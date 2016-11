Novemberschnee

Foto: flickr.com/uzi978 (CC BY-SA 2.0)

Dienstag, 8. November 2016,

morgens um 7 Uhr 48 (Ortszeit),

ich sehe aus dem Fenster:

der erste Schnee!

Kater Domi, der Schwarzweiße,

will nach draußen, bekommt sein Bändchen um

und steht in der Tür; sein Schweif zuckt,

wie immer, wenn er unschlüssig ist.

Er entscheidet sich für ein Frühstück drinnen,

bekommt es, wie Lissy, die halbwilde Schlawinerkatze,

die draußen futtert, gierig und hastig schmatzt,

dass es mir eine Freude ist: soviel Appetit auf Leben!

Ich räume das Geschirr und das Besteck aus der Spülmaschine

in Schränke und Schubladen und fülle den Wasserkocher;

»Ach du Scheiße! Das macht Spaß mit Sommerreifen!«,

sagt eine Stimme, und die hübsche junge Frau,

die auf den Tag läppische 33 Jahre jünger ist als ich,

schaut verdrießlich und genervt ins weiße Wetter;

ihre Mutter, die entscheidende 23 Tage jünger ist als ich,

rüsselt noch im Bettchen, ich decke den Frühstückstisch.

Ein Freund aus Hamburg smst genervt, dass die Bahn

nichts als Verspätungen zu bieten hat; ach ja, unschön, sicher,

aber man weiß doch, dass die Mördergrube Bahn auf Tag eins

der »Schneekatastrophe« genannten Witterung ungeduldig wartet:

Schon zwei Zentimeter Tauschnee sind die perfekte Entschuldigung

für alle Pannen, die auch bei Sonnenschein programmiert sind;

so sind sie gestrickt hier: immer auf der Suche nach anderen Umständen,

denen man es so schön in die Schuhe schieben kann.

Ich ziehe die Schuhe an, die paar Meter zum Briefkasten

schaffe ich auch mit Sommerbereifung;

Kater Domi kommt mit, ist aber weniger leichtsinnig als ich:

in weißer Voraussicht hat er Winterpfoten aufziehen lassen.