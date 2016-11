Renzis »Partei der Nation«

Auf der Suche nach neuen Bündnispartnern: Matteo Renzi bei einer Demonstration seiner Partei für ein »Ja« im anstehenden verfassungsreferendum Foto: Maurizio Brambatti/EPA/dpa-Bildfunk

In Italien wachsen die Befürcht­ungen, dass Premierminister Matteo Renzi zum Opfer einer rechten Protestwelle bzw. eines »Trump-Effekts« werden könnte. Entsprechende Vermutungen äußerte die Zeitung La Repubblica am Freitag. Es sei möglich, so das Blatt, dass Renzi am 4. Dezember mit dem Referendum über die von ihm forcierte Verfassungsreform zur Abschaffung des Senats als zweiter Parlamentskammer scheitern könne. Geschehe dies, könne es den Sturz des Regierungschefs bedeuten. Das Regierungslager, so scheint es, reagiert auf solche Befürchtungen mit einer Annäherung an den politischen Gegner.

Vor diesem Hintergrund ist auch die Ehrung der Verteidiger des faschis­tischen Satellitenstaats »Republik von Salò« (1943-45) durch die vom sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) dominierte Stadtverwaltung Mailands (jW berichtete) zu betrachten. Der Präsident des Partisanenverbandes ANPI der Provinz Treviso von Venetien, Umberto Lorenzoni, erinnerte an die Wurzeln dieses Geschichtsrevisionismus, der sich heute nicht nur in Italien in einem Aufschwung faschistischer und rassistischer Bewegungen niederschlägt.

Begründet und politisch instrumentalisiert wurde dieser Revisionismus von der großbürgerlichen Democrazia Cristiana (DC), um den Vormarsch der Linken – in erster Linie der Kommunistischen Partei (PCI) – zu stoppen. Die DC ließ zu, dass sich das 1946 als Nachfolger der Partei des faschistischen Diktators Benito Mussolini gegründete Movimento Sociale Italiano (MSI) im Parlament etablieren konnte, obwohl dies gegen das in der Verfassung verankerte Verbot einer faschistischen Neugründung verstieß. Ministerpräsidenten und Staatschefs empfingen Delegationen des MSI und ließen sich mit seinen Stimmen wählen. Der DC-Senator Luigi Sturzo rief 1952 die bürgerlichen Parteien auf, zusammen mit dem MSI einen Einheitsblock gegen eine »rote Machtübernahme« zu bilden. Das MSI durfte den Leichnam Mussolinis in dessen Heimatort Predappio überführen und dort in einem Ehrenhain beisetzen. Sein Parteiblatt Secolo d’Italia erhielt Staatszuschüsse.

Nach der Liquidierung des PCI und der Gründung des sozialdemokra­tischen Partito Democratico della Sinistra (PDS) 1991 schloss sich dieser jenem unheilvollen Geschichtsrevisionismus an. Als 1995 das von Berlusconi in die Regierung aufgenommene MSI sich zur Vertuschung seines faschistischen Charakters in Alleanza Nazionale (AN) umtaufte, nahm an dem Parteitag eine PDS-Delegation teil, zu der mit Ugo Pecchioli auch einer der angesehensten Kämpfer der antifaschistischen Resistenza gehörte. Der Parlamentspräsident des PDS, Luciano Violante, bezeugte 1997 auf einem Pressefest der AN den Salò-Faschisten »seinen Respekt«, sie hätten »immerhin für die Ehre des Vaterlandes gekämpft«.

Er sprach sich dafür aus, das »Kapitel des Faschismus abzuschließen« und ein »einheitliches Geschichtsbild« zu gestalten. Der aus dem PDS kommende Staatspräsident Giorgio Napolitano lehnte nach dem Sturz Premier Berlusconis 2011 Neuwahlen ab, bildete eine Übergangsregierung mit dessen faschis­toider Forza Italia (FI) und verschaffte ihr ein politisches Comeback. 2013 sicherte auch er sich die Stimmen der FI zu seiner Wiederwahl.

ANPI-Vertreter Lorenzoni verweist darauf, dass die Annäherungsversuche an die Rechte mit der Intention Renzis zusammenhängen, aus dem PD, der 2007 aus einer Fusion von Linksdemokraten und Katholiken entstand, eine »Partei der Nation« bzw. eine »Partei für alle« zu machen. Der könnten dann auch vermeintlich moderate Rechte beitreten, was unter anderem auf Vertreter der FI zuträfe. Die regierungsnahe La Repubblica fordert den PD-und Regierungschef angesichts dessen auf, »seinen Kurs zu ändern«.