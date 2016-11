Die Aufklärung war keine Spielshow aus USA: Bild des enthaupteten Louis XVI Foto: © Overgames / Dammbeck Film

Alles hängt mit allem zusammen. Spielshows, Psychiatrie, Normierung, die Aufklärung und der Faschismus. Dieses Gefühl vermittelt der 1948 in Leipzig geborene Lutz Dammbeck, der 1986 nach Hamburg übersiedelte und mit seinem Dokumentarfilm »Das Netz« von 2004 über den Unabomber Theodore Kaczynski einige Bekanntheit erlangte.

In seinem Film »Overgames« von 2015, der nun auf DVD erhältlich ist, konstatiert Dammbeck eine »permanente Revolution« gegen den Menschen bzw. dessen totale Manipulation durch Psychiatrie, Ethologie und Unterhaltungsindustrie. Am Ende dieses Masterplans soll die One-World der westlichen gleichgeschalteten Konsumgesellschaften stehen. Diese »permanente Revolution« beginne mit der Aufklärung und gründe sich gleichermaßen auf Voltaire wie auf Rousseau.

Am Anfang dieser Dammbeckschen These stand ein Aha-Erlebnis des Regisseurs beim Fernsehen. Auftritt des TV-Moderators Joachim Fuchsberger in einer Talkshow. Er erzählt, dass seine in den 60er Jahren ausgestrahlte Spielshow »Nur nicht nervös werden« Spielanregungen aus der US-amerikanischen Psychiatrie übernommen hätte. Schließlich, so der lachende Fuchsberger, habe man es bei den Deutschen ja auch mit einer verrückten, einer psychisch gestörten Nation zu tun gehabt. Ein guter Witz, eine kluge Einsicht in die westdeutsche Verdrängungsgesellschaft. Der Soziologe Heinrich Popitz definiert Spiel als den »Entwurf einer anderen Wirklichkeit«. Und tatsächlich sollten im postfaschistischen Wirtschaftswunderland Westdeutschland Gefühle von Schuld, Trauer oder Verantwortung abwesend sein.

Für Dammbeck tut sich aber nun eine ganz andere Frage auf: Was wäre, wenn die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg von den USA durch deren demokratisch gemeinte »Reeducation« perfide manipuliert worden wären? Und zwar auf spielerische Art und Weise? Und so macht Dammbeck sich auf den Weg durch die Bibliotheken und begibt sich zu Gesprächsterminen mit Gameshowproduzenten. Letztere können zwar bei aller Höflichkeit gegenüber dem Interviewer den Zusammenhang von Psychiatrie und Spielshows nicht so recht bestätigen. Und auch das Geblätter in dicken Wälzern von Margaret Mead und anderen Verhaltensforschern kann zumindest einen halbwegs informierten Zuschauer nicht davon überzeugen, dass diese soziologischen Theorien bloß von Agenten der Verhaltensnormierung der kapitalistischen One-World stammen sollen.

Trotzdem gab es von epd Film bis Deutschlandradio euphorische Urteile über »Overgames«. Warum wird diese 157 Minuten dauernde halbparanoide Verzeichnung der Wirklichkeit nicht als Beleidigung des Verstands begriffen? Montagsmahnwachen und die Aluhüte haben ja auch keinen guten Ruf. Dammbeck jedoch ist die Edelfeder am Schneidetisch einer zusammenmontierten Verschwörungstheorie, die unter der Hand auf atemberaubende Weise den deutschen Faschismus relativiert. Da, wo der Film assoziativ und eklatant widersprüchlich ist, gilt er als besonders essayistisch. Dammbecks Lamento über die angebliche Reeducation-Verschwörung gegen die Deutschen erhielt den Dokumentarfilmpreis des Goethe-Institus. Na dann.