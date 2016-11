Zweierlei Maß

Wirbel um Westen: Berichterstattung über die Sittenwächter der »Scharia-Polizei« in Wuppertal im September 2014 Foto: Oliver Berg/dpa-Bildfunk

Am 21. November wird der Prozess gegen sieben Männer, die des »Verstoßes gegen das Uniformverbot« bezichtigt werden, vor dem Landgericht Wuppertal fortgesetzt. Er wurde in der vergangenen Woche eröffnet. Der Vorwurf gegen die Angeklagten: Am 3. September 2014 sollen sie als »Scharia-Polizei« in Wuppertal »auf Streife« gegangen sein. Dabei sollen mindestens sechs der 25 bis 34 Jahre alten Männer Westen getragen haben, auf denen u. a. die Aufschrift »Shariah Police« zu lesen war. Die Aktion der Islamisten hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt (jW berichtete). Infolgedessen hatte der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD) das Tragen der »Shariah-Police«-Westen per Erlass verboten. Jäger sah in den Aktivitäten der »Sittenwächter« eine »Amtsanmaßung«, welche die »öffentliche Ordnung« gefährde. »Wir lassen eine Paralleljustiz nicht zu«, stellte er damals klar.

Während gegen die Islamisten vorgegangen wird, bleiben ähnliche Aktivitäten von Neonazis hingegen ohne strafrechtliche Konsequenzen. So patrouillierten jW-Informationen zufolge im Oktober Anhänger der neofaschistischen Splitterpartei »Der III. Weg« in den Innenstädten von Bautzen und Plauen. Danach stellten sie Fotos ihrer »nationalen Streife« ins Internet. Uniformiert waren die Männergruppen mit dunkelgrünen Pullovern, auf deren Rückseiten »National, revolutionär, sozialistisch« geschrieben stand. Gegenüber jW bestätigte Oliver Wurdak, Pressesprecher der für Plauen zuständigen Polizeidirektion Zwickau, die Aktivitäten der Neofaschisten. »Eine wie auch immer bezeichnete Bürgerwehr« sei »von eventuell bestehenden Befugnissen her gesehen« jedoch »rechtlich irrelevant«. Das bedeute, dass die Angehörigen einer Bürgerwehr »nicht mehr und nicht weniger Rechte als jeder andere Bürger auch« hätten. Einzig, wenn »die Bürgerwehrangehörigen mehr Rechte für sich in Anspruch nehmen als ihnen zustehen, machen sie sich unter Umständen selbst strafbar«, so Wurdak. Bislang, so der Behördensprecher, sei »so etwas jedoch nicht vorgekommen«. Ähnlich äußerte sich Tobias Sprunk, Pressesprecher der für Bautzen zuständigen Polizeidirektion Görlitz, auf jW-Anfrage. »Unsere Kräfte haben im Rahmen des täglichen Dienstes bislang keine dementsprechenden Beobachtungen gemacht. Auch erhielten wir keine entsprechenden Hinweise aus der Bevölkerung«, erklärte der Behördensprecher bezüglich der rechten »Bürgerwehr«-Aktivitäten. Auch seien die Anhänger der Partei »in unserer Zuständigkeit strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getreten«, so Sprunk weiter.

Während die Staatsanwaltschaft Wuppertal die Aktion der »Scharia-Polizei« als politisch bewertet und darauf besteht, dass diese als Versammlung hätte angemeldet werden müssen, um Uniformen oder sonstige gleiche Kleidungsstücke öffentlich zu tragen, bewertet die Justiz zurückliegende Aktivitäten der Dortmunder Neonaziszene ganz offensichtlich anders. Zur Erinnerung: Mitglieder der neofaschistischen Partei »Die Rechte« waren in den vergangenen Jahren in Dortmund unter der Bezeichnung »Stadtschutz Dortmund« als selbsternannte Bürgerwehr auf Patrouille in der U-Bahn und an anderen öffentlichen Orten gegangen. Dabei hatten sie gelbe T-Shirts mit der Aufschrift »Die Rechte – Stadtschutz Dortmund« getragen.

Bisher lehnten die Justizbehörden es ab, wie im Falle der »Scharia-Polizei« auch gegen die Dortmunder Neonazis vorzugehen. Obwohl ein »Verstoß gegen das Uniformverbot«, welches den Wuppertaler Islamisten vorgeworfen wird, wohl auch für die Rechten gelten dürfte. Das Gesetz sieht bei Verstößen gegen das Uniformverbot immerhin Geld- oder Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren vor.