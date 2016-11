Erster Schritt aufs dünne Eis

Nach Lockerung der Wirtschaftssanktionen kommen im Iran erste Deals mit ausländischen Investoren zustande Foto: Raheb Homavand/Reuters

Iran hat nach mehr als zehn Jahren erstmals wieder ausländische Partner gefunden, die in seine Öl- und Gasproduktion investieren wollen. Am Dienstag unterschrieben Vertreter des französischen Unternehmens Total und der staatlichen iranischen Ölgesellschaft NIOC einen Vorvertrag über die Bildung eines Konsortiums zur Entwicklung des South-Pars-Gasfeldes. Der Hauptvertrag muss, iranischen Angaben zufolge, innerhalb der nächsten sechs Monate abgeschlossen werden. Dritter im Bund soll Chinas National Petroleum Corporation (CNPC) werden. Die Geschäftsleitung von Total teilte am Dienstag mit, dass das Unternehmen mit 50,1 Prozent die Mehrheit an dem Konsortium halten werde. 30 Prozent würden auf CNPC entfallen und 19,9 Prozent auf Petropars, einer Tochter von NIOC. Widersprüchlich sind die Angaben über die Höhe der geplanten Investitionen des Konsortiums: Während es laut Total vier Milliarden Dollar sein sollen, sprachen iranische Vertreter von sechs Milliarden Dollar.

US-Sanktionen gelockert

In der Vergangenheit hatte das Finanzministerium in Washington allen Unternehmen, die in die iranische Energiewirtschaft investieren wollten, mit der Verbannung vom US-Markt gedroht. Als im Januar der sechs Monate zuvor geschlossene Atomvertrag mit dem Iran in Kraft trat, hob die US-Regierung diese und einige andere Sanktionen auf. Total ist die erste westliche Firma im Öl- und Gasbereich, die von den dadurch eröffneten Möglichkeiten Gebrauch macht und in den Iran zurückkehrt, aus dem sie sich aufgrund des Drucks der USA schrittweise zurückgezogen hatte.

South Pars ist der iranische Teil des größten bekannten Erdgasfeldes der Welt. Es liegt im Persischen Golf zwischen dem Iran und dem arabischen Fürstentum Katar, wo es den Namen North Dome trägt. Etwa acht Prozent aller Erdgasvorkommen der Welt werden in diesem Gebiet vermutet. Von seinen 9.700 Quadratkilometern gehört dem Iran etwas mehr als ein Drittel. Die jahrelangen westlichen Sanktionen und die damit verbundene Trennung vom internationalen Finanzmarkt haben dazu geführt, dass Iran mit der Entwicklung seines Anteils an dem Gasfeld weit hinter Katar zurückgeblieben ist. Und während das Fürstentum mit Hilfe westlicher Technologie zum weltgrößten Exporteur von Flüssigerdgas (LNG) aufstieg, steckt Iran auf diesem Sektor noch in den Anfängen.

Mehr als nur Eigenverbrauch

Die Förderung des Konsortiums im South Pars wird voraussichtlich 2020 beginnen. Produziert werden sollen dort dann 56 Millionen Kubikmeter Gas am Tag. Die gesamte derzeitige Gasförderung Irans liegt bei rund 650 bis 690 Millionen Kubikmeter am Tag. Gemessen daran, dass Iran geschätzte 15 bis 18 Prozent der Weltreserven an Gas besitzt und damit auf dem zweiten Platz hinter Russland liegt, ist das nicht viel. Zudem wird der größere Teil der Produktion im eigenen Land verbraucht. Am globalen Handel mit Erdgas ist Iran nur mit einem Prozent beteiligt. Rund 90 Prozent seiner Gasexporte gehen in ein einziges Land, nämlich die Türkei. Sehr viel kleinere Mengen werden an Armenien und Aserbaidschan geliefert. In naher Zukunft soll der Nachbarstaat Irak die Türkei überflügeln und größter Abnehmer von iranischem Gas werden, aber auf längere Sicht träumen Teherans Wirtschaftsfunktionäre vom europäischen Markt. Dafür fehlen dem Iran jedoch, anders als beim Erdöl, gegenwärtig noch die strukturellen Voraussetzungen.

Es wird allgemein berichtet, dass Iran in den nächsten fünf Jahren umgerechnet 200 Milliarden Dollar in die überfällige Instandsetzung und Modernisierung seiner Energiewirtschaft investieren wolle. Um das zu ermöglichen, soll vor allem Kapital aus dem Ausland angezogen werden. Indessen sind die 200 Milliarden nur eine Zahl, die irgendwann vom Teheraner Ölministerium genannt wurde und von der nicht einmal eindeutig klar ist, worauf sie sich bezieht. Realistisch betrachtet, wäre vermutlich sogar eine noch höhere Summe an Investitionen nötig, etwa für den Aufbau einer Flüssiggasproduktion.

Irans Chancen, ausländisches Kapital in der erforderlich scheinenden Dimension anzuziehen, sind jedoch schlecht. Dazu tragen das Fortbestehen vieler US-amerikanischer Sanktionen und die Ungewissheit über das weitere Verhalten der USA gegenüber dem Iran ebenso bei wie die anhaltende Instabilität in der ganzen Region. Hinzu kommt, dass wesentliche Teile des politischen Establishments des Iran das Eindringen westlichen Kapitals gerade in die Energiewirtschaft mit besonderem Misstrauen betrachten und »anlegerfreundliche« Gesetzesänderungen zu blockieren versuchen.