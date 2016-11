Macht der Marmelade

Vorheriges

Vor der Pubertät waren alle langsamen Lieder schlecht. Später schnitten manche rein wie scharfe Messer. Wie war ich enttäuscht, als ich die »Live Songs«, das vierte Album von Leonard Cohen, in den 70er Jahren aus dem Plattenregal meines Vaters gezogen und aufgelegt hatte. Ein so interessantes Cover und dann so lasche Lieder. Dort stand ein bemerkenswert kurzhaariger Mann extrem lässig an eine Kachelwand gelehnt, und – noch interessanter – die Lieder standen nicht hinten drauf, sondern waren mit Schreibmaschine vorne draufgeschrieben. Als ich sie hörte, dachte ich, was ist denn das für eine Marmelade?

Dabei waren hier mit »Bird on the Wire« und »Story of Isaac« zwei der schönsten Cohen-Songs dabei, die mit »Sisters of Mercy«, »Avalanche«, »So long, Marianne« und natürlich »Suzanne« zum früh ausgebildeten Kanon gehören. Von diesen Liedern geht eine eigentümliche Macht aus. »Die Musik von niemand anderem klang oder hat sich so angefühlt wie die von Leonard Cohen«, twitterte Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau, nachdem bekanntgeworden war, dass der kanadische Singer-Songwriter am vergangenen Montag im Alter von 82 Jahren gestorben war.

Doch diesen Künstler muss man erst mal an sich ranlassen. »Das erste, das an Leonard Cohen auffällt, ist seine unglaubliche Langsamkeit. ›Suzanne takes you down / To her place near the river‹: Kann das menschliche Ohr so langsam hören, wie Leonard Cohen singt? Jedenfalls braucht es Übung, Erfahrung und Geduld, Leonard Cohen zuzuhören«, schrieb Wiglaf Droste 2009 in dieser Zeitung.

Was für eine Kraft in dieser Musik schlummert, konnte ich erahnen, als ich mir in der Kinder- und Jugendbibliothek das Buch »Bitterschokolade« auslieh. Der erste Roman von Mirjam Pressler handelt von einem dicken 15jährigen Mädchen, das, obwohl gar nicht mal unglücklich verliebt, immerzu Leonard Cohen hört. Ah, Musik für dicke Mädchen, die Bitterschokolade essen, dachte ich. Beides war nichts für mich. Doch als ich dann auch so alt war, staunte ich über solche Sätze von Cohen: »Wenn ich eine Frau sehe, die sich durch den Orgasmus verwandelt, den wir zusammen erreicht haben, dann weiß ich, dass wir uns wirklich begegnet sind. Alles andere ist Fiktion.« Holla. Als verwirrter junger Mensch stellt man sich ja den ersten Sex so phantastisch vor wie andere den Sozialismus.

Zu finden waren diese Anmutungen in Cohens erstem Roman »Das Lieblingsspiel« von 1963. Ins Musikgeschäft stieg er ja erst 1967 ein. Da war er schon 33 Jahre alt, hatte ein paar Jahre auf einer griechischen Insel zugebracht, zwei Romane und mehrere Lyrikbände rausgebracht. Anfangs vertonte er einfach seine Gedichte. Mit seinem bluesigen Bariton und seinem Gitarrenminimalismus fiel er im Fernsehen sofort auf. Vor allem seine Stimme konditionierte die Leute langfristig für seine Songs, in denen musikalisch wenig passierte. Cohen dachte anfangs , er spiele für Menschen seines Alters, doch es griffen überraschend viele Teenager zu. Seine Plattenfirma bewarb ihn als »Meister der erotischen Verzweiflung«, und er verkaufte mehr Platten als der viel wandlungsfähigere Bob Dylan.

Begehren und Depression, diese Stimmung in Musik und Text machte Cohen sehr attraktiv. Wird man denn nie erwachsen, schienen seine Lieder zu fragen, die er durch religiöse Anspielungen sakralisierte. Romantische Enttäuschungen gesellschaftlicher wie privater Art, die dann wiederum irgendwie beruflich sublimiert werden müssen, sind ja der Motor der westlichen Mittelklasse, Cohen war einer ihrer ergreifendsten Helden. Passend dazu war er dem Zen-Buddhismus zugetan und ließ sich sogar zum buddhistischen Mönch ausbilden. Zwar sagte er über sich, er sei der spirituell ungeeigneteste Mensch, den man sich vorstellen könnte, doch war er offenbar zeitweise meditativ derart versunken, dass er nicht bemerkte, wie seine Managerin Kelley Lynch sein gesamtes Vermögen veruntreute. Im Ergebnis musste er mit Mitte 70 auf eine dreijährige ausverkaufte Welttournee gehen. 15 Jahre hatte er das vermieden. Er hass­te es, trotzdem gab er Konzerte über drei Stunden, bei denen er als kleiner eleganter Mann mit Hut in den größten Sälen intime Momente erzeugte.

»You want it darker« hieß sein letztes, moribundes Album, das knapp drei Wochen vor seinem Tod erschien. Pathos entwickelt sich aus Selbstironie, anrührend und witzig. »A million candles burning / for the help that never came«, fasst Cohen da sein Werk zusammen. You want it darker? Ich weiß noch, wie mein Kollege Alexan­der Reich und ich 2001 die »Ten New Songs« des gleichnamigen, gerade erschienenen Cohen-Albums, damals des ersten nach neun Jahren Pause, anhörten. Er hatte die Songs im buddhistischen Kloster geschrieben und schließlich mit Sharon Robinson aufgenommen. Wir tranken dazu Kaffee in unserem damaligen jW-Feuille­tonbüro, einer badezimmerkleinen Butze in einem mittlerweile abgerissenen ehemaligen DDR-Ministerium. Schon nach zwei neuen Cohen-Liedern fühlten wir uns, als wäre es nicht 12.30 Uhr, sondern 2.30 Uhr und wir schon völlig abgeschossen. Musik, die dir gute Nacht sagt, am hellichten Tag. Gute Nacht, Leonard Cohen.