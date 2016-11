Übermüdet, überarbeitet, überlastet

Die Arbeitsüberlastung führe zu einem Wertekonflikt zwischen dem Anspruch der Ärzteschaft, eine gute Patientenversorgung zu gewährleisten, und der notwendigen Zeit für Erholung, heißt es in einer Erklärung der Delegierten der 130. Hauptversammlung des Marburger Bunds Foto: Friso Gentsch/dpa-Bildfunk

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat dem Gesundheitssystem auf ihrer Hauptversammlung am Wochenende in Berlin ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Das Gesundheitswesen sei geprägt von Zeitmangel, der sich sowohl auf die Patientenversorgung negativ auswirke wie auch wenig Spielraum für Fortbildung oder Forschung lasse. Nicht mal Fachgespräche unter Kollegen, etwa um eine Diagnose abzusichern, seien ohne weiteres machbar, beklagt die Branchengewerkschaft in einer Pressemitteilung vom Sonnabend.

»Dieser Zeitmangel hat so stark zugenommen, dass er selbst durch täglich geleistete Überstunden nicht mehr zu kompensieren ist.« Die Arbeitsüberlastung führe zu einem Wertekonflikt zwischen dem Anspruch der Ärzteschaft, eine gute Patientenversorgung zu gewährleisten, und der notwendigen Zeit für Erholung, heißt es in einer Erklärung der Delegierten. Eine zunehmende Anzahl von Ärzten versuche dem Leistungsdruck durch »Flucht in die Teilzeit« zu entgehen, was die vielerorts bereits angespannte Personalsituation noch verschärfe. Diese Probleme allein könnten schon zu einem Burnout-Syndrom aufgrund von beruflicher Überlastung führen, wie die Teilnehmer herausstellten, verstärkend hinzu kämen aber noch die ungünstigen Arbeitszeiten etwa nachts oder am Wochenende.

Die Organisation fordert daher von den Klinikbetreibern mehr planbare freie Zeit, eine ausreichende Personalbesetzung, mehr freie Wochenenden, eine Freistellung für Fortbildungen und mehr Wertschätzung ärztlicher Arbeit durch Entlastung von Verwaltungsaufgaben. Die Kliniken müssten darüber hinaus die Blockadehaltung bei der Festlegung von Personalstandards aufgeben und sich diesem Thema gemeinsam mit der Ärzteschaft stellen. Der Marburger Bund ist nach eigenen Angaben der größte deutsche Ärzteverband. Nur wenige Mediziner sind etwa bei ver.di organisiert, wo sie den Kampf nach verbindlichen Personalvorgaben im Gesundheitsbereich gemeinsam mit den Pflegekräften führen.

Neben der Forderung nach einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen ging es auf der 130. Hauptversammlung des Marburger Bunds auch um das Gesundheitswesen generell. Es sei unzutreffend, dass ein Viertel aller Krankenhäuser nicht bedarfsgerecht sei und ein Viertel aller gegenwärtigen Behandlungsfälle im ambulanten vertragsärztlichen Bereich zusätzlich behandelt werden könne, heißt es in einem Beschluss. »Jeder Krankenhausarzt, der einmal während der sprechstundenfreien Zeiten in der Notaufnahme seinen Dienst verrichtet hat, aber auch jeder Patient, der den ärztlichen Notfalldienst in Anspruch nehmen musste, weiß, dass das genaue Gegenteil der Fall ist.« Die Delegierten warnten vor einem weiteren »Kahlschlag im Klinikbereich«.

Kritik übte die Hauptversammlung auch an der Wettbewerbsorientierung. Durch die alleinige Ausrichtung auf das Finanzielle würden falsche Anreize gesetzt. »Es schadet der Qualität der Patientenversorgung und untergräbt das Vertrauen in das gesamte System. Die Hoffnung einiger Politiker und anderer Verantwortlicher, dass sich durch diese Wettbewerbsideologie Kosten reduzieren ließen und die Qualität sich nicht verschlechtere, hat sich definitiv nicht erfüllt«, betonten die Ärzte. Qualitätsvorgaben müssten jedoch der Verbesserung in der Patientenversorgung dienen und nicht als Mittel zum Kapazitätsabbau oder gar als verkappte Sparprogramme missbraucht werden.

Außerdem standen turnusmäßig die Vorstandswahlen auf dem Programm der Versammlung. Die ersten und zweiten Vorsitzenden Rudolf Henke und Andreas Botzlar wurden für weitere drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Es gab keine Gegenkandidaten.