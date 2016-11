Der Preis der Unbegrifflichkeit

Man kann einen ideologisch aufgeladenen Ort nicht verstehen, wenn man nur diesen Ort zeigt (aus dem Film) Foto: © 2016 Film Kino Text

Bis 1945 hatten Gestapo und Reichssicherheitshauptamt ihren Sitz an der Berliner Prinz-Albrecht-Straße. Damit war dieser Ort auch die Zentrale der SS. Er war einer der direkten Gewalt: Die Geheimpolizei unterhielt hier ein Gefängnis und folterte. Vor allem aber wurden von hier aus für ganz Deutschland und ab 1939 für große Teile Europas Gewalt und Vernichtung organisiert.

Als das faschistische Deutschland im Mai 1945 kapitulierte, waren die Gebäude schwer beschädigt. Die Ruinen wurden in den 50er Jahren abgerissen. Die Straße wurde nach Käthe Niederkirchner benannt, einer 1944 ermordeten kommunistischen Widerstandskämpferin. Mit dem Mauerbau wurde das Grundstück in Grenzlage zur Brache, später zum Ablagerungsplatz für den Schutt abgerissener Kreuzberger Altbauten.

Das war die Lage, als der Filmemacher Martin Gressmann 1986 anfing, das Gelände zu filmen. Im Westen befand sich mit dem Martin-Gropius-Bau ein Ausstellungszentrum, im Norden hinter Grenzbefestigungen auf DDR-Gebiet ein monumentaler, düsterer Bürobau. 1935 als Reichsluftfahrtministerium gebaut, diente er der DDR als Haus der Ministerien. In den 1990er Jahren trieb hier die Treuhand ihr Unwesen, bis 1999 – zurück zu den Ursprüngen! – das Bundesfinanzministerium einzog, um die Beherrschung Europas von nun an mit effektiveren, ökonomischen Methoden zu organisieren.

Gressmann hat den Wandel des Geländes fast 30 Jahre lang beobachtet. Auf erste, laienhafte Grabungen folgte die fast archäologisch genaue Erforschung der im Boden verborgenen Fundamente, aus einer städtischen Randlage wurde ein politisches und gesellschaftliches Zentrum. Ereignisse wie die Verabschiedung der alliierten Truppen aus Berlin 1994 vor dem Gropius-Bau gehören zur Geschichte, zentral ist aber die Entwicklung des Geländes hin zu der zentralen Gedenkstätte, die schließlich 2010 unter dem Titel »Topographie des Terrors« eröffnet wurde. Anders als bei den in zeitlicher Nähe entstandenen Mahnmalen für Opfergruppen geht es in dieser Ausstellung um die Täter. Das kann Erkenntnis fördern, weil dabei sogar dann Kontinuitäten des Imperialismus sichtbar werden, wenn dieser Begriff nicht verwendet wird.

Wie fasst man das filmisch? Hier beginnt das Problem. Das Presseheft zu Gressmanns Film »Das Gelände« lobt dessen »private Erzählperspektive« und staunt, »was Unbegrifflichkeit im Kino leisten kann«. Doch wirkt es peinlich, wenn sich ein Sprecher aus dem Off an die Großmutter des Regisseurs wendet, die im Verlauf der Dreharbeiten verstorben ist. Mit familiärer Intimität ist dem Schrecken nicht beizukommen, und »Unbegrifflichkeit« hilft in der Auseinandersetzung mit dem Faschismus kaum weiter. Die immer neuen Kameraschwenks über das bald recht vertraute Gelände langweilen schnell. Würde ein Sprecher nicht die historische Entwicklung referieren, man sähe nur den Wechsel von Bekleidungsmoden und Autodesigns im Hintergrund.

Die Informationen über die an diesem Ort geplanten Naziverbrechen bleiben oberflächlich, werden in keinen historischen Kontext eingebettet und schon gar nicht mit gesellschaftlichen Interessen verknüpft. Immerhin erfährt man, dass die Mehrzahl der SS-Angehörigen in der Zentrale keine dumpfen Schläger waren, sondern hochgebildet, zum großen Teil promoviert, mehrheitlich junge Leute; man erfährt aber nicht, weshalb so viele intelligente Männer aus den Geburtsjahrgängen kurz nach 1900 diese Karriere wählten. Dies ist der Preis der Unbegrifflichkeit.

Das betrifft auch das zentrale Thema des Films, die Entwicklung des Geländes vom Ort wilder Grabungen zum durch Bundespräsident Horst Köhler eröffneten Museum. Am Anfang der Zeitspanne stand der sogenannte Historikerstreit, ausgelöst durch Ernst Nolte, der in der FAZ den »Nationalsozialismus« zur Reaktion auf kommunistische Schrecken erklärte. In die Zeit fallen Debatten um die Wehrmachtsausstellung, die die deutsche Armee als Akteur des Völkermords zeigte und für die Debatte um die Täter zentral war, ebenso der von Martin Walser 1998 angezettelte Streit um einen angeblichen deutschen Masochismus. Als kaum einen Kilometer vom Gelände entfernt das Holocaust-Mahnmal errichtet wurde, wurde die (Un-)Möglichkeit der Ästhetisierung des Völkermords diskutiert. Nichts von alldem wird im Film auch nur benannt.

Dass der prominente Schweizer Architekt Peter Zumthor mit der »Topographie des Terrors« betraut wurde, erscheint im Film als Notlösung: Nachdem Peter Eisenman das »Denkmal für die ermordeten Juden Europas« und Daniel Libeskind den Erweiterungsbau des Jüdischen Museums übernommen hätten, habe man auch für die Erinnerung an die Täter einen berühmten Namen gebraucht. Wahrscheinlich denken Kulturverwaltungen wirklich auf diesem Niveau. Jedenfalls entstanden monströse Betongebilde, die nach Aussage des Architekten nichts bedeuten sollten, zu seiner Sorge an diesem Ort jedoch vor Bedeutung nicht gefeit waren. Den Berliner Tauben waren sie als Landeplätze willkommen, bevor sie abgerissen wurden, weil die geplanten Kosten von 38 Millionen Euro aufs Dreifache zu steigen drohten und einer erschwinglichen Gesamtlösung im Wege standen.

Das lief tatsächlich so grotesk ab wie Gressmann es zeigt; aber jede Groteske hat ihre Ursache, und die zeigt er nicht. Man kann einen ideologisch aufgeladenen Ort nicht verstehen, wenn man nur diesen Ort zeigt – denn über seine Bewertung wird woanders entschieden. Man kann die Gestaltung eines Gedenkorts nicht nachvollziehen, wenn man nicht die Auseinandersetzungen kennt, die in einer Gesellschaft ums historische Gedenken geführt werden. Für all das braucht man Begriffe; und Künstler, qua Beruf Inhalte unbegrifflich vermittelnd, sollten doch das Abstrakte kennen, um zum Konkreten aufzusteigen. Hier, leider, siegt das Private.