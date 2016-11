Zur Schließung der GBM-Galerie in Berlin

Die Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde e. V. (GBM) muss in den kommenden Wochen aus wirtschaftlichen Gründen nach 17 Jahren von ihrem bisherigen Sitz in der Weitlingstr. 89 in Berlin-Lichtenberg in das ND-Gebäude am Berliner Franz-Mehring-Platz umziehen. Zur damit verbundenen Schließung der GBM-Galerie fand am Donnerstag eine Finissage statt. Der Kunstwissenschaftler Peter Michel sagte dabei in seiner Danksagung u. a.:

Vor allem die erste Hälfte der 90er Jahre war eine Zeit des gezielten Abbruchs von kulturellen Strukturen, die in der DDR gewachsen waren und dem nicht nur der Palast der Republik, viele Theater, Orchester, Verlage, Bibliotheken und Kulturhäuser zum Opfer fielen, sondern auch kommunale Ausstellungsstätten und Galerien des Kulturbundes. In ihren Publikationen und Veranstaltungen hat die GBM diesen zerstörerischen Prozess immer wieder angeklagt, weil hier etwas im Gange war und zum Teil noch ist, was den Menschenrechten widerspricht. Das Recht auf Teilhabe an Kultur und Bildung wurde gröblich verletzt, und das Galeriesterben war ein Teil davon.

Doch wir als Menschenrechtsorganisation haben dem etwas entgegengesetzt, etwas ganz Praktisches – und das war nichtkommerziell, war von Solidarität getragen und wurde ehrenamtlich über fast zwei Jahrzehnte verwirklicht. Der damalige Vorstand mit seinem Vorsitzenden Wolfgang Richter und seinem Stellvertreter Horst Kolodziej eröffnete hier, in diesen Räumen, die GBM-Galerie. Horst Kolodziej war in der DDR 1. Sekretär des Verbandes Bildender Künstler gewesen. So war es nur natürlich, dass er in der GBM für einen festen Platz der bildenden und angewandten Künste sorgte und den Arbeitskreis »Kultur« ins Leben rief. Bis zu seinem viel zu frühen Tod im Jahr 2007 fanden 46 Ausstellungen statt. Bis heute haben diese Ausstellungen das Ziel, vor allem jenen ein Wirkungsfeld zu bieten, die nach 1989/90 kaum noch Gelegenheit hatten, ihre Werke öffentlich zu zeigen. Auch progressive Kunst aus dem Ausland stellten wir aus, und wir versuchten mit der Sommergalerie, an die Traditionen des bildnerischen Volksschaffens in der DDR anzuknüpfen. Die Galerie war auch der Ort für Lesungen, Kunstdiskussionen, Filmvorführungen und andere Veranstaltungen. Hier traf sich der Freundeskreis »Kunst aus der DDR«, hier wurden Kunstexkursionen vorbereitet, hier beriet das Redaktionskollektiv des 2010 erschienenen Lexikons »Künstler in der DDR«, und hier entstanden die ersten Ideen für die Neugestaltung der Zeitschrift Icarus.

Nun stehen wir vor der Notwendigkeit, diese Galerie zu schließen. Wir werden nicht »abgewickelt«; wir mussten diesen bitteren Beschluss selbst treffen und beenden unsere freiwillige, ehrenamtliche Galeriearbeit aus ökonomischen Gründen. Am neuen Standort der GBM im ND-Gebäude ist solche Kunstpräsentation nicht mehr möglich. (…)

Nun stehen wir vor neuen Herausforderungen. Galeriearbeit wird nicht mehr möglich sein. Doch der Arbeitskreis Kultur wird weiterexistieren und in unserem neuen Domizil mit Kunstdiskussionen, Lesungen oder Filmen die Menschenrechtsarbeit mitgestalten. Das sind wir der GBM als ganzer Organisation schuldig.