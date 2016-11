Luft von einem anderen Planeten

Flaschenpost im Weltraum: Soll man einem Kometen im ­Fahrstuhl reinen Wein einschenken? Foto: REUTERS/NASA/JPL-Caltech/Handout

Im Inneren einer Höhle, die aus einer Bettdecke geformt wurde, befinden sich eine Jugendliche und ein Radioapparat. Das »Nachtstudio« von Radio Wien, zur Elementargeisterstunde umherschweifend, muss vor dem Vater, dem nebenan die Nacht zum Arbeitstag machenden Astronomie-Professor Werbezirk, verborgen werden. Nachtruhe ab 22 Uhr. Die einzige Tochter, die Mutter transatlantisch fern, Salzburg, die sechziger Jahre. Totenstille unten in der Gasse, nebenan und oben die stellare Stille der Unendlichkeit als Reich des Professor-Vaters.

Der Anfang dieses Romans bietet eine ganz vorzügliche Konstellation. Eine dichte, sinnliche Beschreibung des periodischen Auftauchens aus dem Bettversteck, des Eintauchens in die von den Funkwellen angespülten magischen Worte hüllt die Leserin, den Leser ein wie eine anschmiegsame Decke.

Stimmhaftes Denken

Der Zauber einer Denkstimme schlägt die Ich-Erzählerin unverrückbar in den Bann; es ist die Stimme, die »Wiesengrund« gehört. Der Roman hält fest an diesem irdisch-überirdischen Namen: Niemals »Theodor«, erst recht nicht »Adorno«. Bekanntlich kam er als Wiesengrund auf die Welt und ergänzte später den Nachnamen seines Vaters um den zweiten Nachnamen seiner Mutter, bis er sich schließlich im Exil in den USA Theodor W. Adorno nannte.

Wiesengrunds stimmhaftes Denken übermittelt der heimlichen Lauscherin keine Informationen, gibt ihr keine Aufklärung über die Tatsachen der Welt: »Der Mitternachtsbesucher von heute hat kein Interesse daran, mir etwas zu zeigen. So ist es, das Denken, teilt er mir mit. Es ist ruhelos, und es ist rabiat. Friss, Vogel, oder stirb. Ich zeige mit meinen Worten auf ein Feuer, gibt er mir zu verstehen. Deine Sache, was du damit machst!«. Die Hörerin macht es zu ihrer Sache und sich auf den Weg zum Amtssitz des Feuers, nach Frankfurt am Main. Dort lehrt der Mann aus dem Radio seit 1956 als außerordentlicher Professor Soziologie und Philosophie.

Die Studentin, die die Sprechstunden und Vorlesungen des Meisters der Kritischen Theorie besucht, lernt auch andere Leute, Klassen und Milieus kennen: Kleinbürgerliche Insassen der bundesrepublikanischen Restauration, denen der latente Faschismus aus allen Poren quillt. Die unbefriedigte angestellte Stenotypistin, die soziophobe Vermieterin, den asthmatischen Fichteaner Rahlsberger, der der Euthanasie der Nazis durch Zufall entrann. Und die sich politisierenden Studenten, die darüber streiten, ob die Revolution eine Starrolle für die Kunst vorgesehen hat. Einer von ihnen, Wendelin, verspottet Fräulein Werbezirks rosafarbene Proust-Ausgabe und ruiniert in Tateinheit damit, mittels eines regennassen Trenchcoats, in Sekundenschnelle ihren mit grüner Seide bezogenen altösterreichischen Sessel, Symbol einer bürgerlich-feudalen Vorkriegssekurität.

Nur ein Kameraauge

Doch so sozialpsychologisch prägnant (jedoch fast unzulässig vereindeutigt) die Figuren von der Adornitin wahrgenommen werden, immer – selbst im Fall des von der Ich-Erzählerin begehrten Richard Baumann, ein Zigaretten drehender Genosse in Cordhosen – werden sie schließlich weggeschickt, grußlos aus dem Roman verabschiedet. Dieser ist die Bühne für Wiesengrund, fast könnte man das übrige Romanpersonal als Statistentrupp verbuchen, selbst die Protagonistin scheint oft nur ein Kameraauge zu sein, das die Facetten des letzten spätbürgerlichen Genies T. W. Adorno aufzeichnet; ohne ihn als Gravitationszentrum flöge die erzählerische Konstruktion auseinander wie eine Supernova.

Das Buch unternimmt erst gar nicht den Versuch, sich argumentativ mit der Theorie Adornos oder biographisch verfahrend mit dessen Lebenslauf auseinanderzusetzen. Dafür aber bietet es einige Szenen, bei denen sich schöne, oftmals skurrile Leichtigkeit und angenehmer Tiefsinn vexierbildhaft verbinden, um – vielleicht, vielleicht auch nicht – den Glutkern von Wiesengrunds Denk- und Lebensstil blitzlichtartig aufleuchten zu lassen: Der den Eidechsen verfallene Professor Wiesengrund und Fräulein Werbezirk besuchen eine neu eröffnete Zoohandlung in Frankfurt-Sachsenhausen. Der Denker und die ihm verfallene Adeptin trinken Schokolade auf der Terrasse des Frankfurter Hofs, und die Zeit bleibt stehen. Bei einem Abendessen inmitten von Ding- und Menschengespenstern erzählt Wiesengrund von dem Kindheitsaugenblick, als eine harte Strafe seiner Mutter ihrer Liebe für ihn für immer »einen undurchsichtigen, zwielichtigen Charakter verliehen« hat. Konversationssequenz oder Offenbarung eines prägenden Traumas? Der Roman legt sich nicht fest.

Die Sprechstunden und Vorlesungen sind stets Sternstunden. Sie ziehen immer neue Kometenschweife von Gedanken und Gefühlen der Erzählerin hinter sich her, die beständig um Wiesengrund kreisen. Im vollen Fahrstuhl befinden sich die Heldin, Wiesengrund und auch gewiss der mitfühlende Leser, der die schiere Ewigkeit dieser Fahrt ermessen kann, während der die überforderte Studentin ihrem Dozenten die Frage beantworten soll, warum die Studenten denn so schweigsam seien in seinem Seminar. Soll sie ihm reinen Wein einschenken?

Der einsame Stern

Der Wiesengrund, den Werbezirk erlebt, ist ein überraschend heller, witziger, fröhlicher, der Kindheit, den Sinnen und der Erzählkunst verschworener Mensch, ohne manifeste Abgründe und offenbar ziemlich unangetastet von Melancholie. Sein Leiden am universellen Verblendungszusammenhang, seine denkende Beschwörung des historischen Grauens, sein Erschrecken angesichts von Verdinglichung und ubiquitärer warenförmiger Zurichtung kommen nur beiläufig vor, und dann auch eigentlich nur in Bruchstücken seiner Vorträge. Der Roman ist ja auch »Wiesengrund« betitelt, nicht »Adorno«.

Überhaupt ist diese bald lockere, bald monomanisch verdichtete Erzählprosa nur bedingt ein Roman im klassischen Sinn, denn niemand entwickelt sich, kein bedeutungsvoller Konflikt wird gelöst, es gibt sogar fast keinen. Was vorliegt, ist eher eine Abfolge von Miniaturen, eine Serie von Momentaufnahmen des einsamen Sterns Wiesengrund. Alles wird vom Rand aus gesehen, gehört, beschrieben, von einer »Zuagrasten« aus einem anderen Land, die schließlich nichts sein will als ein Trabant Wiesengrunds, die nicht in seinen engsten Kreis gelangt und selbst einräumt, dass sie seine Theorien nur fragmentarisch versteht. Obwohl die Erzählerin eine vorzügliche Beobachterin ist und der Himmel über ihrem Observatorium oft genug sternklar ist, bleibt Wiesengrund ein Phänomen, »Luft von anderem Planeten«.

Doch darf man das Buch trotz seiner Porösität empfehlen, da es immer wieder unangestrengt ins Schweben versetzt. Ein Lehrbuch darüber, wie wichtig es ist, die richtige Stimme zu finden im universellen Wust des marktkonformen Geredes. Enthaltend den Lehrsatz, wie notwendig es ist, am richtigen Ort und zum richtigen Zeitpunkt zuhören zu können, statt sich selbst als belangvolle Stimme in Szene zu setzen. So ist dieser Roman ein Teleskop, mit dessen Hilfe wir sehen können, dass der Stern Wiesengrund zwar viele Lichtjahre von uns entfernt und bereits seit 1969 erloschen ist, dass sein Licht aber nicht aufgehört hat, uns zu erreichen, wenn wir es denn wollen.