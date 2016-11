Zwiespältige Annäherung

Selbstporträt der Künstlerin, 1950 Foto: Maria Heiner: Lea Grundig, Hentrich & Hentrich Verlag Berlin, 2016

Lea Grundig, die in der DDR von 1957 an zahlreiche hohe Auszeichnungen erhielt und 1964 bis 1970 Vorsitzende des Verbandes Bildender Künstler war, gilt heute als Repräsentantin der Staatsmacht und – was beinahe noch schlimmer ist – als Vertreterin des »Sozialistischen Realismus«. Diese Sichtweise veranlasste die Universität Greifswald, die ihr 1972 die Ehrendoktorwürde verliehen hatte, den von ihr gestifteten Kunstpreis nach 1989 nicht mehr zu vergeben.

Andererseits wurde Grundig in den vergangenen Jahren – auch in den USA und Israel – als jüdische Künstlerin wiederentdeckt, deren politisches Bekenntnis weniger Anstoß erregt oder gar nicht interessiert. Das könnte die Art der Betrachtung sein, die sich in Zukunft durchsetzt. In neueren Ausstellungen wurden keine Porträts von Arbeitern und Funktionären oder ähnliche Beispiele des »Sozialistischen Realismus« gezeigt. Der Lehrmeinung entsprechend, nach der nur Grundigs Werke der 20er und 30er Jahre wichtig seien, wurden ihre frühen Grafikzyklen präsentiert und beleuchtet.

Als besonders bemerkenswert wird zu Recht ihre Auseinandersetzung mit der Vernichtung der europäischen Juden durch die deutschen Faschisten beurteilt. Dazu gehören Grafikzyklen wie »Der Jude ist schuld«, »Im Tal des Todes« und »Niemals wieder«, die sie selbst zu ihren besten Arbeiten zählte. Wie zwiespältig diese »wohlwollende« Rezep­tion aber ist, zeigt sich daran, dass dieselben Leute, die über Lea Grundig ihre Wertschätzung ausgießen, seit einiger Zeit gehässige, politisch motivierte Vorwürfe gegen den »staatstreuen« Bildhauer Fritz Cremer erheben. Und das sogar unter dem Dach der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die inzwischen den Grundig-Preis vergibt. Und der Maler Hans Grundig, der nicht-jüdische Partner Leas, der jahrelang im KZ litt, droht wieder in Vergessenheit zu geraten, obwohl nicht wenige Kunsthistoriker der Meinung sind, dass sein Werk bedeutender sei als das seiner Frau.

Das alles muss bedacht werden, wenn es um neue Publikationen zu Lea Grundig geht. Im Verlag Hentrich & Hentrich ist nun unter dem Titel »Kunst für die Menschen« in der Reihe »Jüdische Miniaturen« eine biographische Skizze erschienen. Maria Heiner, die fast 80jährige Verfasserin, war Grundigs Ärztin und Vertraute in deren letzten Lebensjahren. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die von ihr verehrte und geliebte Künstlerin wieder bekannt zu machen und ihr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Unter Aufbietung aller persönlichen Mittel und Möglichkeiten hat sie seit den 90er Jahren mehrere Ausstellungen organisiert. Dass Grundigs Werk in der Bundesrepublik überhaupt wieder zu sehen war, ist im wesentlichen ihr Verdienst. Das vorliegende Büchlein beruht auf den Vorträgen, die sie auf Ausstellungseröffnungen gehalten hat.

Der Fokus der Studie ergibt sich schon aus den Vorgaben des »Verlags für jüdische Kultur und Zeitgeschichte«. Ein Abschnitt ist Lea Grundigs früher Zugehörigkeit zum zionistischen Wanderbund »Blau-Weiß« gewidmet. Selbst ihr Aufenthalt in einem jüdischen Nervensanatorium in Heidelberg, in das ihr Vater sie wegen Ungehorsams »verbannte«, wird als bedeutsam geschildert, obwohl sie selbst sich nur mit Schaudern daran erinnerte.

Hervorzuheben ist das Kapitel, das ihre hierzulande fast unbekannten, im Exil in Palästina entstandenen Illustrationen jüdischer Kinderbücher vorstellt, auch wenn diese wohl überwiegend dem Broterwerb dienten. Die Abbildungen konnte Heiner, von der auch das Fotoporträt auf dem Cover stammt, aus ihrer eigenen Sammlung beisteuern. Die Informationen über Grundigs Arbeit als Kommunistin in der Weimarer Republik, in Palästina und in der DDR bleiben dagegen spärlich. Ihr Wirken als Präsidentin des Künstlerverbandes der DDR wird auf die von ihr initiierte »Intergrafik«-Triennale reduziert. Ihr Kampf für Frauenrechte, etwa gegen den Paragraphen 218, wird nicht einmal erwähnt, obwohl er ihr offenkundig ebenso wichtig war wie ihre zahlreichen Frauenfreundschaften. Wer sich für Grundig interessiert, dem seien ihre in der DDR in hohen Auflagen erschienenen Erinnerungen »Gesichte und Geschichte« empfohlen, die deutlich machen, dass Menschlichkeit und politische Haltung für sie eins waren. Schwer vorstellbar, dass sie sich heute vor antikommunistischen Ideologen beugen und sich auf eine Identität als jüdische Künstlerin mit humanistischen Idealen zurückziehen würde, um ungeschoren zu bleiben.

Es gibt nicht nur keinen Grund, sondern es ist eine sachliche Verfälschung, Lea Grundigs Bekenntnis als Kommunistin zu verschleiern oder zeitgemäß zu »beschönigen«. Auch stellt sich die (von Heiner nicht erörterte) Frage, ob und inwiefern sie mit ihrem Spätwerk Inhalte und Formen der frühen Phase aufgegriffen hat oder ob sie sich tatsächlich von Dogmen und Vorschriften leiten ließ und dadurch künstlerische Qualität einbüßte. Viele Künstler, die von den Nazis verfolgt, unterdrückt oder ins Exil getrieben wurden, haben nach dem Krieg nicht mehr ihre einstige Kraft und Ausdrucksstärke erreicht – egal, wo sie später lebten.

Dass in Maria Heiners Studie manches zu kurz kommt, hängt auch mit dem beschränkten Raum zusammen, den der Verlag für die »Jüdischen Miniaturen« zur Verfügung stellt. Es sind nur gut 100 Seiten, etwa im Oktavformat, in großer Schrift bedruckt, auf denen zudem noch Illustrationen untergebracht werden müssen. Vorangestellt ist dem Büchlein ein persönlich gehaltenes Vorwort der Schauspielerin Esther Zimmering, die mit Grundig – einer Cousine ihres Großvaters – verwandt ist. Auch sie hat die Künstlerin erst vor einigen Jahren für sich entdeckt. »Ich möchte jedem Menschen diese beeindruckende Persönlichkeit und ihre bewegenden Werke ans Herz legen«, schreibt sie. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.