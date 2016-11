»Das ist bedenklich für die Versammlungsfreiheit«

»Es ist nicht neu, dass im Anschluss an Demonstrationen Heilbehandlungskosten oder Schadenersatz eingefordert werden. Allerdings ist es ein Novum, dass ein Widerstand des Betroffenen gar nicht mehr zur Debatte steht.« – Sebastian Nickel, Anwalt Foto: Philipp Schulze/dpa-Bildfunk

Morgen muss sich ein Mandant von Ihnen vor dem Oberlandesgericht Celle verantworten. Er hatte gegen einen Castor-Transport demonstriert. Dabei soll sich ein Polizist verletzt haben. Nun soll der Demonstrant sogenannte Heilkosten für den Beamten zahlen. Was ist da vorgefallen?

Bei einer Demonstration gegen einen Castor-Transport im Jahr 2012 hatte sich der Betroffene im Rahmen einer Protestaktion unter dem Lkw mit dem Castor-Behälter festgekettet. Nachdem eine technische Einheit der Polizei ihn losgelöst hatte, wurde er von einer Festnahmeeinheit über eine Straße geschoben und über eine Leitplanke geworfen, worauf er eine Böschung hinunterrollte. Der Polizeibeamte macht geltend, dass er sich im Anschluss beim Versuch, den Betroffenen zur Personalienfeststellung wieder aufzurichten, das Handgelenk verletzt hat. Als Reaktion darauf fordert nun das Land Niedersachsen als Dienstherr des eingesetzten Beamten Heilbehandlungskosten und Schadenersatz in Höhe von rund 15.000 Euro.

Im Februar hatte das Landgericht Hannover dem Land überraschend recht gegeben, mit der Begründung, dass ein Flüchtender für die Folgen seiner Flucht aufkommen müsse. Was Sie schildern, klingt für mich allerdings nicht nach einer Flucht.

Das stimmt, das ist ein vollkommen anderer Sachverhalt. Es gibt eine Rechtsprechung, die tatsächlich dem Flüchtenden das Risiko auferlegt, wenn sich ein Verfolgender bei seiner Flucht verletzt. Das ist anerkannt. Da sprechen wir aber über eine ganz andere Fallgestaltung. Hier gab es überhaupt keine Flucht, der Betroffene war völlig passiv. Er wurde gegen seinen Willen – seine Hände noch immer in einem Rohr angekettet – über eine Leitplanke verbracht und lag dort am Boden.

Haben Sie etwas Ähnliches schon öfter erlebt, oder handelt es sich hier um einen neuen Versuch, Protest und zivilen Ungehorsam zu unterbinden?

Es ist nicht neu, dass im Anschluss an Demonstrationen Heilbehandlungskosten oder Schadenersatz eingefordert werden. Allerdings ist es ein Novum, dass ein Widerstand des Betroffenen gar nicht mehr zur Debatte steht. Es hat eine neue Qualität, dass in so einem Fall Demonstrationsteilnehmer mit existenzgefährdenden Schadenersatzforderungen überzogen werden.

Wie haben sich die Beamten beim Verfahren vor dem Landgericht Hannover zur Sache eingelassen?

Im Zivilverfahren wird viel auf schriftlichem Weg gemacht. Dabei muss man erst mal feststellen, dass das Land Niedersachsen seinen Klagevortrag, also die Darstellung dessen, was passiert sein soll, kontinuierlich verändert hat. Es fing an mit der Behauptung, der Betroffene habe massiv Widerstand geleistet, deswegen seien die Beamten mit ihm zu Fall gekommen. Dabei sei die Verletzung entstanden. Das konnte nicht aufrechterhalten werden. Später hieß es, der Polizist habe sich die Verletzung beim Wegtragen des Betroffenen von der Straße zugezogen. Auch das war falsch. Dann hieß es, der Beamte habe versucht den Betroffenen aufzufangen, als dieser über die Leitplanke gestürzt sei, und habe sich dabei verletzt. In der Verhandlung hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich so war, wie ich es zu Beginn geschildert habe. Die Polizeibeamten selber haben größtenteils ausgesagt, sie könnten sich an die Einsatzsituation nicht mehr erinnern. Sie haben aber übereinstimmend ausgesagt, dass das Verhalten des Betroffenen absolut passiv war.

Und trotzdem hat das Landgericht der Forderung stattgegeben?

Aus meiner Sicht hat es sehr pauschal einen Haftungszusammenhang damit begründet, dass der Mann sich festgekettet hat und nicht freiwillig mitgegangen ist. Infolgedessen müsse er sich alles zurechnen lassen, was bei dem Einsatz passiert ist. Das ist sehr undifferenziert und würde im Ergebnis dazu führen, dass jedes Einsatzrisiko eines Polizeibeamten einem Demonstranten auferlegt werden kann. Das ist auch im Hinblick auf das Grundrecht der Versammlungsfreiheit höchst bedenklich.