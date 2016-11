Pflegefall des Tages: SPD

Foto: Nicolas Armer/dpa-Bildfunk

Neoliberale Chefideologen wollen uns weismachen, die Gesellschaft kränkele an einem Demographieproblem. Bald sind alle alt und kosten viel. Die Pflegearbeit wird schlecht bezahlt und ist anstrengend – ein Niedriglohnsektor, der seinesgleichen sucht. Salben ist hier kaum möglich, der Mensch ist ein Kostenfaktor. Allein in der Altenpflege sind nach Erkenntnissen der Bundesagentur für Arbeit 19.000 sozialversicherungspflichtige Stellen unbesetzt. Laut Gewerkschaft ver.di glaubt nur eine von fünf Pflegekräften, unter den jetzigen Bedingungen bis zur Rente im Beruf durchhalten zu können. 80 Prozent von ihnen gehen regelmäßig krank zur Arbeit oder lassen sich Medikamente verschreiben, um für die Arbeit fit zu sein.

Die Bundesagentur für Arbeit setze angesichts des wachsenden Personalbedarfs in Kliniken und Pflegeheimen auf Pflegekräfte aus den Philippinen, sagte Vorstandsmitglied Raimund Becker am Montag zu dpa. »Mit dem Vermittlungsprojekt kompensieren wir langfristig und vorausschauend einen Teil unserer Bedarfe«, so der Manager.

Auch die SPD hatte am Montag die Vision einer hoffnungsfrohen Zukunft. Auf der Jobsuche sollen ausländische Bewerber bis zu 100 Punkte erzielen können – je nach Qualifikation, Sprachkenntnis, Arbeitsplatzangebot, Lebensalter und Integrationsaspekten. Erreicht eine Person mindestens 65 Punkte, erhält sie einen Platz im Ranking. Zu Beginn schlägt die »Sozialdemokratische« Partei ein Kontingent von 25.000 Menschen vor – »Deutschland sucht den Superflüchtling«. Was mit den Schutzsuchenden geschieht, die durchs SPD-Raster fallen? In München-Neuperlach hat man ein Flüchtlingsheim mit einer vier Meter hohen »Lärmschutz«-Mauer abgezäunt. Wer braucht schon eine solidarische Gesellschaft? Für die SPD gilt: Ein Indianer kennt keinen Schmerz. (sz)