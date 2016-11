Nachschlag: Unterrepräsentiert

Foto: Kim Hong-Ji/Reuters

Warum hat Hillary Clinton die Wahl zur US-Präsidentschaft verloren? Roy Haderman, Vorsitzender der Demokratischen Partei in Liberty City (Südflorida), wo 80 Prozent der Bevölkerung Afroamerikaner sind, weist im Arte-Beitrag auf eine Ursache hin: Clinton habe es – im Gegensatz zu Barack Obama – versäumt, lokale Parteistrukturen in den Wahlkampf einzubeziehen und statt dessen Leute aus Washington geschickt. So habe sie die Massenbasis bei den Afroamerikanern verloren. Zur Frage, warum die Vorwahlumfragen so falsch lagen, hat Professor Eduardo Gamarra von der Florida International University in Miami eine mögliche Erklärung. Die Ergebnisse eigener, mit Hilfe von Studierenden durchgeführter Umfragen wichen stark von denen der offiziellen ab und prognostizierten bereits am Freitag vor der Wahl einen Sieg Donald Trumps. Könnte es sein, so Professor Gamarra, dass bestimmte Volksgruppen wie Latinos, Afroamerikaner und Asiaten in den offiziellen Befragungen unterrepräsentiert waren? (mis)

http://kurzlink.de/N6MnzRoIi