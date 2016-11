CSU-Satire in München

München. Elf Bänke mit dem Hinweis »Nur für Deutsche ohne Migrationshintergrund« standen am Samstag in der Münchner Fußgängerzone an der Neuhauser Straße, einer der teuersten Einkaufsmeilen der Stadt. Der diskriminierende Satz war in neun Sprachen zu lesen, in Deutsch, Englisch, Arabisch, Hebräisch, Spanisch, Italienisch, Griechisch, Russisch und Türkisch. Die Installation sei vom ver.di-Fachbereich Medien, Kunst und Industrie unterstützt worden und als Kommentar zum geplanten »Bayerischen Integrationsgesetz« zu verstehen, teilte der verantwortliche Aktionskünstler Günter Wangerin mit. Passanten unterschiedlicher Herkunft kommentierten dies jeweils auf ihre Art. Ver.di hatte an dem CSU-Gesetzentwurf u. a. kritisiert, dass Beschäftigte im öffentlichen Dienst gezwungen werden könnten, den Aufenthaltsstatus aller »ausländisch Aussehenden« zu kontrollieren und ihnen die Hausordnung der jeweiligen Einrichtung vorzulesen. Es handle sich um ein Ausgrenzungsgesetz. (jW)