Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag, bewertete am Donnerstag in einer Pressemitteilung die Ergänzung des Bundesinnenministeriums zu einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage (BT-Drs. 18/9992). Darin geht es um die Einschränkung des Familiennachzugs bei syrischen Flüchtlingen:

Nach Angaben der Bundesregierung wurden von Januar bis September 2016 bereits 25.804 Klagen gegen die Erteilung eines nur subsidiären Schutzstatus eingereicht, davon 22.699 durch syrische Flüchtlinge. Die Gerichte geben über 90 Prozent der Geflüchteten in den bislang entschiedenen über 2.000 Fällen recht. Das Bundesinnenministerium wendet offensichtlich rechtswidrige Praktiken an, um den Flüchtlingen das Leben so schwer wie möglich zu machen, indem es den Familiennachzug weiterhin einschränkt.

Diese Abschreckungspolitik ist brandgefährlich, bedient sie doch einerseits den rechten Rand und zwingt andererseits Geflüchtete zur lebensgefährlichen Flucht über das Mittelmeer.

Abgeordnete der SPD haben heute im Deutschen Bundestag erklärt, dass sie parlamentarischen Initiativen der Opposition zur Wiederherstellung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten zustimmen wollen, wenn es in dieser Sache kein Einlenken der Union gibt. Ich begrüße das sehr und hoffe, dass es nicht bei Ankündigungen bleibt. Die Sozialdemokraten haben in diesem Fall nicht nur die Menschenrechte, sondern auch die Rechtsprechung auf ihrer Seite.

Die jetzige Praxis ist unverantwortlich und inhuman, sie verhindert ein Ankommen und die Integration der Betroffenen und treibt die Verwaltungsgerichte in den bürokratischen Kollaps.

Das Hessische Finanzgericht entschied am Donnerstag, dass dem globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC die Gemeinnützigkeit nicht entzogen wird. Damit wird eine Entscheidung des Finanzamtes Frankfurt am Main vom April 2014 aufgehoben. ATTAC berichtete über die Urteilsbegründung:

(…) Die Richter betonten, dass politische Aktivitäten einer Gemeinnützigkeit nicht entgegenstehen, sofern sie im Gesamtkontext eines gemeinnützigen Zwecks stehen und eingebettet sind in ein umfassendes Informationsangebot. Gemeinnützige Zwecke wie Bildung, die Förderung des demokratischen Staatswesens oder Völkerverständigung seien dabei ohne Einflussnahme auf die politische Willensbildung kaum zu verfolgen. Insbesondere die gemeinnützigen Zwecke der Bildung (die auch politische Bildung umfasst) und der Förderung des demokratischen Staatswesens seien weiter zu fassen, als es das Finanzamt vertrete.

»Dieses Urteil ist ein Sieg für die gesamte Zivilgesellschaft und eine Ohrfeige für das Frankfurter Finanzamt. Eine moderne Demokratie braucht kritische Bürgerinnen und Bürger und starke Nichtregierungsorganisationen, die politische Entscheidungsprozesse aktiv begleiten und sich einmischen. Zivilgesellschaft und Politik sind nicht unterschiedliche Sphären, sondern gehören untrennbar zusammen. Das hat das Gericht anerkannt«, sagte Dirk Friedrichs vom Vorstand des ATTAC-Trägervereins nach der Verhandlung. »Mit dem Engagement für eine demokratische Kontrolle der Wirtschaft, für soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit verteidigt ­ATTAC selbstlos das Gemeinwohl gegen mächtige wirtschaftliche Einzelinteressen.«