieltag der A-Gruppe der Deutschen Wasserball-Liga mit 13:11 (5:5,5:3,1:3,2:0) in der Schwimmhalle Schöneberg vor 200 Zuschauern. Der frühe Saisonzeitpunkt freilich lässt noch alle Bewertungsoptionen offen: War es ein Ausrutscher, den Spandau am Ende souverän mit dem erneuten Meistertitel, dann dem 36., korrigiert, oder war es der Anfang vom Ende einer unvergleichlichen Dominanz, die die der Münchner Fußball-Bayern nur als Stückgut erscheinen lässt?

Der Ausgang diesmal war am Ende auf jeden Fall verdient, da sich die Gäste durchsetzungsstärker und vor allem im Center-Spiel besser präsentierten. Hannover, das nach personellen Verstärkungen vor allem mit Akteuren des Olympia-Vierten Montenegro vor der Saison als »Millionentruppe« bezeichnet wird und nur mit wenigen deutschen Akteuren besetzt ist, unterstrich jedenfalls seinen Anspruch auf den Meistertitel. Trainer Karsten Seehafer, 1993 übrigens als Spieler mit Waspo schon Meister und jetzt personifizierter Traum vom Titel-Dacapo, hielt sich am Beckenrand ziemlich zurück und überließ seinen erfahrenen Profis vom Balkan die Regie im Becken. Eines Übungsleiters am Beckenrand, so scheint es, bedürfen sie nicht. Das könnte ein Manko werden, wenn es ums Ganze geht.

Spandau führte zwar im ersten Viertel kurzzeitig mit zwei Toren (5:3), lief dann aber immer einem Rückstand hinterher. Die Aufholjagd vom 7:10 zum 11:11 kostete Kraft, zwei Minuten vor Ende schaffte Hannover per Fünfmeter-Strafwurf und Überzahltor des Ex-Spandauers Erik Bukowski die Entscheidung. »Wir haben eine Halbzeit lang nicht gut verteidigt, zehn Gegentore sind einfach zu viel. Gegen ein ausgebufftes Team, wie es aktuell Hannover ist, kann man das nur schwer kompensieren«, sagte Spandaus Trainer Peter Röhle, der den Ausgang als »unnötige Niederlage« bezeichnete. Doch er begreift sie als »einen echten Lerneffekt«.