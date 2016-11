Ankunft des Zuges

Für eine radikale Linke nicht verloren: Stammkunde im Bahnhofskiosk Boizenburg (»Neben den Gleisen«) Foto: Dieter Schuhmann/DOK Leipzig 2016

»Kalt hier heute«, sagt einer am Tresen der Raucherkneipe im Leipziger Hauptbahnhof zu Dieter Schumann. »Wenig geschlafen?« fragt Schumann. »Wie kommst’n da druff?« Schumann, 63, wohnt auf dem Dorf in Mecklenburg, und lässt sich von dem gereizten Unterton nicht aus der Ruhe bringen: »Na, ist doch manchmal so, wenn man wenig geschlafen und wenig gegessen hat.« Die hagere Tresengestalt hat »wegen Doppelschicht« tatsächlich seit Tagen keine vier Stunden Schlaf gehabt. Auf die Frage, was Schumann denn so mache, sagt der: »Filme über Leute wie dich«.

Der neue hatte auf dem Festival Dok Leipzig in der ersten Novemberwoche Premiere, lief dort am Samstag auch in der Osthalle des Hauptbahnhofs. »Neben den Gleisen« heißt er, und wurde ohne Fördergelder im mecklenburgischen Boizenburg gedreht, fast ausschließlich im Kiosk vor dem Bahnhof, der einzigen Kneipe weit und breit. Zentrum des sozialen Lebens für Schichtarbeiter und Hartz-IV-Bezieher, Rentner und »Problemjugendliche«. Wo sollst du sonst hin?

Kaum auszuhalten

Um schwierige Kindheiten ging es in Leipzig auch in den polnischen Werken der Retrospektive. Um Horroreltern, die ihre Kinder etwa gegen Schnaps zum Sex anbieten. In »Psychodrama« von 1969 wird das für den Zuschauer noch halbwegs aufgefangen durch die liebevolle Konsequenz, mit der straffällig gewordene Mädchen im Theaterspiel mit ihren Gefühlen vertraut gemacht werden. Sie wollen natürlich trotzdem vor allem raus aus dem vergitterten Heim. Ihre Antworten auf Interviewfragen – Wovor hast du am meisten Angst? Wie ist deine Mutter? – sind sehr offenherzig. Dagegen scheinen die Warschauer Jugendlichen in »I Am Bad« (2000) völlig sich selbst überlassen. Ihre Probleme sind mehr oder weniger dieselben plus Klebstoffschnüffeln, aber der gesellschaftliche Zusammenhang ist zerstoben, und darum der dreckige Film – blasse Farben, Unschärfen, Reißschwenks – kaum auszuhalten. Nach der Vorführung erklärte Regisseur Grzegorz Pacek, er habe eine glückliche Kindheit in einer Planstadt gehabt – der Fabrikdirektor wohnte in derselben Platte wie die Arbeiter – und sei Sozialist. Wenn überhaupt, dann porträtiere er als nächstes jemanden, der elektromagnetische Felder meidet, und zwar ganz ohne Strom mit einer Kurbelkamera.

Mit den Stammkunden vom Kiosk in Boizenburg haben die Warschauer Ghettokids einen diffusen Fremdenhass gemeinsam, einen kalten Hass auf Institutionen und das Prahlen mit sexueller Potenz, für die sich auch niemand interessiert. Wirklich alle im Kiosk scheinen was gegen Flüchtlinge zu haben. Man kann nicht sagen, dass sie noch keinen gesehen hätten. Regelmäßig treffen Grüppchen am Bahnhof ein, werden vor der Stadt von Bundeswehrsoldaten in Obhut genommen. Der Stammtisch nimmt diese »Syrier« aber nur aus dem Augenwinkel wahr. Sie fressen Babys, hat ein Mädchen auf Facebook in Erfahrung bringen können.

Bis 1997 gab es in Boizenburg die Elbewerft. Von der Würde der Arbeit, die in Schumanns Film über Schiffbauer – »Wadans Welt«, 2011 – am Kapitalmarkt verramscht wird, ist im Kiosk von Boizenburg der Stolz eines Mannes aus der Fleischfabrik übrig. Die Kreissäge, mit der er in einer Nachtschicht Unmengen Schwein zerteilt, ist der Superstar in der Fotogalerie seines Handys. Ein anderer schiebt Schichten in der Gummibärchenfabrik. Wenn er keine Minute fehlt, hat er am Monatsende 1.100 Euro raus. Dafür würde ein dritter sich nicht krumm machen, aber der hat überhaupt keine Arbeit, und das macht nach dem Dafürhalten der meisten noch unglücklicher.

Und dann sagt Mami Merkel

Hardy schließlich ist Rentner und hat eine irre Schwäche für Propagandamaterial, das vor Überfremdung warnt. In der Elbewerft war er Betriebsschlosser. »Schiffbauer!« sagt Schumann aus dem Off, aber Hardy winkt ab: »Nee, Betriebsschlosser«. Das war schon genügend was. Er ist in der DDR in einer kinderreichen Familie aufgewachsen und fühlte sich »besonders umsorgt in diesem Staat, in dem ein Arbeitersohn nicht schlechter gestellt war als ein Arztsohn«, erläutert Schumann mir in der Leipziger Bahnhofskneipe: »Ich komm ja auch aus einer kinderreichen Familie, nur mit Muttern. Wir wurden gefördert. Also das war sein Lebensgefühl. Und er hat nicht nur seine Arbeit in der Werft verloren, sondern auch seine Heimat.«

So kriegt er DDR und NPD – oder neuerdings AfD – unter einen Hut? »Ich grüble heute noch ständig darüber nach, was die Leute erzählen«, antwortet Schumann. »Jedesmal, wenn ich den Film sehe.« Da passten die widersprüchlichsten Haltungen in einen Kopf. Alle fühlten sich abgehängt von Politik und Medien. »Wenn sie sagen: Ich bin AfDler, dann ist es dieses Erschrecken des Establishments, das ihnen Aufmerksamkeit verschafft. Die haben sich überhaupt nicht damit beschäftigt, ob die AfD wirklich ein Programm hat oder ihre Interessen vertritt.«

Den besten Moment der Kanzlerin hätten viele als besondere Kränkung erlebt: »Hardy erzählt erst von der Geborgenheit in der DDR, dann davon, wie er für Hartz IV das letzte Hemd ausziehen, sich nackt machen musste. Und dann sagt Mami Merkel zu anderen: Willkommen! Ihr seid mir wichtig, da hab ich eine Empathie.«

Wie geschickt die AfD im Moment »die Grundfrustration der Unterprivilegierten« für sich zu nutzen weiß, erinnert Schumann an die Situation vor 1933. Da gab es allerdings noch Kommunisten. Heute gibt es nur eine Linkspartei, die das bürgerliche Spektrum aufhübscht. »In Mecklenburg war sie in der Regierung und hat keine soziale oder vielleicht sogar sozialistische Alternative erkennbar werden lassen. Sie bastelt am Kapitalismus, stellt das nicht grundsätzlich in Frage.«

Für eine radikale Linke ist in der Provinz nichts verloren, meint er. Das rechte Gerede sei »nicht manifest oder besonders zielgerichtet«, darum »ganz schnell wieder umzukehren«. Dafür spricht, dass auch ein Pole und ein Moldawier zum Stammtisch von Boizenburg gehören. Zwei herzliche Kerle, mit denen wirklich alle dicke sind. Wenn es um deren Ausgebeutetwerden geht, gibt es ein Solidargefühl. Jetzt müssten die Boizenburger also nur noch mit einem »Syrier« persönlich werden.

Für die LPG

In einer Sonderreihe, für die man kein Ticket brauchte, liefen in Leipzig Produktionen der Gruppe »Staatliche Filmdokumentation« (SFD), die von 1970 bis 1983 DDR-Alltag für nachfolgende Generationen aufzeichnete (den Zeitgenossen wurden die »Sperrfilme« vorenthalten). An die hundert Leute erhielten da Einblick in die Kollektivierung der Landwirtschaft unter Ulbricht. In einer Sitzung des Zentralkomitees der SED hatte sich Ulbricht beim Rostocker Bezirksleiter Karl Mewes erkundigt, ob es noch lange so gemütlich weitergehen solle da oben im Norden. Mewes beschloss daraufhin, »die letzten kapitalistischen Elemente« zur Entscheidung für die LPG zu bringen. »Entscheidung?« fragen die SFD-Interviewer, »Gab es denn eine Wahl?« »Nein«, sagt Mewes, »es gab nur die Entscheidung für die LPG«. Gegen kräftiges Beharren auf Privateigentum. Ein ganzes Dorf habe »mit Mann und Maus« über Sassnitz nach Schweden ziehen wollen. Unschlüssige wurden tagelang belagert. Einige hätten ihn »totschlagen« wollen. Es sei da auch ein Riss durch die Partei gegangen, die sich dann glücklicherweise zu Entschädigungszahlungen durchgerungen habe. Ein paar Jahre später seien »alle ganz zufrieden« gewesen, und einige »Revanchisten« sogar LPG-Vorsitzende geworden.

Ansonsten habe ich noch zwei Regisseure aus der Ukraine getroffen. Der ältere erzählte, dort sei alles teurer geworden in den vergangenen zwei Jahren: Strom, Gemüse etc. Man müsse arbeiten wie ein Pferd, um über die Runden zu kommen. Dafür würden Läden mit den Süßigkeiten von Präsident Poroschenko wie Pilze aus dem Boden schießen: ­Plopp, plopp, plopp. Der jüngere empfahl mir erst einen »zutiefst humanistischen« Film über einen russischen Freiwilligen, der an der Sinnlosigkeit der Kämpfe im Donbass verzweifle. Als nächstes meinte er, der Wettbewerbsbeitrag von Sergei Loznitsa, »Austerlitz«, könne mir den Glauben ans Kino zurückgeben, aber dabei handelte es sich dann nur um 35 lange, starre Schwarzweißeinstellungen vom Massentourismus in den KZ-Gedenkstätten Sachsenhausen und Dachau. Von dezenten Gruselgeräuschen auf der Tonspur abgesehen, entsprach der Gestaltungswille ungefähr dem der Brüder Lumière bei der »Ankunft des Zuges« (1895). Unweigerlich fängt man an, über T-Shirt-Aufdrucke nachzudenken. Nach einer Stunde hatte ich genug. »Austerlitz« gewann den Hauptpreis des Festivals.