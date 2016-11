Standhaft gegen die Nazis

Foto: papyrossa.de

Wir leben nicht in der Weimarer Zeit, erklärte vor wenigen Tagen Nochbundespräsident Joachim Gauck, verärgert über die sogenannten besorgten und wütenden Bürger, forderte aber Gelassenheit im Umgang mit ihnen. Er griff damit erneut das früher weitverbreitete Schlagwort »Bonn ist nicht Weimar« auf. Da wäre doch gewiss zu fragen gewesen, ob auch das heutige Berlin den Vergleich zu jener Republik herausfordert, der ihre rechten Gegner nur ein Dasein von rund 14 Jahren erlaubten? Zu fragen wäre ebenso nach den Erfahrungen derjenigen, die Weimar verteidigten und deshalb gejagt, bestraft, verfolgt und schließlich ermordet wurden.

Gewiss wird der Herr im Schloss Bellevue das vorliegende Buch nicht zur Kenntnis nehmen. Er sollte es aber tun. Denn Dietrich Heither schreibt informativ, gedankenvoll-abwägend und aufklärend über einen unbeugsamen, verantwortungsbewussten und klar denkenden Mann, der seit dem Ersten Weltkrieg entschieden gegen diejenigen kämpfte, die später zum Kern der Nazi­partei wurden oder dieser zur Macht verhalfen. Gelassenheit – nein, Emil Julius Gumbel (1891–1966) steht gleichsam als ein Markenzeichen für das Gegenteil. Sein Wirken vermittelt die geschichtliche Lehre, bereits im Vorfeld diktatorisch-rassistischer Herrschaft aktiv sein zu müssen, nicht schweigen und stumm zuschauen zu dürfen, wenn die Demokratie und das Recht auf Meinungsfreiheit – skrupellos deren Möglichkeiten nutzend – abgebaut und eingeschränkt werden. Mit Recht schreibt der Verfasser des vorliegenden Buches, es sei auch heute noch vieles zu lernen aus jenen Forschungsarbeiten zum Weimarer Präfaschismus, die Emil Julius Gumbel wissenschaftlich-akribisch und faktengestützt betrieb, dabei seine Existenz aufs Spiel setzend und um sein Leben fürchtend.

Es war die erlebte Wirklichkeit des Krieges, die Gumbel zu einem pazifistischen Antimilitaristen, zu einem friedensbewegten Aktivisten werden ließ. Als Mitglied des »Bundes neues Vaterland« und der USPD bewies er Charakterstärke. Heither rühmt seinen aufrechten Gang, das zivilcouragierte Auftreten, das politische Durchhaltevermögen und seine Standhaftigkeit gegenüber allen Attacken auf Humanität und aufklärerisches Denken. Beschrieben wird zugleich das grundlegende Dilemma, in dem Gumbel sich wie andere Links­intellektuelle auch zwischen 1918 und 1933 befand. Einerseits befürwortete er linken Aktionismus, der jedoch mit politischen Fehleinschätzungen und Irrwegen verbunden war, andererseits stützte er einen perspektivlosen Pragmatismus mit seinen geringen Chancen, gesellschaftliche Veränderungen durchsetzen zu können. Im Spannungsverhältnis von Anerkennung der parlamentarischen Demokratie und Streben nach einer sozialistischen Gesellschaft habe er eine »Rätekonzep­tion von unten« vertreten.

Gumbel war zweifellos ein politisch aktiver Wissenschaftler, ein Gelehrter, der in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts die Untaten militant-völkischer und faschistischer Gruppen statistisch erfasste und über deren Gefahren für die Weimarer Republik aufklärte. Zugleich warnte er vor den neuen Kriegsgefahren und gab vielfältige Impulse für alle Bemühungen zur Abwehr rechtsradikaler Strömungen. Dass Gumbel zu jenen deutschen Intellektuellen gehörte, deren Werke nach einem Wort von Arnold Zweig in den »Blutkeller der deutschen Reaktion« tief hineinleuchteten, ist in der Literatur oft erwähnt. Doch eine umfassende Würdigung wurde ihm selten zuteil. Nun kam – endlich könnte man sagen – ein schmaler, aber inhaltsreicher und anregender Band auf den Büchermarkt, der eingehend Gumbels Lebensweg verfolgt und seinen unermüdlichen politischen Kampf darstellt. Zugleich erfährt der Leser, weshalb und wie Gumbel bedrängt, gehetzt und drangsaliert worden ist, wie sein Wirken in Vergessenheit geraten konnte und welche Bedeutung dem im 21. Jahrhundert zukommt.

Das Buch öffnet den Blick auch auf das vielgestaltige Urteil, das Freunde wie Feinde des Porträtierten sowie (westdeutsche) Historiker und Publizisten über ihn fällten. Heither versteht Gumbel als einen stets selbständig denkenden Sozialisten, der ein politischer Grenzgänger und kein organisatorisch »Linientreuer« war. Er sei mehr »couragierter Zivilist« als ein »Parteisoldat« gewesen, angetrieben von hohen moralischen und kapitalismuskritischen Grundsätzen. Insofern wäre von einem gesellschaftlichen Außenseiter und Einzelgänger zu sprechen, der im besten Sinne des Wortes Aufklärung leistete, wenngleich vergeblich. Der Autor bietet in seiner politisch-biographisch angelegten Publikation zugleich bedenkenswerte Einblicke in den gesamtgesellschaftlichen Rahmen sowie in das erschreckende Versagen der Weimarer Justiz, die – wie Gumbel sarkastisch feststellte – noch nicht einmal den Versuch unternahm, ihren Klassencharakter zu beschönigen. Nicht zuletzt thematisiert Heither die folgenreiche Spaltung der organisierten deutschen Arbeiterbewegung.