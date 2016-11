Olga hat den Tod ihrer Mutter noch nicht verwunden. Um ihre Magersucht in den Griff zu bekommen, nimmt sie an einer Gruppentherapie teil: »Body« Foto: ZDF/Michal Englert

Wissen aktuell: Essen der Zukunft

Wie ernähren wir uns morgen? Fleisch, Insekten, vegan? Die Frage vielleicht eher: Wer ernährt wen morgen? Abgekürzt dann: wer wen?

3sat, 20.15

Body

Oh Freunde, was ist das für ein großartiger, deprimierender, dialektischer Film! Als Untersuchungsrichter inspiziert Janusz die Tatorte übelster Verbrechen. Privat muss er ohnmächtig zusehen, wie seine Tochter Olga an Magersucht leidet. Eine Therapeutin soll ihr helfen. Diese hat vor Jahren ihr Baby durch plötzlichen Kindstod verloren, verschanzt sich mit ihrem großen Hund in einer streng abgeriegelten Wohnung und beschwört Geister, die aus dem Jenseits zu den Lebenden sprechen. Unbedingt ansehen. Mit Janusz Gajos (Untersuchungsrichter), Maja Ostaszewska (Therapeutin Anna), Justyna Suwala (Olga), Ewa Dalkowska (Freundin des Untersuchungsrichters). PL 2015. Regie: Malgorzata Szumowska.

3sat, 22.25

Mary – Queen of Scots

Wer »Body« aber schon mindestens zweimal gesehen hat, wird hier bedient: Durch den frühzeitigen Tod ihres Vaters wird Mary Stuart schon kurz nach ihrer Geburt als Maria I. Königin von Schottland. Als Urenkelin von Henry VII. hat sie außerdem Anspruch auf den englischen Thron. Um das Mädchen vor Unruhen zu schützen, wird Mary nach Frankreich umgesiedelt. Dort heiratet sie den französischen Thronfolger François II., doch ihre Zeit als König und Königin währt nicht lange, und Mary kehrt nach Schottland zurück. So wird die junge Frau zur unmittelbaren Gefahr für Elisabeth I. Auf dichtem Raum erzählt Thomas Imbach diese glühende Geschichte. Mit Camille Rutherford (Mary). Regie: Thomas Imbach.

Arte, 22.25

Louise

Die Terrassen der Cafés haben längst wieder geöffnet, die durchschossenen Fenster sind durch neue ersetzt worden. Alles scheint wieder normal im elften Pariser Arrondissement, keine Spur mehr von den Anschlägen vom 13. November 2015, bei denen 130 Menschen starben. Aber hinter den Kulissen hat sich viel verändert. Die Filmemacherin Susanna Dörhage, die seit sieben Jahren in der französischen Metropole lebt und arbeitet, geht auf die Menschen im Viertel zu und zeigt, wie die Anschläge die Leute hier verändert haben.

3sat, 23.55