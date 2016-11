Foto der Woche: Bürgerliches Idyll

Foto: REUTERS/Michael Dalder

Eine vier Meter hohe Mauer »schützt« die Anwohner in Neuperlach bei München vor unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die in ein Heim im Industriegebiet untergebracht werden sollen. Sieben Klagen hatten Nachbarn gegen den Bau der Unterkunft, der 2014 beschlossen worden war, eingelegt. Deshalb verzögerte sich die Fertigstellung. Erst Ende dieses Monats soll das Gebäude bezugsfertig sein.

Die Mauer umgibt das Gelände nicht ganz, sondern nur zu einer Seite, an der etliche Einfamilienhäuser an das Areal grenzen. Dieser »Kompromiss« wurde den Anwohnern abgerungen, damit sie den Widerstand gegen die Unterkunft aufgeben. So muss man sich im bürgerlichen Idyll wenigstens nicht damit auseinandersetzen, dass anderswo Kinder und Jugendliche vor Krieg fliehen müssen. Na dann, auf gute Nachbarschaft. (dpa/jW)