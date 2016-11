Gebt mir einen Alptraum!

Einstimmung auf eine lange Nacht: »Endstation Alptraum« heißt der Horrorthriller, der am Dienstag um fünf vor Mitternacht auf Tele 5 läuft. Ich entscheide mich lieber für die als Thriller präsentierte Seifenoper auf den öffentlich-rechtlichen Kanälen, auch wenn es da eher um einen Alptraum geht, der gerade erst anfängt. US-Wahl ist ein bisschen wie Mondlandung, ein Fernsehereignis, da möchte man doch dabeisein. Auch wenn mir schon vorher klar ist: Es wird ein schwarzer Tag fürs Weiße Haus, so oder so!

Eigentlich möchte ich mich bereits besaufen, als in der »Tagesschau« Bilder von Hillary Clinton bei der Stimm­abgabe mit ihrem grinsenden Gatten im Hintergrund über den Schirm flimmern. »Wenn du dich besäufst, schläfst du ein!« warnt meine Frau. Ich stelle also eine Zwei-Liter-Flasche Coca-Cola bereit, was ja auch besser passt als deutsches Bier. Den Vorschlag, von der Tanke noch Popcorn dazu zu holen, weise ich brüsk zurück: »Ich bin doch nicht im Kino!«

Im falschen Film schon eher. Die Sondersendungen in dieser Nacht im Ersten und Zweiten bieten viel hirnloses Geschwafel, wohlfeiles Trump-Ba­shing und skurrile Statements von Politikern. Komplett desorientiert wirkt der eher als Sportreporter bekannte Matthias Opdenhövel, der neben Susan Link die ARD-Sondersendung zur Wahl moderiert. »Wie ist das möglich, dass er so abräumt – mit den ganzen Skandalen?« fragt er, als sich Trumps Triumph abzeichnet.

Ja, wie ist das nur möglich?! In dieser Nacht zeigt sich, wie sehr es sich rächen kann, wenn Medien ihre Aufgabe vor allem darin sehen, Systemtragendes zu verbreiten, statt gesellschaftliche Hintergründe auszuleuchten. Man hat sich längst in den Potemkinschen Dörfern verlaufen, die man selbst aufgebaut hat. Man versteht die Welt nicht mehr.

Auch bei ZDF-Talker Markus Lanz wird wild im Nebel gestochert. Die an der Upper West Side von New York lebende Sängerin Ute Lemper faselt von einer »Hexenjagd« auf Clinton, die »etliche richtige Sachen getan hat, die Welt zu verbessern«. Ich denke an Libyen und zappe schnell weiter, ehe der weit nach rechts abgedriftete Journalist Jan Fleischhauer neben Lemper den Mund aufmacht.

Bei RTL läuft »CSI Miami«, zwei Rechtsmediziner sezieren gerade eine Leiche. Dann kann ich mir auch das Gerede über Amerikas Zukunft anhören, denke ich. Im Ersten drischt der umweltpolitisch engagierte Schauspieler Hannes Jaenicke auf Trump ein, behauptet allen Ernstes, Clinton habe »einen guten Job als Außenministerin« gemacht. Ich denke schon wieder an Libyen.

In Berlin will jetzt die Tina Hassel ihren Senf dazugeben. »Die transatlantische Szene feiert«, sagt sie. Noch. Hassel hält Vizekanzler und SPD-Chef Sigmar Gabriel das Mikro hin. Der verkündet, die »liberale Demokratie« müsse gegen Trumps Chauvinismus verteidigt werden. Er spricht von »Fairness und Respekt für alle« und meint damit Clinton. Dann macht er mühelos die Reihe auf: »Trump, Erdogan, Le Pen, Putin« seien eine »autoritäre Internationale«. Bloß schnell weiterzappen zu CNN. Der schnörkellose Vortrag der US-Reporter ist gegenüber Gabriels Geseiere eine wahre Erholung. Das Sprechtempo erinnert mich an Auktionatoren bei Bullenversteigerungen.

Gegen Morgen wird es in den Studios von ARD und ZDF immer stiller. Die Ratlosigkeit wächst sich fast zur Panik aus, als immer deutlicher wird, dass das für die Korrespondenten so Unfassbare passiert: Der Clown wird Zirkusdirektor! Auf der Wahlparty von Clinton habe man die ersten Tränen gesehen, wird gemeldet.

Im Ersten fällt jetzt mehrfach das Wort »Schockstarre«. Kurz keimt in mir die Idee auf, dieser Schock könnte hierzulande Politik und bürgerliche Journaille zumindest zum Innehalten bringen. Grünen-Chef Cem Özdemir verscheucht diese Halluzination im Handumdrehen. Er kommentiert Trumps Wahlsieg mit gestanzten Politikerphrasen und drischt als erstes auf Putin ein, der sich sicher über das Ergebnis freue. Es reicht. Ich schalte ab und geh ins Bett. »Lieber Gott, schicke mir einen netten Alptraum«, denke ich noch. Alles dürfte besser sein als das.