Ein Russe in Ankara

Inspirator allerlei reaktionärer Bewegungen: Alexander Dugin am 11. August in seinem TV-Studio in Moskau Foto: AP Photo/Francesca Ebel

Mit dem russischen Vordenker der »Eurasier«-Bewegung, Alexander Dugin, nahm am Dienstag eine schillernde Gestalt an der Fraktionssitzung der in der Türkei regierenden religiös-nationalistischen Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP) in Ankara teil. Der Philosoph und Publizist mit dem charakteristischen Rauschebart, der ihm analog zum obskuren Berater des letzten russischen Zaren den Spitznamen »Putins Rasputin« eingebracht hat, war in den 90er Jahren Vorsitzender der mittlerweile verbotenen Nationalbolschewistischen Partei Russlands. Heute betätigt er sich als Ideologielieferant für Präsident Wladimir Putin, als dessen informeller außenpolitischer Gesandter er nun in Ankara auftrat. Ob er tatsächlich in offiziellem Auftrag unterwegs war, ist unklar. Der mit europäischen Neofaschisten gut vernetzte Dugin tritt für eine antiwestliche und antiliberale »eurasische Union« der Völker Europas und Asiens unter russischer Führung ein.

»Putin bietet der Türkei eine strategische Partnerschaft an und streckt ihr seine Hand in Freundschaft entgegen«, verkündete Dugin laut dem türkischen Fernsehsender Ulusal TV. Auf die Frage eines Journalisten, ob eine solche Partnerschaft nicht mit der NATO-Mitgliedschaft der Türkei kollidiere, erklärte Dugin: »Diese Entscheidung liegt bei euch. Ihr seid ein unabhängiger Nationalstaat. Ihr wisst, wer hinter denjenigen Kräften steht, die das türkische Parlament bombardiert haben. Mit Sicherheit nicht Russland … «. So interpretiert Dugin den Putschversuch vom 15. Juli als »geopolitisches Komplott« der USA und der Anhänger des im US-Exil lebenden Imams Fethullah Gülen in der Türkei – eine Sichtweise, die von der AKP-Führung weitgehend geteilt wird.

Wie weit Dugins Einfluss im Kreml tatsächlich reicht, ist umstritten. Doch die russische Führung nutzt die derzeitigen Spannungen zwischen Ankara und Washington, deren Ursache die US-Unterstützung für die von Ankara als »Terroristen« deklarierten Kämpfer der kurdischen »Volksverteidigungseinheiten« (YPG) in Syrien ist. Moskau will die bestehenden Entfremdungstendenzen innerhalb der NATO befördern. Für Ankara bietet der Besuch des Kreml-Beraters, der sich gemeinsam mit Ministerpräsident ­Binali Yildirim zum Fototermin einfand, wiederum eine Chance, gegenüber den NATO-Partnern zu zeigen, dass die Türkei grundsätzlich auch andere Bündnisoptionen hat.

Als Strippenzieher einer Annäherung an Russland ebenso wie einer versuchten Verständigung mit der syrischen Führung wirkt dabei die türkische Vaterlandspartei (Vatan Partisi) von Dogu Perincek, deren Emissäre zwischen Moskau und Damaskus pendeln. Die bis vergangenes Jahr noch unter dem Namen Arbeiterpartei firmierende exmaoistische Partei ist heute eine hysterisch auftretende nationalistische, sich auf die antiimperialistische Frühphase der Regierungszeit des Republikgründers Kemal Atatürk berufende Gruppierung. Ihr Einfluss reicht trotz eines Wahlergebnisses von gerade einmal 120.000 Stimmen (0,25 Prozent) bei den Parlamentswahlen vor einem Jahr dank ihres Sender ­Ulusal TV und ihrer Tageszeitung ­Aydinlik bis weit in die kemalistische Oppositionspartei CHP hinein. Zudem verfügt die Vaterlandspartei, in deren Führung pensionierte Generäle und hohe Staatsbürokraten sitzen, traditionell über die Sympathien eines – trotz NATO-Mitgliedschaft – schon immer vorhandenen eurasischen Flügels innerhalb des Offizierskorps.

Perincek war 2008 auf Betreiben der Gülen-Bewegung nahestehender Staatsanwälte verhaftet und wegen angeblicher Putschplanungen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Nach Bruch der Allianz zwischen der AKP und Gülen kam er 2014 frei, um seitdem dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vermeintlich antiimperialistische Flankendeckung zu geben. Mit dem gescheiterten Putsch vom 15. Juli kam die große Stunde von Perinceks »Ulusalcilar« (Nationalisten). »Von den Säuberungen sind nun hauptsächlich Offiziere betroffen, die dem prowestlichen, ›atlantischen‹ Flügel zugerechnet werden – fast alle Anhänger der Gülen-Bewegung, die im Militärapparat vertreten sind, sollen diesem Flügel angehört haben«, hieß es in der zur Gülen-Bewegung zählenden Onlinezeitung Deutsch-Türkisches Journal vom 26. Oktober über den Kahlschlag innerhalb der Armee. Von 358 Generälen und Admiralen waren nach den Säuberungen nur noch 201 übrig.

Bei den Säuberungen des Staatsapparates stützte sich Erdogan auf die garantiert keiner Sympathien für Gülen verdächtigen Perincek-Anhänger. »Mit ihren derzeitigen Kadern kann die AKP die Türkei nicht führen. Deshalb verlässt sich Präsident Erdogan auf unsere Leute in kritischen Positionen des Staates«, rühmte sich Perincek, den der neokonservative US-Analytiker Michael Rubin in der Zeitschrift ­Newsweek als »Schattenverteidigungsminister« titulierte, am 16. August in einer Fernsehtalkshow. Doch es bahnen sich bereits neue Konflikte im Streit über die Besetzung der freigewordenen Posten im Sicherheitsapparat an: zwischen den radikal säkular eingestellten Ulusalcilar und religiös-konservativen Kreisen wie dem Naqshbandi-Orden, die traditionell die Basis der AKP ausmachen. Der Kolumnist der AKP-nahen Tageszeitung Star, Ahmet Tasgetiren, warnte bereits vor einem neuen Parallelstaat der Ulusalcilar, der an die Stelle des Gülenschen Parallelstaates treten könne.