Erdogan zeigt Opposition an

Der Vorsitzende der Republikanischen Volkspartei (CHP), Kemal Kilicdaroglu, hat das repressive Vorgehen des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan gegen mutmaßliche Regimegegner verurteilt. »Es wird Rache geübt an jedem, der etwas Abweichendes sagt, etwas anderes denkt oder die Regierung kritisiert«, sagte der CHP-Chef gegenüber dem deutschen Magazin Zeit laut Vorabmeldung von Mittwoch.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu hatte am Dienstag berichtete, Erdogans Anwalt habe bei der Staatsanwaltschaft in Ankara Strafanzeige wegen Beleidigung gegen alle Abgeordneten der CHP, darunter auch Kilicdaroglu, eingereicht. Die Behörde muss nun über die Einleitung von Ermittlungen entscheiden.

Die jüngste Strafanzeige beziehe sich auf Äußerungen während einer am Montag von Kilicdaroglu geleiteten CHP-Versammlung, bei der das repressive Vorgehen der türkischen Behörden gegen Regierungsgegner seit dem Putschversuch als »autoritärer Staatsstreich« verurteilt wurde. Die CHP stellt im Parlament die größte oppositionelle Fraktion. Sie hatte sich nach dem versuchten Militärputsch vom 15. Juli zunächst mit der Regierung solidarisiert.

Seit diesem Juli wurden in der Türkei Zehntausende Menschen festgenommen sowie aus dem Staatsdienst entlassen, weil ihnen eine Unterstützung der Putschisten vorgeworfen wurde. Zuletzt hatte das AKP-Regime Mitarbeiter der liberalen Zeitung Cumhuriyet sowie hochrangige Politiker der linken Demokratischen Partei der Völker (HDP) verhaften lassen.

Die EU-Kommission übt in ihrem am Mittwoch vorgestellten Bericht zu den Beitrittsverhandlungen mit der Türkei scharfe Kritik an Ankara. Trotz der in dem Report beschriebenen Menschenrechtsverstöße will die Brüsseler Behörde die Gespräche aber vorerst nicht einseitig abbrechen. Der zuständige EU-Kommissar Johannes Hahn machte anlässlich der Vorstellung des Berichts deutlich, dass die EU gerade vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise auf eine enge Zusammenarbeit mit der Türkei angewiesen sei. Aus Sicht Ankaras trägt der EU-Bericht nicht zu einer Annäherung des Landes an den Westen bei. Erdogan forderte von Brüssel eine schnelle Entscheidung über die Beitrittsverhandlungen.

