Volkstümler auf dem Vormarsch: Heute wählen die USA und FSK prüft den Populismus Foto: Mike Segar / Reuters

Es ist so weit: Heute sind Präsidentschaftswahlen in den USA. Auch im Radio gibt es kaum ein anderes Thema. Die Sendung »Recyclingexperimental« (Di., 7 Uhr, FSK) nimmt die US-Wahlen zum Anlass für den geographisch ungebundenen Schwerpunkt »Hauptsache es wirkt: Populismus und Politik«. Denn nicht nur in den USA, auch in anderen westlichen Demokratien sind die Volkstümler auf dem Vormarsch. Menschenrechte müssen in diesen Zeiten von anderen hochgehalten werden, wie etwa von der »Refugee Voices Show« (Di., 17 Uhr, FSK).

Einen Italowestern mit bewusst übertriebenen, bombastisch bis gimmickhaft wirkenden Soundeffekten kann man mit Rainer Brandts »Sartana – Noch warm und schon Sand drauf« (WDR 2016; Ursendung Di., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. 23 Uhr, 1Li ve) hören. Mit dabei unter anderem: Bela B. und Stefan Kaminski. Rainer Brandt ist eine Legende aus dem westdeutschen Synchronisierungsgeschäft (Bud Spencer, »Die Zwei«), hier hat er sich eines auf lustig getrimmten Brutalowestern von Giuliano Carnimeo aus dem Jahr 1970 angenommen. Der heutige 100. Geburtstag des Malers, Filmers und vor allem Schriftstellers Peter Weiss wird auch im Radio gewürdigt. Zeitgleich mit Renate Bleibtreus biographischem Feature »Von der Poesie des Widerstands – Das Leben des Peter Weiss« (NDR 2006; Di., 20 Uhr, NDR Kultur) und Peter Weiss’ frühem, für den Hörfunk geschriebenen Drama »Der Turm« (HR 1962; Di., 20 Uhr, DLF, Mi., 21 Uhr, HR 2 Kultur). Morgen läuft dann die zweiteilige Bearbeitung von Weiss’ Bühnenstück »Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats, dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade« (BR/SWF 1969; Mi.,/Do., 19 Uhr, WDR 3) an.

Das vielstimmige neue Hörspiel »Gegen den Tod« (DKultur 2016; Ursendung Mi., 21.30 Uhr, DKultur) wurde aus dem »Buch gegen den Tod« von Elias Canetti destilliert. Ulrike Haage führt dann für ihr Hörspiel »Geld – Nach Texten von Gertrude Stein« (DLF 2016; Do., 22 Uhr, SWR 2) das Piano als eigene Stimme ein. Den Bühnenabend im Hamburger Polittbüro mit Konkret-Herausgeber Hermann L. Gremliza am 3. Oktober kann man als Mitschnitt am kommenden Freitag noch einmal hören. Die Sendung mit dem gewinnenden Titel »Scheiß Deutschland« (Fr., 8 Uhr, FSK) sollte man nicht verpassen.

David Zane Mairowitz ist dieses Wochenende gleich mit drei Stücken im Radio vertreten. Zum einen läuft »Marlov – Eine harte Nuss« (WDR 2013; Fr., 20 Uhr, SRF 1) aus der Krimi-Reihe um den Moskauer Privatdetektiv Yevgeny Marlov. Brandneu ist das Hörspiel »Galaveranstaltung – mal zornig, mal heiter« (RBB 2016; Ursendung Fr., 22 Uhr, RBB Kulturradio). In diesem ausschließlich mit Sprecherinnen besetzten Stück geht es um militante Aktionen einer feministischen Terrorzelle in der BRD der 1980er Jahre. Und dann kommt aus der Feature-Kategorie noch das autobiographische Roadmovie »Good Old Uncle Joe – Eine Leiche wird 50« (DRadio Berlin 2003; Sa., 9 Uhr, ORF Ö1).

Jetzt nur noch Ursendungen! Ingo Schulze setzt in »Augusto, der Richter« (MDR/BR 2016; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) die Machtverhältnisse zwischen einem sich in Rom aufhaltenden deutschen Schriftsteller und seinem Laufburschen in Szene. In der Übersetzung und Bearbeitung von Gaby Hartel kommt Virginia Woolfs zentraler Roman »Zum Leuchtturm« (BR 2016; Teil 1/3 So., 15 Uhr und Mo., 20 Uhr, Bayern 2), der sich dem Prozess des Erlebens sowie dem Nachdenken darüber und Erzählens davon widmet, ins Radio. Aus der Klassikerecke erklingt Jack Londons »Die Zwangsjacke« (DKultur 2016; So., 18.30 Uhr, DKultur). Die Klangfuturologen Olaf Karnik und Volker Zander kann man in ihrem Feature »Zukunftsmusik – Wie die Musik von morgen heute klingt« (DLF 2016; So., 20 Uhr, DLF) abhorchen. Und vor Ferdinand von Schirachs »Terror« (NDR 2016; So., 21 Uhr, NDR Info) gibt es auch im Hörfunk kein Entkommen.