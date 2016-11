Links blinken – mit Daimler

Alle mal lachen: Die Grünen wollen die Reichen zur Kasse bitten Foto: Bernd Thissen/dpa-Bildfunk

Am Sonntag endete der Bundesparteitag der Grünen in Münster. Beschlossen wurde eine Vermögenssteuer für die »Superreichen«. Wer dazu zählt, und wieviel derjenige dann versteuern muss, behalten die Grünen aber für sich. Die Vorsitzenden der Bundestagsfraktion Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter hatten sich mit ihrem Steuerkonzept durchsetzen können. Hofreiter erläuterte im Deutschlandfunk: »Die Details legen wir im Gesetzgebungsverfahren fest.« Koparteivorsitzender Cem Özdemir, der sich um das Amt des Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 2017 bewirbt, schwieg beharrlich während der sechsstündigen Debatte. Sein Parteifreund und Ministerpräsident Baden-Württembergs, Winfried Kretschmann, hatte für eine Steuerbefreiung von Betriebsvermögen geworben und eine Abstimmungsniederlage erlitten. »Ich ändere ja meine Meinung nicht, nur weil ein Parteitag anders beschließt«, erklärte er im Anschluss.

Im vergangenen Bundestagswahlkampf 2013 hatte die Partei mit ihrem Konzept zur Besteuerung der höchsten zehn Prozent der Einkommen eine Niederlage einstecken müssen. Diesen »Fehler« wollen die Grünen nicht noch einmal begehen. Der größte Einnahmeposten zur Finanzierung sozialer Vorhaben soll zum Beispiel aus der Streichung »umweltfeindlicher Subventionen« wie des Dienstwagen-Privilegs kommen. Auch bei der Aufhebung des Ehegattensplittings bemühen sich die Grünen, niemanden zu verschrecken. Wurde früher noch der Wegfall des Steuervorteils für alle Ehen gefordert, soll dies nun nur für neu eingegangene gelten.

Ebenso beschlossen wurde ein Antrag, der die Abschaffung von Strafmaßnahmen gegen Hartz-IV-Bezieher vorsieht. Insbesondere gehe es um Sanktionen für Menschen unter 25 Jahren, daneben um Kosten der Unterkunft und Heizung, meldete Tagesschau.de.

Am Sonntag bekamen die Delegierten Besuch von Daimler-Boss Dieter Zetsche. »Die Grünen sagen, dass die Automobilindustrie nur überleben wird, wenn sie ein emissionsfreies Fahrzeug entwickelt. Das sehe ich genauso«, sagte Zetsche zu den Delegierten und erntete Beifall, meldete Reuters. Den Parteitagsbeschluss zum Produktionsstopp aller Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2030 lehnte der Manager jedoch ab, dessen Konzern die Grünen in diesem Jahr bereits mit einer Spende in Höhe von 40.000 Euro bedacht hat.