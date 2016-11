Tilgung bremst Aktivitäten

Flüchtlinge in Berlin sollen künftig in Wohnungen statt in Massenunterkünften leben (Demonstration im Januar 2016) Foto: Lueddemann/Citypress24

Jetzt geht’s ans Eingemachte: Am gestrigen Donnerstag trafen sich die Vertreter von SPD, Die Linke und Grünen, um über öffentliche Ausgaben einer künftigen Koalition in Berlin zu diskutieren. Tags zuvor war man sich einig darüber geworden, dass die Verwaltung digital und online vernetzt sein müsse sowie jährlich über 5.000 neue Mitarbeiter eingestellt werden müssten. Berlin steht, die Zahl ist von Ende 2015, mit knapp 60 Milliarden in der Kreide. Da der Finanzsenator weiter Schulden tilgen möchte, bleibt »Rot-Rot-Grün« ein Spielraum von unter 800 Millionen Euro jährlich. Die Kosten der Vorhaben liegen weit darüber. Ein Aktionsbündnis fordert deshalb das Ende der Schuldentilgung und der »schwarzen Null«, die die Bundesländer künftig verpflichtet, keine Neuverschuldung aufzunehmen. Allein für die Sanierung der Schulgebäude in der Hauptstadt allerdings sollen bis 2030 etwa fünf Milliarden Euro ausgegeben werden. Die Finanzverhandlungen Anfang nächster Woche, an deren Abschluss der Koalitionsvertrag stehen soll, werden zeigen, wie viele der angestrebten Projekte tatsächlich umgesetzt werden.

Immerhin einigten sich die Verhandlungspartner am Montag darauf, dass feste Wahltermine wenn möglich mit Volksentscheiden zusammengelegt werden. Der amtierende Senat aus SPD und CDU hatte durch eine Verzögerungstaktik den Energie-Volksentscheid nach der letzten Bundestagswahl terminiert und dadurch sabotiert. Künftig soll der Staat auch feste Fristen für seine Kostenschätzung und die juristische Prüfung der Volksgesetze bekommen. Der amtierende Senat zögert diese Zulässigkeitsprüfung aktuell seit Monaten hinaus.

Am Montag beschloss die Verhandlungsrunde auch, jährlich 6.000 neue Wohnungen zu bauen – ein Zehntel davon Sozialwohnungen. Weitere gut 20.000 Wohnungen sollen die landeseigenen Gesellschaften kaufen. Ein großer Teil dieser Käufe sind Wohnungen, die Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre privatisiert wurden. Damals wurde der Verkauf Zehntausender Wohnungen vor allem durch die SPD-CDU-Koalition sowie den späteren Koalitionspartner der SPD, Die Linke, beschlossen. Nun folgen SPD und Die Linke der späten Einsicht, dass dies ein Fehler war. Für weitere Rekommunalisierungen gäbe es noch viel Luft nach oben: Laut Mieterinitiativen sind noch 100.000 Sozialwohnungen in Berlin in Privatbesitz.

Für den Berliner Mieterverein sind die »rot-rot-grünen« Bestrebungen Peanuts. Durch Rückkäufe würden die landeseigenen Gesellschaften zwar bis Jahresende rund 300.000 Wohnungen besitzen. Der Bestand müsse aber viel offensiver erhöht werden – »mittelfristig sogar auf 500.000 Wohnungen«, meint Reiner Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins.

Ein Aufatmen gab es vermutlich beim Berliner Landesamt für Verfassungsschutz: Die Innenpolitiker der Parteien verkündeten am Mittwoch, die Behörde solle bestehen bleiben. Grüne und Linke hatten zuvor die Abschaffung des Verfassungsschutzes gefordert. Nun soll lediglich der Einsatz von V-Leuten strenger geregelt werden. Verdeckte Ermittler der Polizei und des Verfassungsschutzes dürften nur noch in »begründeten Einzelfällen« eingesetzt werden. Über jeden Einzelfall entscheide dann ein Staatssekretär.

Die vom amtierenden Innensenator Frank Henkel (CDU) eingeführte »Null-Toleranz-Zone« im Görlitzer Park in Berlin wird aufgehoben, der »Görli« in Kreuzberg ist bekannt für Drogenhandel. Unter Henkel wurde dort auch der Besitz von unter 15 Gramm Cannabis strafrechtlich verfolgt – anders als im Rest der Stadt. Doch nach wie vor wird in dem Park gedealt. Grüne und Linke konnten die SPD allerdings nicht von einer Entkriminalisierung des Anbaus von Marihuana überzeugen. Statt dessen will der künftige Senat einen neuen Anlauf für den regulierten Verkauf weicher Drogen starten.

Im Umgang mit Geflüchteten will die Koalition in spe nur noch als letztes Mittel Menschen abschieben. Außerdem sollen überfüllte Großunterkünfte zeitnah geschlossen und die Geflüchteten in Wohnungen untergebracht werden.

In der Bildungspolitik strebt »Rot-Rot-Grün« an, die Etats der Universitäten jedes Jahr um 3,5 Prozent zu erhöhen. Diese sollen wiederum die Zahl der ausgebildeten Lehrer mehr als verdoppeln: von 750 auf 2.000 Lehramtsabsolventen. Bloß: Für all die Vorhaben wird das Geld hinten und vorne nicht reichen – solange die Koalition weiter an der Schuldentilgung festhält.