Vorschlag: Die jW-Programmtips

Die Ärztin Anna Cooper (Kristin Scott Thomas) wird von einem Unbekannten (Pio Marmaï) entführt./IN DEINEM BANN GEFANGEN Foto: © WDR/Degeto/Origami Films

Von 9/11 zum Kalifat: Die geheime Geschichte des IS

»An vielen Stellen hat die US-Regierung Entscheidungen getroffen, die zu diesem Zeitpunkt sinnvoll erschienen«, sagt Richard Clarke, ehemaliger Antiterrorberater des Weißen Hauses. »Aber ohne diese Reihe von Entscheidungen gäbe es den IS nicht.« Nicht alles, was wir wissen müssen. Aber doch schon mal was. USA 2016.

Arte, 21.15

37°: Goldkinder

Der Konflikt um wertvolle Mineralien

Der Run auf Mineralien wie Gold oder Coltan kannte noch nie Rücksichten. Oft finanzieren Rebellengruppen ihren Kampf mit wertvollen Rohstoffen. Und dort, wo es in der Nähe Rohstoffe wie Gold oder Coltan gibt, wird es gewalttätig, werden wie im Kongo immer wieder Dörfer überfallen. Viele dieser Mineralien werden für Handys in aller Welt gebraucht: Sie haben eine neue Nachricht!

ZDF, 22. 15

#uploading – holocaust

D 2016. Tausende junger Israelis begeben sich jedes Jahr auf eine besondere Klassenfahrt: Die »Reise nach Polen« führt sie in Gedenkstätten an den Orten ehemaliger deutscher Konzentra­tions­lager. Ihre Erlebnisse halten sie in Youtube-Videos fest. Der Dokumentarfilm wird im Netz »crossmedial« fortgesetzt – durch einen interaktiven Fragebogen können Nutzer ihre Haltung zum Holocaust reflektieren und die Frage diskutieren: »Wie geht Erinnern heute?«

BR Fernsehen, 22.30

In deinem Bann gefangen

Sieben Tage war Anna Cooper verschwunden. Über ihren Horrortrip verliert sie kein Wort, doch es plagen sie Alpträume und Angstattacken. Nach einigem Zögern wendet die Gynäkologin sich an die Polizei und erstattet Anzeige wegen Entführung. Ein Mann habe sie eine Woche lang gefangengehalten. Es war der Witwer einer ehemaligen Patientin Annas, die nach einem Eingriff gestorben ist. Starke Leistung von Kristin Scott Thomas (Anna Cooper). Regie: Lola Doillon. F 2010.

WDR, 23.35

Der Name der Leute

Noch mal Frankreich, nicht ganz so gut, wie einst überall zu lesen. Bahia, Tochter einer linken Aktivistin und eines algerischen Einwanderers, und Arthur, Sohn einer Shoa-Überlebenden und eines AKW-Ingenieurs, führen eine offene Beziehung, in der es ganz schön bunt zugeht. Mit Jacques Gamblin (Arthur Martin), Sara Forestier (Baya Benmahmoud). Regie: Michel Leclerc. F 2010.

BR Fernsehen, 23.50