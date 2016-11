Filmen, wie sie schießen

Dass Kameras an Polizisten deren Gewaltanwendung verhindern, muss bezweifelt werden (ein Polizist in Chicago feuert seine Waffe auf einen Wagen, aufgenommen von seiner Bodycam am 28. Juli 2016) Foto: Chicago Police Department/Handout via Reuters

Während in Deutschland ein Bundesland nach dem anderen sogenannte Bodycams für seine Polizeikräfte anschafft, zeigen aktuelle Studien in den USA, dass die am Körper angebrachten Digitalkameras weder die Beamtinnen und Beamten schützen, noch dass sie einen Beitrag zur Gewaltdeeskalation leisten. Im Gegenteil, die Polizeigewalt steigt mit dem Einsatz der Kameras. jW dokumentiert als Vorabdruck einen leicht gekürzten Beitrag aus der Festschrift für die Juristin Rosemarie Will, den die Humanistische Union im Dezember publiziert.

»Die zeitgemäße Ausrüstung im digitalen Zeitalter beinhaltet zumindest die Verfügbarkeit des Tasers für jede Einsatzkraft im Außendienst und eine Bodycam«, meint, nicht ganz uneigennützig, Horst G. Sandfort, der Generaldirektor von Taser International für Zentraleuropa. Das Unternehmen ist nicht nur Weltmarktführer beim Vertrieb von Elektroschockpistolen (Taser), sondern hält auch relevante Marktanteile bei Bodycams, den an Polizeiuniformen zum Einsatz kommenden Digitalkameras.1

Die ersten Bodycams führte die dänische Polizei Anfang der 2000er Jahre ein, die schwedische Polizei zog wenig später nach und erlaubte auch gleich die Ausrüstung kommerzieller Sicherheitsdienste mit entsprechendem Gerät. Seit 2005 haben zudem britische Polizeien Bodycams, seit 2009 die Polizeien der Niederlande, 2013 folgten Frankreich, Belgien und Spanien. Im Januar 2015 begann Norwegen mit den Tests der Gerätschaften in Kombination mit Überwachungsdrohnen. In Dänemark trägt das Kontrollpersonal des ­ÖPNV-Unternehmens Movia seit Juni 2015 die Kameras, in Finnland begannen Tests Ende 2015, im März 2016 schließlich startete der Testbetrieb in Österreich. Eine Umfrage von 2015 unter den im »European Network of Law Enforcement Technology Services« organisierten Polizeibehörden in zehn EU-Ländern ergab, dass 43 Prozent der befragten Organisationen derzeit Bodycams einsetzten.

BRD: Modellversuche

»In Deutschland«, weiß oben erwähnter Generaldirektor von Taser International, »ist zum Beispiel bei den Einsatzmitteln der Polizei zu beobachten, das[s] immer noch Dinge in der Diskussion steckenbleiben, obwohl weltweit Belege vorliegen, die beweisen, wie mit einer Umrüstung bei den Einsatzmitteln und einem Umdenken in bezug auf Verwendung der Finanzmittel nicht nur ›gespart‹ werden kann, sondern gleichzeitig eine wirkungsvollere Einsatzfähigkeit, höhere Akzeptanz bei den Bürgern und Medien erreicht wird«. Ein vorwiegend sozialwissenschaftlich informierter Blick auf Deutschland und die USA zeigt, an diesem Satz ist so ziemlich alles (auch die Grammatik) falsch.

Erste Erfahrungen wurden in Hessen (Modellversuche seit Mai 2013; Gesetzesänderung im September 2015), Rheinland-Pfalz (April 2015 bis Juni 2016; Gesetzesänderung steht aus) und Hamburg (Gesetzesänderung im Januar 2015; Modellversuch seit Juni 2015) gemacht; das Saarland zog im Juni 2016 mit einer Gesetzesänderung und Pilotprojekten in Saarbrücken, Neunkirchen und Lebach nach. Seit Februar 2016 gibt es entsprechende Projekte auch bei der Bundespolizei in Köln, Düsseldorf, Dortmund, Stuttgart, Hamburg und München; einbezogen ist seit Juli 2016 außerdem der kommerzielle Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn AG auf den innerstädtischen Bahnhöfen Berlins. Lediglich in den Bundesländern Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen gibt es bisher weder Pilotprojekte noch Gesetzesvorhaben.

Trotz dieser regen polizeilichen und innenministeriellen Aktivitäten stellt sich die Frage, ob der jeweilige Landesgesetzgeber überhaupt für die Normierung der polizeilichen Bodycam-Einsätze zuständig ist, denn immerhin erweist sich anhand der veröffentlichten Daten, dass es keineswegs vorrangig um Kriminalprävention, sondern vielmehr um Strafverfolgung geht. Auch die vorgetragenen Glaubenssätze zur Wirksamkeit von Kameras dürfen, soweit überhaupt ernstzunehmende Evaluationen vorliegen, getrost bezweifelt werden.2

Bodycams dienen nach Aussagen aus dem Polizeiapparat, von polizeigewerkschaftlich und innenpolitisch Verantwortlichen in Deutschland dazu, »Personen von Übergriffen auf Polizeibeamtinnen und -beamte abzuhalten«3. Diese als technische »Nachrüstung« verkaufte Ausstattung der Polizeistreifen mit entsprechendem Gerät wird auch in Gesetzestexten ausschließlich mit dem »Schutz von Vollzugsbediensteten oder Dritten gegen eine Gefahr für Leib oder Leben« gerechtfertigt. Weil, so die Begründung, die »Aggressivität und Gewaltbereitschaft gegenüber der Polizei« in den letzten Jahren zugenommen habe und das »polizeiliche Gegenüber« »tendenziös geschnittene Videos« von Maßnahmen der Beamten ins Internet stelle, sei dringend »Waffengleichheit« herzustellen. Der Bodycam wird dabei – in Polizeilyrik formuliert – gar eine »pädagogische Wirkung« zugeschrieben. Klar aber müsse immer sein: »Alleinige Zielrichtung ist die Verbesserung der Eigensicherung von Polizisten« – und nicht etwa eine Kontrolle von Polizeikräften im Einsatz zum Schutz von Bürgerinnen und Bürgern gegen Übergriffe.4

USA: Widersprüchliche Ergebnisse

Diese Phraseologie zur vermeintlichen Notwendigkeit von Bodycams für die deutsche Polizei unterscheidet sich kaum von der Terminologie, die in den USA unter der Überschrift »War on Cops« zur Anwendung kommt.5 Auch dort wird gegen jede empirische Evidenz erklärt, die Gewalt gegen Polizeikräfte nehme beständig zu. Im Rahmen dieses »Krieges« gilt auch den US-Polizeien die Kamera am Körper als das Mittel der Wahl zur Remonopolisierung des polizeilichen Blicks.6 Das FBI etwa betrachtet unabhängige Videoaufnahmen von Polizeieinsätzen als gegen die innere Sicherheit gerichtet. Dessen Direktor James Comey beklagt den »Ferguson-Effekt« und spielt damit auf die Erschießung (und die Folgen) des 18jährigen Afroamerikaners Michael Brown durch den Polizisten Darren Wilson am 9. August 2014 in der Stadt im Bundesstaat Missouri an. Im »Zeitalter viraler Videos« trauten sich Polizeikräfte nicht mehr, »ihren Aufgaben nachzukommen«.

Parallel dazu wird auch behauptet, Bodycams dienten höherer Transparenz, größerer Verantwortlichkeit bei Polizeieinsätzen und mithin dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Insbesondere nach der Tötung des unbewaffneten Michael Brown und der nachfolgenden Entscheidung der Grand Jury, Wilson nicht anzuklagen, kam es zu Unruhen, in deren Folge die Debatte zum Einsatz von Bodycams erneut aufflammte. Verantwortlich für diesen (auch in deutschsprachigen Medien als prominent dargestellten) Diskurs ist vor allem eine leidlich geschichtsvergessene und technikaffine Koalition aus Bürger-, Menschenrechts- und Polizeiorganisationen.7 Es ist diese »Wahrheitskommission«, die gemeinsam mit der Obama-Regierung die Verbreitung der Kameras in den USA maßgeblich vorantreibt.

Die USA waren zwar nicht Vorreiter der technologischen Aufrüstung von Polizeieinheiten mit Bodycams, denn deren Einsatz begann dort erst 2008.Mittlerweile aber erfolgt der Einsatz bei knapp einem Drittel der rund 18.000 Polizeibehörden und bei 750.000 Polizeikräften oder wird zumindest vorbereitet.8 Damit sind die USA im internationalen Vergleich führend. Weltweit gelten die Kameras Polizeiführungen und politisch Verantwortlichen als Allheilmittel gegen Gewalt durch und gegen Polizeikräfte. Diesem doppelten Glaubenssatz – in den USA hegten Bodycams Polizeigewalt ein, in Europa disziplinierten sie das »polizeiliche Gegenüber« – stehen mit Stand 2016 knapp zwei Dutzend empirische Studien gegenüber, die bestenfalls widersprüchliche Ergebnisse liefern und erhebliche methodische Bedenken formulieren.9

Im Dezember 2014 legte US-Präsident Barack Obama ein Programm in Höhe von 75 Millionen US-Dollar auf, mit dem 50.000 weitere Bodycam-Systeme kofinanziert werden sollen. Die unterlegene Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton ließ im April 2015 wissen, sie werde »sicherstellen, dass landesweit sämtliche Polizeidepartments mit entsprechendem Gerät ausgestattet würden.

Während es sich in Deutschland um rechtlich fragwürdig umgesetzte Angriffe auf Demonstrationsfreiheit und Privatsphäre im Interesse einer Lobby für Bodycams handelt, die damit auch einer weiteren technischen Aufrüstung der Polizei das Wort redet, handelt es sich in den USA um eine »Verteidigung« des Rechts auf ungestörte Fortsetzung von Lynchjustiz in Uniform. Mit anderen Worten, in beiden Ländern setzt sich der technologische Angriff, getragen von der irrigen Hoffnung auf eine Remonopolisierung des polizeilichen Blicks, weiter fort. Darüber reden wir recht eigentlich: In den USA muss sich die Polizei gegen ihre Alltagspraxis momentan verteidigen und will wieder in die Offensive kommen, in Deutschland soll proaktiv Protest pazifiziert und technologisch nachgerüstet werden. Das Mittel der Wahl in beiden Fällen: die Bodycam.

Unkontrolliertes Sozialexperiment

Bisher sind in den USA lediglich acht empirische Studien parallel zu Modellversuchen mit Bodycams (auch Body-Worn Camera oder On-Officer Camera) durchgeführt worden, darunter, mit einer Laufzeit von jeweils zwölf Monaten, in Rialto, Kalifornien (ab Februar 2012), Mesa, Arizona (Oktober 2012), Phoenix, Arizona (April 2013), Orlando, Florida (März 2014) und Las Vegas, Nevada (Dezember 2014). Bis auf die Studien in Phoenix und Las Vegas wurden sie – wie in Hessen, Hamburg und Rheinland-Pfalz – ausschließlich von der Polizei selbst durchgeführt, also nicht extern evaluiert.

Erstmals evaluiert wurde der Einsatz von Bodycams in Oakland (Kalifornien) 2011, nachdem dort die Bay Area Rapid Transit Police (BART), eine Art BVG-Polizei der Bay Area, innerhalb von drei Wochen im Juni und Juli 2010 zwei Fahrgäste erschossen und einen dritten mit einem Taser verletzt hatte. Bereits im Jahr davor war Oscar Grant in der Fruitvale Station von hinten durch einen BART-Beamten erschossen worden – jeweils ohne Kamera am Körper. Zwar gab es Filmaufnahmen, aber die Polizei konfiszierte umgehend sämtliche Smartphones von Passantinnen und Passanten, konnte die Veröffentlichung von Bildmaterial im Internet, das die Erschießung zeigt, letztlich aber nicht verhindern. In der Folge kam es jeweils zu massiven Protesten und Unruhen, die die Einsetzung einer Reformkommission zur Folge hatten, deren 25 Vorschläge auch den Einsatz von Bodycams umfassten.

In Rialto, wo 27 von 54 Polizeikräften mit Bodycams ausgestattet wurden, seien Gewalttätigkeiten durch die Polizei bei Kamerabegleitung um 60 Prozent (von 61 im Jahr 2011 auf 25 Übergriffe im Jahr 2013), die Beschwerden um 88 Prozent (von 24 in 2011 auf drei in 2013) zurückgegangen. In der Studie aus Mesa heißt es, es habe in den ersten acht Monaten der Studie nur acht Beschwerden gegeben, die die 50 Polizeikräfte mit Bodycams betrafen, in der Kontrollgruppe aber 23; Polizeikräfte mit Bodycam haben mehr Verkehrskontrollen durchgeführt und 23,1 Prozent mehr Strafanzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten geschrieben, aber weniger Fahrzeuge im Rahmen von stop-and-frisk (anhalten und durchsuchen) gestoppt. Auch in Phoenix ging die Zahl der Beschwerden gegen die Polizeikräfte mit Bodycams im Vergleich zum Kontrollzeitraum um 23 Prozent zurück und stieg in der Kontrollgruppe um nahezu elf Prozent.

Allerdings ist unklar, wie diese Befunde zu bewerten sind, denn es wurde nicht ermittelt, bei wem – bei der Polizei, beim »Gegenüber« oder bei beiden? – es zu Verhaltensänderungen gekommen ist. Ebensowenig ist bekannt, warum – Eingeschüchtert? Angewidert? Gab es weitere Änderungen der Einsatztaktiken? – sich das Verhalten änderte. In Oakland etwa weiß man nicht, welche der 25 Maßnahmen, die dazu dienen sollten, den Kontakt zwischen Polizei und dem »Gegenüber« aus Perspektive der Beamten besser handhabbar zu machen, zu veränderten Verhaltensweisen führten. Wenn etwa, wie in Hessen und Bremen, drei oder vier und nicht zwei Beamte mit Bodycams auf Streife gehen oder, wie in Las Vegas, die Polizeikräfte mit und ohne Gerät gemeinsam zum Einsatz fahren – und Kontrollgruppen gleich gar nicht vorgesehen sind –, dann bieten die so gewonnenen »Ergebnisse« keinerlei echten Erkenntnisgewinn. Tatsächlich werde, so der Sozialwissenschaftler Barak Ariel, »zurzeit ein weltweit unkontrolliertes Sozialexperiment durchgeführt, bei dem – gestützt auf fiebrige öffentliche Debatten und Milliarden von Steuergeldern – belastbares sozialwissenschaftliches Wissen mit der Einführung dieser neuen Technologie kaum Schritt halten kann«.10

In Deutschland sollen Bodycams »die Verbesserung der Eigensicherung von Polizisten« gewährleisten – und nicht etwa eine Kontrolle der Beamten im Einsatz zum Schutz von Bürgerinnen und Bürgern gegen Übergriffe (Polizist in Rheinland-Pfalz) Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Prekäre Sicherheit

Zudem passiert es, dass Polizeikräfte unmittelbar vor (tödlichen) Einsätzen ihre Kameras ausschalten – in Oakland, Kalifornien innerhalb eines Jahres in 24 Fällen. In New ­Orleans, Louisiana, wurde bei einer Prüfung aus dem ersten Quartal 2014 festgestellt, dass von 145 Einsätzen nur 49 aufgezeichnet worden waren. Andererseits scheint die behauptete Wirkung der Bodycams, Polizisten davon abzuhalten, Gewalt auszuüben, in Frage zu stehen: Im November 2014 stirbt der unbewaffnete Dillon Taylor durch Polizeikugeln in Salt Lake City, Utah. Die Kamera des Beamten zeichnet das auf. In Albuquerque, New Mexiko, wird im Januar 2015 ein Wohnungsloser von zwei Polizisten erschossen, eine Bodycam läuft noch. Im Juli 2015 ist das Opfer der unbewaffnete Samuel DuBose aus Cincinatti, Ohio, im November 2015 wird der sechsjährige Jeremy Mardis in Marksville, Louisiana von der Polizei erschossen, stets hielten Kameras die Vorgänge fest. Die Liste ließe sich ebenso fortsetzen. Zu den Vorfällen gehörten immer auch Entscheidungen, die Beamten freizusprechen oder erst gar nicht anzuklagen.

Bis vor wenigen Wochen ließen sich solche gefilmten »Vorkommnisse« als bedauerliche, aber lediglich episodische Begebenheiten abtun. Entgegen der landläufigen Annahme, eine möglichst weite Verbreitung von Bodycams innerhalb der Polizeibehörden führe zu mehr Verantwortlichkeit, Transparenz und einem besseren Verhältnis zwischen Polizei und »Gegenüber«, zeigen nun aber zwei jüngere Studien, dass Bodycams zur Gewalteskalation beitragen.

Der Sozialwissenschaftler Ariel untersuchte den Einfluss der Technik in zehn randomisierten kontrollierten Studien. Die in acht Einheiten tätigen 2.122 Polizeikräfte waren in sechs juristisch unterschiedlich organisierten Regionen tätig, in denen rund zwei Millionen Bürgerinnen und Bürger lebten. Entgegen der theoretischen Vorannahmen und gegen den vielfach bemühten gesunden Menschenverstand waren die Polizeikräfte mit Bodycam bei Festnahmen nicht nur signifikant häufiger gewalttätig als ihre Kolleginnen und Kollegen aus den Kontrollgruppen, sondern sie wurden auch vergleichsweise häufiger angegriffen. Eine weitere Studie untersuchte den Einfluss von Bodycams auf die Entscheidung von Polizeikräften, auf ihr »Gegenüber« zu schießen; auch diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass die Kamera am Körper die Wahrscheinlichkeit des polizeilichen Schusswaffengebrauchs signifikant erhöht.11

Während Ariel und Kollegen noch schreiben, »wir müssen die Hintergründe dieser Ergebnisse besser verstehen« und in diesem Sinne zur Vorsicht mahnen, überschreitet der Einsatz der Bodycam bereits den rein polizeilich-industriellen Komplex: In den USA tragen erste Schuldirektorinnen und -direktoren Kameras am Körper; wie bereits erwähnt haben sich kommerzielle Sicherheitsdienste unter anderem in Schweden und Deutschland damit ausgerüstet, auch in der Immobilienbranche, im Handwerk, in der Zwangsvollstreckung und bei der Baustellenbegehung gehört der Bodycam die Zukunft. Nur den erklärten und unerklärten Zielen von Polizei und Politik dienen – das wird sie nicht.

Anmerkungen

1 V. Eick (2012): »Weiche Waffen für eine harte Zeit?«, Kritische Justiz, 45, H. 1; M. Plöse/V. Eick (2016): »Bodycams an Polizeiuniformen«, Informationsbrief der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte für Demokratie und Menschenrechte, 37, H. 112

2 Plöse/Eick, a. a. O.

3 Nachfolgende Zitate sämtlich aus Plöse/Eick, a. a. O.

4 Vgl. dazu T. Singelnstein/J. Puschke (2011): »Polizei, Gewalt und das Strafrecht. Zu den Änderungen beim Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte«, Neue Juristische Wochenschrift, 64, H. 48.

5 H. Mac Donald (2016): The War on Cops. New York

6 T. Wall/T. Linnemann (2014): »Staring down the State: Police Power, Visual Economies, and the ›War on Cameras‹«, Crime Media Culture, 10, H. 2

7 Zusammengefunden haben sich dort: American Civil Liberties Union, Center for Democracy and Technology, Constitution Project, International Association of Chiefs of Police, Leadership Conference on Civil and Human Rights, Legal Defense und Education Fund, New York Civil Liberties Union, Police Executive Research Forum

In den USA ergab eine Umfrage aus dem Jahr 2013, dass 64 von 254 Polizeiorganisationen Bodycams im Einsatz hatten; unter den 100 bevölkerungsreichsten Städten der USA nutzten 41 der dortigen Polizeien Bodycams; 25 planten deren Kauf.

Vgl. für viele: B. Ariel, A. Sutherland, D. Henstock, J. Young, P. Drover, J. Sykes, S. Magicks & R. Henderson (2016): »Wearing Body Cameras Increases Assaults against Officers and does not Reduce Police Use of Force«, European Journal of Criminology; T. I. C. Cubitt, R. Lesic, G.L. Myers, R. Corry (2016): »Body-worn Video: A Systematic Review of Literature«, Australian & New Zealand Journal of Criminology; M.-S. Pang/P. A. Pavlou (2016): Armed with Technology. Philadelphia: Temple University; W. H. Sousa, J. R. Coldren, Jr., D. Rodriguez, A. A. Braga (2016): »Research on Body-Worn Cameras«, Police Quarterly, 19, H. 3

10 Ariel et al., a. a. O.

11 Pang/Pavlou, a. a. O.