Im Mutterland

Foto: flickr.com/René Spitz (CC BY-ND 2.0)

Das Wort Vaterland darf nur ungescholten in den Mund nehmen, wer seine Muttersprache beherrscht; bezeichnenderweise aber verfolgen die wenigen, die ihrer Muttersprache ansatzweise mächtig sind, nur selten vaterländische Ziele. Erfahrung lehrt, dass vom Vaterland in erster Linie Leute sprechen, die schon bei simpelsten Subjekt-Prädikat-Objekt-Konstruktionen wie »Peter ruft Flocki« ins Schlingern kommen und zu radebrechen und zu stammeln beginnen.

Anders verhält es sich mit dem Mutterland; hierbei handelt es sich um eine Chocolaterie mit angeschlossenem Café in Hamburg-Eppendorf. Die Küchlein duften verführerisch, der Kaffee desgleichen, wir finden zwei freie Plätze. Uns gegenüber sitzen zwei junge Frauen Mitte bis Ende 20 auf einer Bank, die eine ist sehr hübsch, hat lange blonde Wasserwellen und strahlt mit Augen und Zähnen, dass es nur so blitzt. Die Frau ihr gegenüber ist ebenfalls schlank und sehr ansprechend gebaut; sie trägt einen dünnen Pullover, durch dessen Armbündchen sie ihre Daumen stecken kann, so dass sie niemals frieren muss, zumal sie ungeheuer kommunikativ mit Händen und Armen in der Luft schlangentanzt und so mal das Gespräch als solches und mal sich selbst streicheln kann. Ihr dunkelblondes Haar hat sie sich zu Zöpfchen geflochten und streckt, während sie lebhaft spricht und nicht minder lebhaft und selbstergriffen lauscht, ein Bein auf der Bank aus.

Die beiden lächeln einander begeistert an, wenn sie sprechen; die jeweilige Zuhörerin nickt und scheint das Gehörte nicht nur über die Ohren, sondern auch mit Augen und Händen einzusaugen und in sich aufzunehmen; alles, was beide sagen, ist bis zum Anschlag mit Bedeutung aufgeladen, intensiv, tief erhorcht und gefühlt und geheimnisvoll zugleich.

»Ich habe einen Schamanismus-Kurs in der Lüneburger Heide gemacht«, sagt die Wasserwelle und strahlt und strahlt. »Toll«, gibt Zöpfchen zurück, nickt und lächelt begeistert. »Ich mache gerade Walk and Talk, das ist ein neuer Therapieansatz, bei dem man über das Gehen zum Denken kommt.« Die Wasserwelle ist vor Entzücken schon sphärisch geworden, ich staune die beiden verstohlen an und denke lautlos und im Sitzen: Ja, 2.250 Jahre neu ist dieser Ansatz, der aber bei Aristoteles und den Peripatetikern, die durch die Wandelhalle strummselten und dabei Gedanken suchten und zu Worten verfertigten, noch nicht »Walk and Talk« hieß, aber das sage ich nicht, sondern esse mich am Kuchen und höre und sehe mich an den beiden jungen Frau satt, die so lächeln und strahlen und gestikulieren und sich selbst befummeln können, wie ich’s niemals hinbrächte, worüber ich genauso glücklich bin wie über die Existenz zweier Frauen im Mutter-Erde-Bauch, nein, im Wunderland Mutterland.