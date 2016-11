Nachschlag: Auf Krieg getrimmt

Der Darsteller des US-Präsidenten bei »Galileo« zwei Tage vor der Wahl sah verdächtig nach Trump aus. Wunschdenken bei Pro Sieben? Foto: Carlo Allegri/Reuters

Natürlich kann man von »Galileo« auf Pro Sieben keine politische Analyse erwarten. Aber bei so viel Kriegspropaganda bleibt einem doch kurz die Luft weg. Die Zuschauer waren aufgerufen, sich in den US-Präsidenten (der erstaunlicherweise genau wie Kandidat Trump aussah) hineinzuversetzen, und konnten abstimmen, welche Entscheidung dieser treffen sollte. Nordkorea greift Südkorea an. Was tust du: militärische Intervention oder Einsatz diplomatischer Mittel? Ganz verloren sind die Zuschauer noch nicht. Sie entschieden sich zu zwei Dritteln für Gespräche statt Bomben. Das passte aber den Sendungsmachern nicht: Eure Entscheidung war falsch! Die Region wird instabil, und die USA werden in den Konflikt involviert, dadurch gerät das Land in eine innenpolitische Krise und der Präsident muss schmachvoll abdanken. Also im Endeffekt doch was gelernt: Wenn du US-Präsident bist, solltest du erst schießen, dann reden. So kann richtig was aus dir werden. Na, zumindest realistisch sind sie bei »Galileo«. (cwr)