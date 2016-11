Bornierte Progressivität des Tages: Die Grünen

Foto: Roland Weihrauch/dpa

Gut möglich, dass die Tage, in denen der Krieg als selbstlose Tat der Menschenfreundlichkeit und die Schleifung des Sozialstaats als freundliche Ermunterung zur Selbstverwirklichung ausgewiesen wurden, unwiederbringlich vorbei sind. Beides wird vorläufig weitergehen, allerdings ohne irreführende Fortschrittsetikette, dafür werden die weiter zur Macht drängenden offenen Reaktionäre schon sorgen. Auf der kulturellen Ebene, auf der in den vergangenen Jahrzehnten, das ist der Widerspruch dieser Zeit, tatsächlich einige Rechte zugunsten gesellschaftlicher Minderheiten errungen werden konnten, droht ein Backlash. Diese Art bornierter Progressivität, die mittlerweile bizarre Blüten treibt, konnte ganz mühelos das Bündnis mit einer neoliberalen Kahlschlagpolitik eingehen, die in sozialer, also unmittelbar materieller Hinsicht ganze Gesellschaften zerriss.

Keine Partei verkörpert diesen Widerspruch so sehr wie die Grünen, die an diesem Wochenende auf ihrer Bundesdelegiertenkonferenz zusammenkommen, um über Unmaßgebliches zu streiten: wer Spitzenkandidatin und -kandidat bei der Bundestagswahl sein darf und darüber, wie sich am ehesten sozialpolitische Kompetenz mittels Vermögens- oder Erbschaftssteuer simulieren lässt.

Mehr als symbolische Bedeutung besitzt der geplante Auftritt von Daimler-Chef Dieter Zetsche, weil er den womöglich nachhaltigen Daseinszweck der Grünen anzeigt. Im Zeitalter schrumpfender Rohstoffvorkommen und wachsender ökologischer Probleme muss das Kapital die stofflichen Grundlagen seines Wirtschaftens neu organisieren. Die herzustellende enge Bande zwischen Ökonomie und Ökologie wäre bei den Grünen gut aufgehoben, die entsprechende Politik wird weniger in Berlin als vielmehr in Stuttgart orchestriert. Dass sich die grüne Basis daran stört, ausgerechnet mit dem kapitalistischen Bartmonster eines Autokonzerns Freundschaft zu schließen, ist dabei bloß noch Relikt. (brat)