Show geht vor Gemeinnutz

Wenig zu lachen haben die Vertreter von sozialen und kulturellen Einrichtungen, Verbänden und Trägern in Hamburg dieser Tage. Vor einer Woche schilderten 20 von ihnen bei einer Anhörung der Linksfraktion im Rathaus die katastrophalen Folgen der von Scholz verfügten Schuldenbremse für ihre Arbeit. Während der »rot-grüne« Senat für Statusprojekte wie die Elbphilharmonie Hunderte Millionen Euro verschleudert, ächzen sie unter rigoroser Kürzungspolitik.

Der Anlass für die Anhörung waren die bevorstehenden Beratungen zum Doppelhaushalt 2017/18 in der Bürgerschaft, bei denen über die Vergabe von fast 21 Milliarden Euro entschieden wird. Die Linksfraktion wirft dem Senat vor, Hamburg »kaputtzusparen« (jW berichtete). Er investiere zu wenig in die Infrastruktur, soziale Stadtentwicklung oder Armutsbekämpfung. Die rigide Sparpolitik werde vom Senat verschleiert.

Dass er damit durchkommt, verdankt er vor allem den lokalen Medien, die sich wenig Mühe geben, journalistisch nachzuhaken. Bezeichnend war, dass im Gegensatz zu einem Show-Termin auf dem Dach der Elbphilharmonie am vergangenen Freitag, wo sich die Reporter tummelten, zur Anhörung keine Vertreter der Hamburger Blätter erschienen. Dafür war fast die komplette Linksfraktion Hamburgs angetreten. Auch Katja Kipping, eine der zwei Bundesvorsitzenden der Linkspartei, kam vorbei. Kipping zeigte sich angetan davon, dass vornehmlich »Expertinnen und Experten des Alltags« zu Wort kamen. Sie kritisierte, dass auch in anderen Kommunen Kürzungen mit der »Schuldenbremse« begründet würden, die schließlich der jungen Generation zugute kommen solle. Das sei Unsinn, so die Linke-Chefin: »Wenn die Schuldenbremse zur Folge hat, dass die soziale Spaltung zunimmt, dass Angebote abgebaut und Investitionen unterlassen werden, richtet sie sich auch und gerade gegen die Jungen.«

Wie katastrophal sich die Schuldenbremse in Hamburg auswirkt, machten die Vertreter der Einrichtungen in Fünf-Minuten-Statements deutlich. In allen Beiträgen fielen Sätze wie: »Wir schaffen das nicht mehr«, »wir können das nicht mehr leisten«, »wir müssen uns um immer mehr kümmern, bekommen aber die Mittel nicht«. So kritisierte René Clair für die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Straßensozialarbeit, es gebe zu wenig Streetworker in der Stadt. Leistungen würden gekürzt, Stellen nicht besetzt. Das sei »fachlich ein Katastrophe«, seine Kollegen hätte »alle keine Lust mehr«.

Ähnliches berichtete Corinne Eichner von Stadtkultur Hamburg, Dachverband von 120 Einrichtungen der Stadtteilkultur. Sie kenne viele Mitarbeiter, die »an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit« seien, die mehr als Vollzeit arbeiteten, obwohl sie nur eine halbe Stelle hätten. Burkhard Czarnitzki von der Anlaufstelle für Straßenkinder »Kids« nannte es »skandalös«, dass er wegen seines gedeckelten Haushalts darauf hoffen müsse, »dass Mitarbeiterinnen schwanger werden oder jemand von sich aus ausscheidet«. »Wir verwalten nur den Mangel«, erklärte Bettina Kiehn, die Hamburgs 14 Bürgerhäuser vertrat. Weil die Kosten steigen, aber die Zuwendungen der Stadt nicht, sei der Kostendeckungsgrad etwa für das von ihr geleitete Bürgerhaus Wilhelmsburg in den letzten Jahren um 20 Prozent gesunken.

Der haushaltspolitische Sprecher der Linksfraktion, Norbert Hackbusch, kritisierte das Vorgehen des Senats: »Wir müssen überlegen, wie sich die Stadt sozial und kulturell aufstellen soll. Und dann muss man überlegen, wie sich das finanzieren lässt.« Aktuell werde der Bedarf gar nicht abgefragt. Bis zur Entscheidung über den Doppelhaushalt 2017/18 im Dezember wolle man die Zeit nutzen, einen Plan zu erstellen, der über schlichten Protest gegen Kürzungen und prekäre Bedingungen hinausgeht.