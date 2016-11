Brief vom Nachbarn

Ein Briefträger der PostNL radelt durch das niederländische Städtchen Veghel Foto: REUTERS/ Jerry Lampen

Es ist schon verrückt: Vor ein paar Jahren privatisierte die niederländische Regierung das Postunternehmen PostNL, und jetzt könnte es gut sein, dass die Firma von einem Staatsbetrieb übernommen wird – allerdings von einem ausländischen. Die belgische Bpost hat diese Woche ihr Kaufangebot für PostNL auf 2,5 Milliarden Euro erhöht, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldete. Im Mai waren die letzten Übernahmeverhandlungen gescheitert.

Ausverkauf der Infrastruktur

In den Regierungskreisen in Den Haag stößt der neue Versuch auf Unverständnis. »PostNL ist ein effizient arbeitender Betrieb, der gut selbständig weiterbestehen kann«, sagte der rechtsliberale niederländische Ministerpräsident Mark Rutte. »Eine Übernahme, wonach der Betrieb doch wieder einen Staat als Mehrheitsanteilhaber hat, ist in unseren Augen ein Schritt in die verkehrte Richtung.« Man stehe mit den belgischen Kollegen in dieser Angelegenheit in Kontakt.

Auch der Koalitionspartner, die sozialdemokratische Partei der Arbeit (PvdA), kann an dem Geschäft nichts Gutes entdecken: »weil wir die Kontrolle über eine vitale Kommunikationsinfrastruktur mit einem eigenen Netzwerk verlieren«, mahnte die Abgeordnete Mei Li Vos. In der zehn Mitglieder umfassenden Firmenleitung des Gesamtunternehmens würden nur noch drei Niederländer sitzen. Ganz klar: Die Belgier sind dann die Chefs. Anders als im Mai ist Bpost inzwischen offenbar bereit, die Pensionsverpflichtungen von PostNL zu übernehmen. Das war damals eine Grundbedingung der Niederländer.

Bpost will mit der Fusion einen neuen Postkonzern schaffen, der den gerade überall stattfindenden Wechsel vom klassischen Brief- zum Paketgeschäft besser bewältigen soll. Während die Leute heutzutage längst nicht mehr so viele Briefe schreiben wie früher, sind aufgrund des wachsenden Internetgeschäfts deutlich mehr Pakete unterwegs. In diesem Sektor gibt Bpost an, 3.200 Stellen schaffen zu wollen, gerecht auf beide Länder verteilt.

Wie viele zur gleichen Zeit im Briefgeschäft verschwinden werden, sagte das Unternehmen bis jetzt nicht. »Im Interesse der niederländischen Arbeitnehmer werden wir den Prozess mit Argusaugen verfolgen«, sagte Ger Deleij, Funktionär des FNV, der größten Gewerkschaft in den Niederlanden. »Wir wollen inhaltlich an den Absprachen beteiligt werden, die Arbeitnehmer betreffen. Bevor die Übernahme in die Endphase kommt.«

Den Deutschen zuvorkommen

Auch die belgischen Gewerkschaften sind skeptisch. Besonders, weil Bpost jetzt anscheinend die Pensionsverpflichtungen der niederländischen Kollegen übernehmen will. Das sei »ein Mühlstein um den Hals des Bpost-Personals«, findet die sozialistische ACOD. Aus Sicht der belgischen Arbeitnehmer würde ihr Betrieb mit der Fusion schleichend privatisiert. Während der Staat im Moment noch etwas über die Hälfte der Anteile an Bpost hält, würde er nach der Fusion auf 40 Prozent im Gesamtbetrieb sinken. Dadurch würde für die Arbeitnehmer ein anderer Tarifvertrag gültig.

Eigentlich will PostNL ja auch gar nicht verkaufen. Die Geschäftsleitung reagierte deshalb auch »unangenehm überrascht« auf das neue Angebot aus Belgien. »Wir haben Vertrauen in unsere eigenständige Strategie«, bekräftigte das Unternehmen trotzig in einer Pressemitteilung. Tatsächlich musste PostNL aber erst diese Woche einen Rückgang des Umsatzes im letzten Quartal verkünden. Was den Gewinn angeht, liegen die Belgier vorne, obwohl Bpost der deutlich kleinere Betrieb ist. Von einer feindlichen Übernahme könne übrigens keine Rede sein, vermeldete Bpost, das Angebot sei rein »freundschaftlich«.

Mit der Fusion würden die Belgier das erste Mal einen großen ausländischen Konkurrenten aufkaufen. Bpost fürchtet offenbar, sonst gegenüber der übermächtigen und als äußerst gefräßig verschrienen Deutsche Post DHL Group hoffnungslos ins Hintertreffen zu geraten. Der neue Benelux-Betrieb wäre immerhin der viertgrößte in Europa. Verhindern können die Fusion alleine die Anteilhaber. Die niederländische Vereinigung der Aktienbesitzer (VEB) ist nach einer Meldung des Algemeen Dagblad noch nicht zufrieden mit dem Angebot. 5,65 Euro pro Aktie bietet Belgien im Moment, fast einen Euro mehr als der momentane Kurs. Die Anteilhalter von PostNL hoffen aber, das Übernahmeangebot auf sechs Euro hochtreiben zu können, schreibt das Financieele Dagblad aus Amsterdam. Weil die neue Summe keine positive Reaktion an der Börse auslöste, glauben die meisten Beobachter im Moment aber, dass der Deal missglückt.