Melancholische Kinder in Horrorfilmen lehren: Träume sind gefährliche Schäume Foto: capelight.de

Ein Kind ist gestorben, die Eltern Jessie (Kate Bosworth) und Mark (Thomas Jane) leben seit dem Unfall in stiller Trauer und Entfremdung nebeneinander her. Ein Adoptivsohn soll alles wieder kitten. Die Wahl fällt auf Cody (Jacob Tremblay), einen gleichfalls von spürbarer Traurigkeit umwehten, über die Maßen höflichen Jungen, der schon einige Adoptiveltern hinter sich hat, ein paar davon verschwanden spurlos. Dass das nicht gutgehen kann, ist klar: »Wir müssen uns heilen«, sagt die Mutter, und wer ein wenig versteht von Kindern und Erwachsenen, weiß, dass der Versuch, sich mittels eines Schutzbefohlenen aus dem eigenen Lebenselend zu retten, nur scheitern kann.

Cody schließt an die melancholischen Kinder an, die seit den 90er Jahren vermehrt das Horrorgenre bevölkern, Aidan, Cole, Simón und die anderen. Es wird Zuschauer, die auch nur grob mit den Konventionen des Genres vertraut sind, nicht überraschen, dass mit dem Jungen die Monster ins fragile Heim einziehen. Zuerst schweben Schmetterlinge durchs Wohnzimmer; für die Adoptiveltern einfach zu dechiffrierende Anzeichen des neuen Glücks. Bald kehrt der in der Badewanne ertrunkene leibliche Sohn zurück und fällt seiner Mutter in die Arme. Schnell, und ohne dass es groß überraschen würde, wird klar, dass die Insekten und der lebende Tote Manifestationen der Träume Codys sind. Und diese Träume ändern ihre Temperatur, Ambivalenzen und Risse werden spürbar.

Überzeugend ist »Before I Wake« vor allem in der ersten Hälfte. Jacob Tremblay spielt alle Volljährigen an die Wand, und solange der Film sich den aussichtslosen Versuchen widmet, sich innerhalb der Familien-Trias aneinander hochzuziehen, ist er allemal fesselnd. Der unbewusst erteilte Auftrag an den Ziehsohn ist es, der die Monster gebiert. Alle Träume sind nur Gespräche, die wir mit uns selber führen, bemerkt ein Psychologe im ersten Akt, und man kann es der Leiche des leiblichen Sohnes der zunehmend manipulativen Jessie kaum verdenken, dass sie der Mutter eines Nachts ins Gesicht kotzt.

Bei aller psychologischen Transparenz muss natürlich gehandelt werden, Codys Träume werden bedrohlicher, bald gibt es Tote. Ab dem Moment aber, in dem die Mutter auf Monsterjagd geht, verliert »Before I Wake« rapide an Stringenz und rekonstruiert eher lustlos, wie kam, was kommen musste. Der Film zerfällt in zwei Teile, und zwischen dem ersten und dem Ende findet sich reichlich Schwund und Murks. Die zweite Hälfte könnte man sich schenken, würde man dadurch nicht die finale Rückblende verpassen. Die nämlich ist tränentreibend und lohnt alle vorangegangenen Mühen. Man freut sich nach wie vor über jeden Moment im Genre, in dem die jeweiligen Monstrositäten nicht als außerweltliche Schrecken codiert sind, sondern schlüssig als zwangsläufige Folge von allem, was nicht hätte passieren dürfen.