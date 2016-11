Vorwand Energiesicherheit

Gruppenbild der Nordstream-Einweihung vom 8. November 2011 Foto: Jens Koehler/ddp

Heute vor fünf Jahren wurde die russisch-deutsche Gaspipeline »Nordstream« eingeweiht. Derzeit machen europäischen Transatlantiker gegen eine geplante Kapazitätserhöhung mobil. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen forderte im Oktober, die Bauvorbereitungen einzustellen. Der Vorsitzende der Fraktion der Europäischen Volkspartei im Europaparlament, Norbert Weber (CSU), rief gleichfalls die EU-Kommission auf, ihre Duldung des Projekts zu beenden. Weber und Röttgen beriefen sich beide darauf, dass sich bei einer Fertigstellung von »Nordstream 2« der russische Anteil auf dem europäischen Gasmarkt noch vergrößern würde. Dies widerspreche der energiepolitischen Position der EU, die ihre Gasbezugsquellen diversifizieren wolle.

Gegen Moskau

Auch die USA betreiben seit Jahren Lobbyarbeit gegen das Projekt, nicht zuletzt aus dem Eigeninteresse heraus, mit eigenem Schiefergas auf den EU-Markt zu kommen. Amos Hochstein, der Sondergesandte des US-Außenministeriums, erklärt immer wieder, dass durch eine Umgehung der Ukraine bei der Anlieferung russischen Gases – dies ist das explizite Ziel, das Russland mit dem Bau der zweiten Röhre erreichen will – dem Land jährlich zwei Milliarden US-Dollar an Transitgebühren entgingen, was für Kiew den Ruin darstellen würde.

Für entsprechende Entrüstung sorgte in Osteuropa eine Entscheidung der EU-Kommission von Ende Oktober. Sie erlaubte darin Gasprom eine verstärkte Nutzung der Gaspipeline OPAL. Sie ist die Verlängerung von »Nordstream 1« nach Süden und verläuft von Vorpommern parallel zur deutsch-polnischen Grenze in Richtung Tschechien. Bisher durfte Gasprom nur 50 Prozent der Leitungskapazität für eigenes Gas nutzen. Da aber in Vorpommern außer dem russischen Gas keines angeboten wird, blieb OPAL bisher aus politischen Gründen zur Hälfte unausgelastet. Das drückte auf die Rentabilität und erhöhte die Fixkosten pro Kubikmeter. Jetzt genehmigte die EU Gasprom, bis zu 80 Prozent der Leitungskapazität mit eigenem Rohstoff zu füllen, und ließ die Option offen, dass der russische Konzern sogar noch weitere Kapazitäten auf Auktionen dazukaufe. Polen plant bereits, die EU-Kommission wegen dieser Genehmigung vor dem Europäischen Gerichtshof zu verklagen.

Dahinter steht nicht so sehr das polnische Interesse, nicht durch eventuelle russische Liefersperren »erpressbar« zu sein. Denn aus der BRD könnte Polen ja dieses Gas durchaus beziehen, weshalb solche Boykotts auch wenig sinnvoll wären. Genau genommen wäre es, wenn man Russland die Absicht unterstellt, die Osteuropäer durch Lieferstopps gefügig zu machen, gerade Moskau, das sich diese Möglichkeit durch die Ostseepipeline selbst genommen hätte. Da also die politische Logik die polnischen Befürchtungen nicht stützt, bleibt ein Blick auf die realen Interessen.

Derzeit importiert Polen gut die Hälfte seiner 16 Milliarden Kubikmeter Jahresverbrauch aus Russland. Der Rahmenliefervertrag läuft bis 2022, und bis dahin will Warschau genug Infrastruktur gebaut haben, um diese neun bis zehn Milliarden jährlich ebenfalls aus anderen Quellen beziehen zu können. Bisher ist allerdings lediglich ein Flüssiggasterminal mit der Hälfte dieser Kapazität ans Netz gegangen – mit sechsjähriger Verzögerung.

Warschau würde gern

Hoffnungen macht sich Polen auf den Bezug von Erdgas aus Norwegen. Zu diesem Zweck soll eine Gasleitung von der polnischen Ostseeküste nach Dänemark gebaut werden. Doch wie der Chef der polnischen Gasnetzgesellschaft unlängst auf einem Fachkongress sagte, müssten dafür erst zusätzliche 500 Kilometer Pipeline von Dänemark bis zu den norwegischen Gasfeldern gebaut werden.

Warschau will wie die BRD ein Umschlagsplatz für Flüssiggas aus den USA und vom Persischen Golf werden, der auch am Weiterverkauf in die Nachbarstaaten verdient. Damit sich das rentiert und die entsprechenden Mengen umgeschlagen werden können, muss das russische Gas erst einmal aus EU-Europa ausgesperrt werden.

Das ist aber nicht so einfach. Auch wenn Polen seinen Gasbezug aus Russland 2022 einstellen sollte, bliebe ja die von Belarus bis Schwedt an der Oder quer durchs Land verlaufende Jamal-Pipeline betriebsbereit. Und Gasprom könnte diese Leitung dann nutzen, um sein Gas en passant auf dem polnischen Spotmarkt anzubieten. Die Pipeline einfach zu sperren, widerspräche dem Geschäftsinteresse des polnischen Staatskonzerns PGNiG, für den der polnische Anteil der Leitung ein erheblicher Teil des Betriebskapitals ist. Russisches Gas hat aber einen großen Vorteil: Es ist – schon wegen der weitgehend abgeschriebenen Infrastruktur – wesentlich billiger als das Flüssiggas aus Übersee. Genauso wie polnische Hütten- und Kraftwerke zum Ärger der Politik deshalb lieber russische als polnische Kohle verheizen, könnte es also wieder kommen. Der polnische Widerstand gegen »Nordstream 2« hat zwei Quellen: Russland-Feindschaft und Konkurrenz mit der BRD, wobei die »Energiesicherheit Europas« nur vorgeschoben wird.