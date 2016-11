Platzhirsch und Sonderfall

Um eine Nachbildung der antiken Statue »Jüngling von Olympia«: Maurice Jüngling von Spandau 04 Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Drei Titel werden im deutschen Männer-Wasserball pro Spieljahr vergeben, vorneweg der Supercup im Duell zwischen Meister und Pokalsieger der Vorsaison, dann zu Pfingsten der Pokal und schließlich die Meisterschaft. Am Samstag fand Akt eins in der Schwimmhalle Berlin-Schöneberg statt. Rekordchampion Wasserfreunde Spandau 04 empfing Pokalsieger Bayer 08 Uerdingen.

Der Supercup wurde seit 1979 erst zum 17. Mal ausgetragen, nämlich von 1979 bis 1985, von 1997 bis 2003 und nun zum dritten Mal seit 2014. 15mal hat Spandau die vom Ex-04-Wasserballwart Günter Schwill gestiftete Nachbildung der Statue »Jüngling von Olympia« des antiken Bildhauers Praxiteles gewonnen, zweimal Waspo Hannover (1998 und 2000).

Das Duell am Samstag entschied Spandau mit 16:7 (3:1, 4:3, 3:1, 6:2) erwartungsgemäß deutlich für sich. Die Gäste aus Westdeutschland hielten bis zum 5:9 kurz vor Ende des dritten Viertels noch ganz passabel mit, ehe sie kräftemäßig einbrachen. Erst zum zweiten Mal nach 1998 trafen beim Gipfeltreffen tatsächlich die Sieger von Meisterschaft und Pokal aufeinander. Die übrigen Male musste »Ersatz« für den Pokalsieger her, weil Spandau in schöner Regelmäßigkeit Jahr für Jahr das Double holte. Also durfte der Pokalzweite ran. Wenn der nicht wollte, rückte der Dritte nach usw.

Der Uerdinger Pokalgewinn war allerdings ein Sonderfall. Pfingsten 2016 verlor das Team das Pokalfinale mit 9:18 gegen Spandau, doch im Nachgang des Viererturniers, in dem die Berliner im Halbfinale den ASC Duisburg mit 7:6 ausgeschaltet hatten, wurde einem ASCD-Protest stattgegeben, weil Spandau in diesem Match Moritz Oeler eingesetzt hatte, der zuvor im Viertelfinale gegen den Lokalrivalen SG Neukölln einen Wasserverweis erhalten hatte. Laut Regularien, so der Protest, ziehe dies die Sperre für das nächstfolgende Spiel im selben Wettbewerb nach sich – das Halbfinale gegen Duisburg.

Der Wasserballwart des Deutschen Schwimmverbands (DSV), Hans-Jörg Barth, disqualifizierte Spandau. Die anderen Teams rückten jeweils einen Platz nach oben. An Duisburgs Halbfinal-Aus änderte sich nichts. Damit war Uerdingen unerwartet Pokalsieger, Duisburg Zweiter und der OSC Potsdam Dritter. Was Platzhirsch Spandau so nicht hinzunehmen gedenkt. »Die Entscheidung ist falsch, wir sehen uns weiter als Pokalsieger und werden dies auch weiter so kommunizieren«, sagt 04-Präsident Hagen Stamm. Die Verhandlung des Einspruchs vorm Norddeutschen Schiedsgericht des DSV kann laut Stamm »bis zu zwei Jahre dauern«. Den Pokalsieger von 2016 wird man also vielleicht erst 2018 kennen.

Solche Volten passen zum DSV, dem Wasserballerinnen und Wasserballer organisatorisch zugeordnet sind. Am Wochenende hielt der DSV in Leipzig seinen Verbandstag ab, auf dem personell und inhaltlich ein Weg in die Zukunft eingeschlagen werden sollte. Zwar wurde auf der Verbandswebsite blumig verkündet, dass im Rahmen des Kongresses »allen Gästen und Delegierten die Möglichkeit offen (steht), sich ausgiebig über den aktuellen Stand der DSV Verbandsentwicklung zu informieren«, sicherheitshalber war bei den heikleren Beratungen aber nur ein Medienvertreter zugelassen, nämlich der Sendbote vom DSV-Monatsmagazin Swim and More. Beim zeitgleich in Berlin veranstalteten Wasserball-Supercup war Öffentlichkeit erwünscht. Sechs Journalisten und an die 50 Zuschauer waren dabei.