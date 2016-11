Nur 30.000 neue Quartiere sollen die Wohnungsbaugesellschaften bis 2021 bauen, ein Zehntel davon Sozialwohnungen Foto: Tobias Schwarz/Reuters

Zwischen SPD, Grünen und Linken gibt es zunehmend Streit, nicht nur über Großprojekte. Seit gut einem Monat laufen die »rot-rot-grünen« Koalitionsverhandlungen in Berlin, noch keines der Vorhaben ist in Stein gemeißelt. Denn für alle Vorschläge gilt ein Finanzierungsvorbehalt. Alles hängt also von den bevorstehenden Schlussverhandlungen ab.

Offiziell bekennen sich die Vorsitzenden der potentiellen Koalitionäre dazu, »Schuldentilgung« betreiben zu wollen – auch wenn das bei Grünen, Linken und einigen SPD-Linken für Zähneknirschen sorgt. Die finanziellen Spielräume seien begrenzt, heißt es. Allein die Vorhaben, auf die sich »Rot-Rot-Grün« bis zum vergangenen Sonnabend einigte, kosten laut Berliner Morgenpost knapp drei Milliarden Euro. Möglich seien aber nur zusätzliche Investitionen von 800 Millionen Euro. Es läuft also alles auf umkämpfte Schlussrunden hinaus. Diese finden am Montag, Dienstag und Mittwoch kommender Woche statt. Alle Punkte, auf die sich die Koalitionsrunde zuvor einigt, schweben also vorerst im luftleeren Raum.

Einige Streitpunkte ließen Zweifel aufkommen, ob das von den Koalitionären gepredigte »gute Regieren« auch Realität wird: In zahlreichen Medienberichten ist von Wutausbrüchen und lautstarken Auseinandersetzungen die Rede. So sorgte die Forderung von Grünen und Linken, das Landesamt für Verfassungsschutz abzuschaffen, bei der SPD für Verärgerung. Ähnlich war es bereits bei der Frage nach Entkriminalisierung des Cannabis-Anbaus, die am gestrigen Montag erneut verhandelt wurde. Und auch die künftigen Hürden für direkte Demokratie sind ein Streitpunkt. Linke und Grüne wollen diese senken, die SPD wehrte sich bis zuletzt.

Beim Thema sozialer Wohnungsbau hat sich die SPD laut einem Bericht des Tagesspiegel offenbar gegen die Verhandlungspartner durchgesetzt. Diese hatten gefordert, den Anteil von Sozialwohnungen in Neubaugebieten zu erhöhen. Dem Bericht zufolge wird daraus nichts. Auch der Wohnungsbau insgesamt wird nur verhalten fortgesetzt: 30.000 neue Quartiere sollen die städtischen Wohnungsbaugesellschaften bis 2021 bauen, ein Zehntel davon Sozial­wohnungen. Grüne und Linke hatten im Wahlkampf deutlich mehr gefordert.

Die Verkehrspolitik, die am Freitag verhandelt wurde, bot weniger Zündstoff als erwartet. Der umstrittene Ausbau der Autobahn A 100 soll nur in den Bereichen vollzogen werden, in denen die Bauarbeiten bereits begonnen haben. Der Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau der Fahrradwege und -straßen, rund 50 Millionen Euro sollen hierfür jährlich fließen. Das entspricht den Forderungen der Initiative »Fahrrad Volksentscheid«. Auch die größtenteils im Ostteil der Stadt verlaufenden Straßenbahnnetze sollen weiter ausgebaut werden. Langfristig stellen sich die Koalitionäre in spe gar eine Verlängerung der Linien bis in die südlichen Bezirke Neukölln und Steglitz vor. Ein weiteres Prestigeprojekt dürfte die Innenstadt der Hauptstadt künftig prägen: Ab nächstem Jahr soll der Boulevard Unter den Linden schrittweise für private Autos gesperrt und zu einer Fußgängerzone werden.

Am Sonnabend morgen hieß es außerdem, »Rot-Rot-Grün« wolle das Gasversorgungsunternehmen Gasag sowie die Strom- und Gasnetze rekommunalisieren. Außerdem solle das bislang chronisch unterfinanzierte Stadtwerk mit bis zu 150 Millionen Euro ausgestattet werden. Bis 2030 soll die Stromerzeugung der Hauptstadt kohlefrei sein.