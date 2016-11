Braune Provokation in Jena

»Thügida«-Neonazis während ihres Aufmarsches in Jena am 9. November Foto: AP Photo/Jens Meyer

Unter dem Protest von etwa 1.500 Antifaschisten zogen am Mittwoch abend etwa 80 Neonazis mit Trommeln und Fackeln durch Jena. Während des Aufzugs trugen die Rechten einen Sarg, auf dem auf der einen Seite »Antifa« und auf der anderen »Demokratie« zu lesen war. Das rechte Bündnis »Thügida« um die Protagonisten David Köckert und Alexander Kurth versuchte so erneut, in der Universitätsstadt zu provozieren. Ausgerechnet am 9. November, dem Jahrestag der Pogromnacht von 1938, wurde ihnen ermöglicht, aufzumarschieren. Die Stadt Jena hatte zuvor erfolglos versucht, den Aufmarsch um einen Tag vorzuverlegen. Sie war damit aber vor den Verwaltungsgerichten gescheitert.

Bei den Kundgebungen der extrem Rechten und der Gegendemonstranten wurden vier Polizeibeamte verletzt, wie die Polizei in Jena mitteilte. Wegen einer Reihe von Straftaten werde ermittelt, darunter Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, Sachbeschädigung, Landfriedensbruch und Körperverletzung. Mindestens ein Neonazi zeigte vor Polizisten auch den verbotenen »Kühnengruß«, wie die Rechten auf einem ins Internet gestellten Video dokumentierten. Der Mann wurde von den Beamten nicht belangt. Alexander Kurth drohte während des Aufzugs Gegendemonstranten und Medienvertretern. »Euch allen wird das Lachen eines Tages vergehen«, schrie er ins Mikrophon. Sprechchöre wie »Blut und Ehre der deutschen Nation« oder »Frei, sozial und national« waren zu hören. Vor allem auf die antifaschistisch engagierte Landtagsabgeordnete Katharina König (Linke) zielten die rechten Hetzreden. Eine Neonaziband hatte bei Youtube Ende Oktober zum Mord an König aufgerufen.

Jana Semmler, Sprecherin der Antifaschistischen Aktion Jena, kritisierte am Donnerstag das enorme Polizeiaufgebot, das Auffahren von Wasserwerfern und den Einsatz von Schlagstöcken, Pfefferspray und Hunden gegen Neonazigegner. Die Stadtverwaltung habe zudem nicht genug getan, den Aufmarsch zu verhindern. »Die Stadt Jena scheint sich mittlerweile mehr um das Gelingen der ›Thügida‹-Aufmärsche zu sorgen als um ihre Zivilgesellschaft«, so Semmler.