Zu jW vom 2. November: »Regelwerk der ­Repression«

Das Prostituiertenschutzgesetz ist eher ein Prostitutionsschutzgesetz. Das System Prostitution wird dadurch nicht angegriffen. Der erste Satz in der Begründung des Gesetzes lautet in etwa: »Prostitution ist ein Wirtschaftszweig, der erhebliche Gewinne einbringt.« Und entsprechend wird Prostitution als Wirtschaftszweig reguliert und vor allem erhalten. Das System Prostitution wird erhalten, und der neoliberale Staat macht den Zuhälter, denn er zwingt die Frauen zur Anmeldung und erreicht so, dass er über die Steuer mitkassieren kann. Prostitution ist nicht nur ein kleines Geschäft. Es ist eine Industrie, und die wird nicht angekratzt.

Das Gute am neuen Gesetz: Durch die Anmeldung der Frauen können diese lokalisiert werden, die Dokumentation ihres Auftauchens und Verschwindens in der Prostitution könnte ihnen Schutz geben. Aber wahrscheinlich denkt die Autorin, dass die Frauen diesen Schutz gar nicht brauchen, warum auch? Ist doch laut linker Politik nur ein Dienstleistungsjob? Ebenso wird die Anmeldung mit einem Beratungsgespräch verbunden sein. Die seelischen und körperlichen Verletzungen von Frauen in der Prostitution werden Thema sein. Auf alle Fälle wird dieses Gespräch nicht von einer vom Bordellbetreiber gewählten Person geführt. Und in der Sprache der zu beratenden Frau. Das ärgert die Bordellbetreiber und die Lobby der Prostitutionsindustrie.

In dem Artikel werden die Herren Freier nun Kunden genannt, ganz im Sinne des Wirtschaftszweiges Prostitution. Regelungen im System Prostitution werden dargestellt, als seien sie eine direkte Fortsetzung von Regelungen aus der NS-Zeit. Die Autorin Evrim Sommer spricht für eine Prostitution ohne Regeln, nur den Regeln der Marktwirtschaft unterworfen. Wer zahlt, bestimmt, erlaubt ist, was bezahlt ist. Geliefert wird, was bestellt ist. Das ist nicht linke Politik, sondern einfach nur neoliberaler Kapitalismus.

Wenn wir noch anschauen, wie da Frauen aus anderen Ländern und ethnischen Gruppen, denen der Zugang zu würdigen Arbeiten versperrt ist, vermarktet werden, es könnte auch rassistisch genannt werden. Denn Prostitution ist nicht ausschließlich Zwangsprostitution oder Privatangelegenheit angeblich lustvoller »Sexarbeiterinnen«, sondern ein rassistisches und sexistisches Geschäft mit Tausenden Mädchen und Frauen, bei dem der eigentlich nicht gewollte Zugriff auf Frauenkörper die Ware ist und die Bezahlung für die nicht einvernehmliche sexuelle Ausbeutung stattfindet. (…)

Roswitha Reger, München

Korrupte Wissenschaft

Zu jW vom 3. November: »In den ­Sklavenhalterstaat«

Es ist wieder soweit. Eine korrupte »Wissenschaft« dient sich einer absurden, in diesem Falle verbrecherischen, neoliberalen Politik des Klüngels der Finanzhaie und Großkonzerne an. Der machtvolle Spaltkeil der Politik treibt die Wirtschaftswissenschaft damit endgültig in die Regression. Werden andere Wissenschaftszweige folgen? Schon wegen der Zitate fiel es mir schwer, den aufkommenden Brechreiz niederzukämpfen und diesen Artikel zu Ende zu lesen. Gut, dass es linke Medien wie die junge Welt gibt, die diese Entwicklungen beobachten und Alarm schlagen.

Jürgen Günther, per E-Mail

Sozialstaat abgeschafft

Zu jW vom 4. November: »›Agenda 2010‹: Nicht alles schlecht?«

Mit hoher Wahrscheinlichkeit war den »Agenda 2010«-Erfindern bewusst, dass der Sozialstaat abgeschafft werden musste, um den Kriegsstaat wieder einzuführen. Besonders wenn man heute wieder meint, Deutschland stünde endlich auf der »richtigen« Seite der Geschichte. Wie Die Linke das mit ihrer Forderung »Raus aus der NATO!« in Einklang bringen will, bleibt allein ihr Geheimnis. Aber für eine Regierungsbeteiligung mit rechten Grünen und einer sogenannten SPD scheint es der Linken nicht sonderlich schwerzufallen, diese Forderung schnell fallenzulassen.

Folker Hoffmann, per E-Mail

Ortega-Clan

Zu jW vom 8. November: »Sandinisten ­schlagen Rechte«

Als regelmäßiger Leser Ihres Web-Auftrittes (und gelegentlicher junge-Welt-Print-Käufer) kann ich Ihnen mein Befremden über Ihre Berichterstattung zur Nicaragua-Wahl nicht vorenthalten. Eines vorab: Meine Kritik ist keine »solidarische«, in der Regel bin ich dezidiert anderer Meinung als die Autoren Ihres Blattes – aber deswegen lese ich die jW (wegen des »Andersdenkens« … R. Luxemburg).

Nun aber zur Sache: Angesichts der (auch im linken Spektrum) vielfach kritisierten Amtsführung der Ortega-Familie, der massiven Missbrauchsvorwürfe gegen Daniel Ortega persönlich (seitens seiner Stieftochter), der juristischen Winkelzüge gegen die Opposition im Vorfeld der Wahl und der von vielen als »neoliberal« kritisierten Niedriglohnzonen im Lande finde ich es unangemessen, in derart wohlwollender Art über den mutmaßlichen Wahlsieger zu berichten. Wenn Sie schon den »sanften Staatsstreich« ins Spiel bringen (durch US-Wirtschaftssanktionen, nicht durch Ortega …), dann wäre zumindest ein kritischer Nebensatz zum Ortega-Clan zu erwarten. Anlass gäbe es genug – aber das würde der Widerspruchsfreiheit des Textes natürlich Abbruch tun. Ich erinnere nur an das (Wahl-)Bündnis Ortegas mit der katholischen Kirche, mit der Folge einer Abtreibungsgesetzgebung, die sogar im Falle von Vergewaltigung und medizinischer Indikation die Herbeiführung eines Aborts verbietet. (…)

Ulrich Clauß, per E-Mail

Zustimmung der Bevölkerung

Zu jW vom 5./6. November: »Noch einmal Ortega«

Der Hauptgrund für den möglichen »glatten Durchmarsch des Regierungslagers« ist die mehrheitliche Zustimmung der Bevölkerung zur bisherigen Politik der sandinistischen Regierung. Die Zerstrittenheit der Opposition ist auch ein Ergebnis sandinistischer Politik. Das Oppositionslager hat ihr nichts entgegenzusetzen. (…)

Wolfgang Herrmann, Dreesch