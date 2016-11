»Das Verhalten der Polizisten war skandalös«

Denkmal für die deportierten Juden in Berlin Foto: Britta Pedersen/dpa-Bildfunk

Sie haben am Mittwoch an der Gedenkveranstaltung anlässlich des Jahrestages der sogenannten Reichspogromnacht in Dortmund-Dorstfeld teilgenommen. Wie schon in den letzten Jahren kam es auch diesmal zu Provokationen von Neonazis. Was ist passiert?

Die Gedenkveranstaltung am jüdischen Mahnmal wurde auch in diesem Jahr von der Bezirksvertretung Innenstadt-West ausgerichtet. Neben Vertretern von Parteien nahmen auch zahlreiche Schüler und Mitglieder antifaschistischer Initiativen teil. Das Mahnmal befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den Wohnungen der einschlägig bekannten Neonazis sowie dem Wilhelmplatz, wo sie des öfteren aufmarschieren und es bereits zu zahlreichen Übergriffen auf Antifaschisten gekommen ist.

Auf der Kundgebung sprachen Vertreter der Stadt sowie der Rabbiner Baruch Babaev, der übrigens mit eigener Security angereist war. Außerdem wurden ein Gebet gesprochen und ein Theaterstück aufgeführt. Bereits vor Beginn der Veranstaltung hatte sich der Stadtrat der Partei »Die Rechte«, Michael Brück – außerdem Betreiber eines Neonazi-Versandes –, unter die Menge gemischt und Teilnehmende mit einer Kamera gefilmt.

Wie haben die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung auf Michael Brück reagiert?

Er wurde von Antifaschisten lautstark aufgefordert, den Platz vor dem Mahnmal unverzüglich zu verlassen und das Filmen zu beenden. Die Schüler waren verwundert und entsetzt, dass ein bekennender Neonazi an dieser Veranstaltung teilnehmen wollte. Die Vertreter der Stadt hingegen beschränkten sich darauf, allgemein über Ewiggestrige und heutige Vertreter menschenfeindlicher Ideologien zu sprechen. Hier hätte eine Positionierung durchaus deutlicher ausfallen können.

Skandalös war das Verhalten der Polizeibeamten, die mit ihrem Auftreten die Teilnahme eines Neonazis am Gedenken für die jüdischen Opfer der Reichspogromnacht ermöglicht haben. Sie haben diesen Herrn Brück direkt mit vier Beamten in der Veranstaltung begleitet, da er als Ratsherr ja das Recht dazu habe. Es dürfte ihm dann doch zu ungemütlich geworden sein angesichts der Proteste.

Dortmund-Dorstfeld wird von den Neonazis selbst als »Nazikiez« bezeichnet. Das wohl auch nicht ganz zu Unrecht, schließlich kam es in der näheren Umgebung in den letzten Wochen mehrfach zu rechten Angriffen und Aktionen. War die Polizei am Mittwoch auf Provokationen der Nazis vorbereitet?

Das ganz Dorstfeld ein »Nazikiez« sei, tut der Mehrheit der Einwohner Unrecht und ist eher auf den Größenwahn der Neonazis zurückzuführen. Aber es stimmt, dass die Gruppierung sich in Dorstfeld konzentriert und für Andersdenkende eine Gefahr für Leib und Leben darstellt. Erst im August wurde ein jugendlicher Antifaschist in einem Nachbarstadtteil mit einem Messer attackiert, zahlreiche andere wurden in den letzten Monaten Ziel von rechten Angriffen.

Die anwesenden Polizeibeamten werden schon vorbereitet gewesen sein, nur nicht ausreichend. Wie sonst ist es zu erklären, dass mehrfach kleine Gruppen von Neonazis mit einer Reichsfahne bis auf wenige Meter an die Veranstaltung herankommen und rechte Parolen grölen konnten? Laut Medienberichten wurde daraufhin Gewahrsam lediglich angedroht. Das spricht wohl für sich.

Der Dortmunder Polizei wird seit Jahren bescheinigt, nicht entschieden genug gegen die Nazis vorzugehen. Teilen Sie diesen Vorwurf?

Ja, absolut. Der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange hat vor einer Weile ein entschiedeneres Vorgehen gegen die Neonazis angekündigt. Und tatsächlich gibt es nun endlich – nach den geschilderten Attacken – vermehrte Streifen in Dorstfeld und hier und da eine Festnahme. Die Vorfälle vom 9. November zeigen aber überdeutlich, dass das nicht ausreicht. Die Behörden gehen genau dann gegen rechts vor, wenn der öffentliche Druck sie dazu zwingt. Unsere Demonstration am 24. September mit etwa 2.500 Menschen hat sicher dazu beigetragen. Wir werden nicht nachlassen.