Zum Prozess gegen die DFG-VK

Die »Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen und Kriegsdienstgegner« (DFG-VK) informierte am Sonntag in einer Pressemitteilung über einen bevorstehenden Prozess gegen die Organisation:

Nach dem letzten »Tag der Bundeswehr« sorgten von der DFG-VK veröffentlichte Fotos von Kindern an Handfeuerwaffen der Armee für einen Skandal – selbst Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen musste sich zu dem Fall äußern und versprach Besserung. Doch nun sollen die Fotos aus der Öffentlichkeit verschwinden. Der Gerichtsprozess dazu findet am Dienstag, dem 15. November 2016, um 9.00 Uhr im Zivilgerichtssaal des Landgerichts Stuttgart (Werastraße 4, 70182 Stuttgart) statt.

Dürfen verpixelte Fotos von Kindern an Waffen öffentlich gezeigt werden? Über diese Frage entscheidet am Dienstag das Landgericht Stuttgart. Auch wenn die Gesichter der Kinder nicht zu erkennen sind, sorgte die Verbreitung der am 11. Juni 2016 auf dem »Tag der Bundeswehr« im baden-württembergischen Stetten aufgenommenen Fotos nicht nur bei der Armee für Aufregung, sondern auch bei den Eltern der Kinder für Unmut. Die ließen zwar ihre Kinder mit echten Waffen hantieren, die Aufmerksamkeit war ihnen aber scheinbar doch unangenehm. Sie fordern, die Fotos aus dem Internet zu löschen und darüber hinaus Schadenersatz. (…)

»Wir halten es für sehr wichtig, die Öffentlichkeit über Vorfälle wie Kinder an Bundeswehr-Waffen aufzuklären«, so Michael Schulze von Glaßer, stellvertretender politischer Geschäftsführer der DFG-VK. Fotos seien dabei für die Glaubwürdigkeit in den Medien unabdingbar. »Selbstverständlich nehmen wir dabei Rücksicht auf die abgebildeten Personen«, ergänzt dazu Roland Blach, Landegeschäftsführer der DFG-VK Baden-Württemberg. Müssten die Fotos aus der Öffentlichkeit verschwinden, würde damit eine wichtige Debatte unterdrückt: »Die Bundeswehr lässt nicht nur Kinder bei Werbeveranstaltungen an Waffen, sondern nimmt auch schon 17jährige in den Militärdienst auf.« (…) Zum Stichtag am 1. November waren 1.576 Bundeswehrangehörige noch nicht volljährig. 2011 gab es »nur« 689 Soldatinnen und Soldaten unter 18 Jahren. (…)

Der Kovorsitzende der Partei Die Linke, Bernd Riexinger, kritisierte am Freitag in einer Pressemitteilung die Unterstützung Donald Trumps durch deutsche Unternehmen:

Deutsche Konzerne, darunter Bayer, Siemens, Allianz und die Deutsche Bank, sind sich nicht zu schade gewesen, Trump mit Millionen im Wahlkampf zu unterstützen.

Wir dürfen nicht ignorieren, dass Trump und der Rechtspopulismus in Europa auch von den Eliten unterstützt werden. Die Demokratie ist in einer tiefe Krise. In fast allen Ländern nimmt die Konzentration von Reichtum und Eigentum in den Händen einer Klasse von Superreichen zu. Und wirtschaftliche Macht ist auch politische Macht. Es wird immer deutlicher: Ein »Weiter so« mit unsozialer Politik im Interesse von Superreichen und Konzernen, wie es von Hillary Clinton, Angela Merkel und weiten Teilen der europäischen Sozialdemokratie betrieben wird, ist brandgefährlich.

Viele Menschen in den USA, die eine soziale Politik wollten, haben Clinton nicht gewählt, da sie unzweifelhaft die Kandidatin der Wall Street und eines korrupten politischen Systems war. Wer den Rechtsruck stoppen will, der muss den Superreichen und Konzernen, den Profiteuren von Standortverlagerungen, Niedriglöhnen und prekärer Arbeit den Kampf ansagen! (…)