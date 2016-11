Grenzwertige Forschung

An EU-Bestimmungen angepasst: Bedenken von Patienten gegen Arzneimittelversuche bleiben künftig ungehört Foto: Hendrik Schmidt/dpa- Bildfunk

Ein ethischer Streit im Bundestag um medizinische Tests an nicht mehr einwilligungsfähigen Patienten ist entschieden. Künftig können Arzneimittelstudien zu Forschungszwecken unter bestimmten Voraussetzungen an schwer dementen oder geistig behinderten Menschen auch dann durchgeführt werden, wenn sie ihnen nicht persönlich, sondern nur einer Gruppe von Betroffenen bestimmter Krankheitsbilder dienen.

Insgesamt stimmten 357 Abgeordnete der Koalitionsfraktionen am Freitag dem monatelang diskutierten Gesetzentwurf der Regierung zu. Dagegen votierten 70 Politiker der SPD, 45 Grünen- und 28 Linke-Abgeordnete sowie 21 Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion. Weitere 21 Parlamentarier enthielten sich der Stimme, darunter 15 aus der Linkspartei. Der »Fraktionszwang« war zuvor aufgehoben worden.

Mit der Novelle wurden nun die Möglichkeiten für sogenannte gruppennützige klinische Studien auf Kranke ausgeweitet, die zum Zeitpunkt des Tests nicht mehr fähig sind, dessen Tragweite zu erfassen. Das betrifft Menschen, die zum Beispiel an einer fortgeschrittenen Demenzerkrankung oder geistigen Behinderung leiden. Bisher mussten Arzneiversuche den Probanden selbst einen Nutzen bringen. Künftig reicht es aus, wenn eine Betroffenengruppe davon profitieren könnte, welcher der Pa­tient angehört. Die Befürworter wollten damit deutsches Recht an Bestimmungen der EU anpassen.

Bedingung bleibt eine Allgemeinverfügung des Patienten, später an solchen Tests teilzunehmen. Er muss sie nach ärztlicher Beratung zu einem Zeitpunkt unterzeichnet haben, an dem er noch fähig dazu war. Wenn Medikamententests durchgeführt werden sollen, muss zudem der gesetzliche Betreuer des Patienten zustimmen. Die Ethikkommissionen der Bundesländer sollen weiterhin im Einzelfall ein Veto einlegen dürfen. Allerdings könnte sich das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte über deren Entscheidung hinwegsetzen.

Dies setze die Kommissionen unter Druck, kritisierte Birgit Wöllert (Die Linke). Außerdem nützten neue Meldevorgaben nicht viel. »Die Pharmaindustrie kann weiter unliebsame Ergebnisse verschleiern.« Wöllert und 15 weitere Politiker der Fraktion hatten am Mittwoch noch für gruppennützige Studien unter minimal strengeren Bedingungen votiert. Nicht so ihre Fraktionskollegin Kathrin Vogler: Sie warnte vor der »dunklen Seite der Forschung«. Die gebe es, »und da muss man gar nicht bis zu den grausamen Menschenversuchen in Konzentrationslagern und Behinderteneinrichtungen in der Nazizeit zurückgehen«. Darum seien bisher klare Regeln festgelegt worden. Die habe man nun grundlos aufgeweicht, mahnte Vogler. Selbst Pharmazeuten und Mediziner hätten bestätigt, dass es nicht nötig sei, an Erkrankten im fortgeschrittenen Stadium zu forschen. Hinzu komme, dass kaum ein Patientenbetreuer medizinische Fachkenntnisse besitze, um Folgen real abschätzen zu können, sagte sie.

Die Grünen-Abgeordnete Kordula Schulz-Asche pflichtete Vogler bei. Das neue Gesetz ermögliche eine »Form der legalen Korruption«. Die Pharmalobby könne weiter unliebsame Ergebnisse verschleiern, weil die Anwendungsbeobachtung nicht verbessert werde. Schulz-Asche und Vogler hatten mit einigen anderen Parlamentariern aus allen Fraktionen einen Gegenantrag eingebracht. Damit wollten sie bisher bestehende Regeln zementieren. Der Bundestag lehnte diesen mehrheitlich ab.

Die Befürworter waren sich indes einig: »Gruppennützige Forschung muss sein«, sagte Erich Irlstorfer (CSU). Und Edgar Franke (SPD) erklärte, dass die Anwendungsbeo­bachtung längst im Strafgesetzbuch geregelt sei. Stephan Albani (CDU) begründete sein Ja damit, dass jeder Betroffene selbst in seiner Verfügung bestimmte Versuche ausschließen und sogar mittendrin aus Tests aussteigen könne. Wie ein schwer geistig beeinträchtigter Mensch seinen Widerwillen deutlich machen solle, wusste Maria Michalk (CDU): »Zum Beispiel durch Abwehrhaltung oder Bewegung der Hände«, erklärte sie.

In der Vergangenheit hatte es bereits mehrere vergebliche Versuche gegeben, Medizintests auszuweiten. Zuletzt hatte der Bundestag das Ansinnen 2013 noch verworfen. Dieses Mal hörte die Mehrheit der Abgeordneten nicht auf die scharfe Kritik von Sachverständigen, einzelnen Politikern und Kirchenverbänden.