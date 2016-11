Hendricks mit leeren Händen

Frankreichs Umweltministerin Ségolène Royal übergab den Vorsitz der Klimakonferenz an den marokkanischen Außenminister Salaheddine Mezouar Foto: Youssef Boudlal/Reuters

In Marokko hat am Montag die UN-Klimakonferenz begonnen. Zwei Wochen lang beraten Teilnehmer aus mehr als 190 Staaten sowie Wissenschaftler, Unternehmer und Organisationen über die Umsetzung des im Dezember 2015 in Paris geschlossenen Abkommens. Frankreichs Umweltministerin Ségolène Royal, die Vorsitzende der Klimakonferenz COP21 im vergangenen Jahr, übergab bei der Eröffnungszeremonie für COP22 das Zepter an den marokkanischen Außenminister Salaheddine Mezouar. Nach ihren Worten ratifizierten von den 192 Unterzeichnerstaaten inzwischen 100 Länder das Pariser Abkommen. Royal rief die noch fehlenden Staaten auf, dem Beispiel bis zum Jahresende zu folgen.

Die rund 15.000 Teilnehmer der Klimakonferenz beraten bis zum Freitag kommender Woche über die konkrete Umsetzung des Klimaschutzabkommens. Auf Ministerebene wird ab Dienstag kommender Woche konferiert, für Deutschland nimmt Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) an dem Treffen teil. Sie muss offenbar mit leeren Händen nach Marrakesch kommen. Ihr Klimaschutzplan, der eigentlich bereits am vergangenen Mittwoch im Kabinett beschlossen werden sollte, wird vor allem von den CSU-geführten Ministerien für Verkehr und Landwirtschaft blockiert. Das Papier soll festschreiben, wie Deutschland die internationalen Klimaziele umsetzen und langfristig auf den Ausstoß klimaschädlicher Gase verzichten kann. Das darf nach Ansicht des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) ruhig warten. Es sei »unklug, auf Biegen und Brechen« einen Kabinettsbeschluss zu erzwingen, erklärte BDI-Chef Ulrich Grillo am Montag in Berlin. »Klimaschutz muss für unsere Unternehmen umsetzbar sein und sie wettbewerbsfähig halten, damit er weltweit als Vorbild dienen kann«, so Grillo.

In Marrakesch kam es am Montag zu einem diplomatischen Eklat. Wie der Korrespondent des lateinamerikanischen Fernsehsenders Telesur, Sergio Rodrigo, informierte, nahmen die marokkanischen Behörden am Montag eine mit Diplomatenpass reisende Vertreterin der Afrikanischen Union zunächst fest und verwiesen sie dann des Landes. Den Berichten zufolge handelte es sich um die aus der von Marokko annektierten Westsahara stammende Suelma Beiruk, die Vizepräsidentin des Panafrikanischen Parlaments ist. Die UNO kommentierte den Zwischenfall zunächst nicht. (dpa/AFP/jW)