Von Erpressung keine Spur

Zu jW vom 5./6. November: »Worte reichen nicht«

(…) Das Problem ist derzeit die unter anderem von der BRD-Regierung und nicht wenigen Medien mit Fleiß geschürte Stimmung »Erdogan erpresst Merkel«. Abgesehen von der blödsinnigen Personalisierung politischer Machtfragen, die in solchen Stimmungen zum Ausdruck kommt, ist es natürlich abwegig zu behaupten, die Türkei könne eines der Hauptländer des Imperialismus erpressen. Der derzeitige Kurs der Herrschenden in der Türkei ist verwerflich, aber wohl kaum auf Dauer gegen die USA, die EU und, in deren Machtzentrum, gegen die BRD durchzuhalten. Diese könnten ihn also ändern – sie tun es aber nicht. Von Erpressung also weit und breit keine Spur. (…)

Hans Christoph Stoodt, per E-Mail

Erinnerung an Reichstagsbrand

Zu jW vom 5./6. November: »Ende der Demokratie«

Die Verhaftung der wichtigsten Köpfe der Demokratischen Partei der Völker (HDP), seltsamerweise nur wenige Stunden vor dem Bombenattentat auf diese Polizeistation, welches natürlich nur die PKK begangen haben kann, erinnert sehr stark an den Reichstagsbrand 1933 in Deutschland. Damals wurden auch schon mehrere Stunden vor der Brandlegung Verhaftungslisten (für Kommunisten und Sozialdemokraten) an die einzelnen Polizeidienststellen weitergeleitet.

Thomas Klinger, per E-Mail

Nicht in Ordnung

Zu jW vom 24. Oktober: »Reaktion feiert Revolution«

Die Überschrift des Artikels von Matthias István Köhler geht in Ordnung. Denn die ungarische Reaktion (also nicht nur Orbán, sondern genauso die EU-hörige Opposition!) sieht den Umsturzversuch von 1956 eben als »Revolution«. Tatsächlich jedoch war es zweifelsfrei eine Konterrevolution. Erstaunlicherweise tut jW-Autor Köhler aber diesen Begriff der

Konterrevolution als »Schlagwort der Zeit unter János Kádár« ab, verwendet statt dessen lieber das Wort »Aufstand« (fast schon wie jene einschlägige West-Sprachregelung vom 56er-»Volksaufstand«) und vernebelt auf diese Weise das Wesen und den klassenmäßigen Charakter der Sache. Und das ist für eine Zeitung, die behauptet, sie sei immerhin eine marxistische, nun gar nicht in Ordnung. (…)

Hajo Kahlke, Heidelberg

Dutertes Drogenpolitik

Zu jW vom 26. Oktober: »Tabubruch mit Ansage«

Der Wahlkampf des jetzigen Präsidenten der Philippinen, Rodrigo Duterte, kannte nur einen Punkt: Drogenabhängige und Dealer innerhalb von sechs Monaten beseitigen. Bis jetzt sind es 2.500 bis 3.000 Ermordete. 22 Millionen Filipinos leben in tiefster Armut. Jeder 50. von ihnen nimmt Drogen. Prinzipiell kann man seinen Nachbarn als drogenabhängig diffamieren, wenn man ihn nicht mag. Am anderen Morgen liegt er dann möglicherweise tot vor der Haustür.

76 Prozent der Bevölkerung sind von Duterte begeistert. Mit seinem Motto »Aufräumen und saubermachen« hat er wohl ein Ventil zur Ablenkung von der ständigen Not geöffnet. (…) Nach 20 Uhr trauen sich viele in Städten und Dörfern nicht mehr vor die Haustür – genau wie in der vorher von Duterte regierten Stadt.

Das Land wird von 25 Clans beherrscht. Fraglich ist, ob deren Pfründe angetastet werden. Bestochen wird auf jeder Ebene. Die ständige Angst davor, etwas Falsches zu sagen oder einem Reichen wehzutun, währt weiterhin. Ein Armutsbekämpfungsprogramm gibt es also bis jetzt nicht. Die Minen eines der mineralstoffreichsten Länder werden weiterhin von ausländischen Firmen ausgebeutet. Die Kommunisten halten die Füße still, wohl weil immer mehr Guerilleros aus der Haft entlassen werden. (…)

Was ändert sich durch die außenpolitische Hinwendung zu China? Ist das ein Tabubruch mit Ansage? Duterte versucht lediglich, von der strategisch wichtigen Lage seiner Inseln im Chinesischen Meer zu profitieren, um zunächst mehr Spielraum für sich zu erlangen. (…)

Wolf Rahm, per E-Mail

Sinn von Wettbewerben

Zu jW vom 26. Oktober: »Preise helfen, Preise nerven«

An Wettbewerben teilzunehmen, das heißt auch: seine Arbeit zur Diskussion zu stellen. Jeder professionell Schreibende (und sonst künstlerisch tätige Mensch) weiß, wie wichtig das ist. Dazu gehört auch eine Portion Mut. So zu tun, als dienten Wettbewerbe nur der eigenen Profilschärfung, das ist eine mutwillig verkürzende Perspektive. Dass das Vergabe- und Fördersystem Schwachstellen (arkane Jurys, Regionalismus, Karrierismus- und Auraaffinität) aufweist, das lässt sich auch weniger pauschal darstellen. (…) Eine echte Neuigkeit ist die Feststellung, dass Preise auch eine nervige Komponente haben, nun wirklich nicht, davon singt sogar die bürgerliche Presse schon länger ein Lied (…). Ohne Verbesserungsvorschläge macht sich (berechtigte) Kritik unglaubwürdig; der Nachrichten- und Erkenntniswert bleibt dann dürftig.

Konstantin Ames, per E-Mail

Mit eiserner Selbstdisziplin

Zu jW vom 2. November: »Nicht nur Wodka«

Reinhard Lauterbach meint zu Unrecht, im Oktober 1917 hätten die siegreichen Rotgardisten den Weinkeller des Winterpalastes ausgetrunken. John Reed ist in »Zehn Tage, die die Welt erschütterten« näher an der Wahrheit. Er schreibt: »Die Kellereien im Winterpalast, in denen die auserlesensten Weine im Wert von über fünf Millionen Dollar lagerten, wurden zunächst überflutet. Später wurden die Weine nach Kronstadt gebracht und dort verschüttet. Die Matrosen von Kronstadt, ›der Stolz der revolutionären Kräfte‹, entledigten sich dieser Aufgabe mit eiserner Selbstdisziplin.«

Bernhard Thiesing, per E-Mail