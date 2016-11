Neue Gedenktafel

Am 7. November 1944 wurde der Kommunist, Journalist und Kundschafter Richard Sorge (geb. 1895) vom japanischen Militärregime wegen seiner Aufklärungsarbeit für die Sowjetunion ermordet. Mehrere Parteien und Organisationen riefen aus Anlass der 72. Wiederkehr dieses Datums für den gestrigen Montag dazu auf, in der nach Sorge benannten Straße in Berlin seiner zu gedenken. Im Rahmen der schon traditionellen Kundgebung wurde eine neue, durch Spenden ermöglichte Gedenktafel enthüllt. Eine dort 1969 angebrachte Tafel war nach 1990 entwendet worden. (jW)