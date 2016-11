Locker bleiben

Zu jW vom 31. Oktober: »Blutgrätsche«

»Die Wahrheit über den 9. Spieltag?« »Alles keine wirklich schönen Nachrichten?« Oder kann der zu ernste Bundesliga-Berichterstatter nach dem Derby Dortmund gegen Schalke 04 (0:0) die schwarz-gelbe BVB-(Erwartungs-)Brille nicht ablegen?

Keine Frage: Wie Kolasinac mit einer Grätsche Pulisic an der Seitenlinie foulte, war sicher gelbwürdig. Den Schalker Spieler dann aber als »Brutalo« zu bezeichnen, ist für dessen couragiertes 90-Minuten-Spiel einfach daneben. Und schlimmer wird es noch dadurch, dass das böse Foul des Dortmunders Sokratis an Meyer (schwere Bänderverletzung am rechten Sprunggelenk) noch nicht einmal erwähnt wird. Im Gegenteil: »Wenigstens war Sokratis zurückgekehrt und verlieh der Abwehr ein wenig Stabilität.«

Vielleicht hilft ja allen der Schiedsrichterspruch nach einer »Blutgrätsche« Richtung Aschenbahn, den ich nicht vergessen werde: »Jungs, kommt runter. Locker bleiben.«

Josef Otte, Oldenburg

Von Armut bedroht

Zu jW vom 1. November: »Rente: Reiche werden weiter gehätschelt«

Die Vorhaben der Rentenreform sind irreführend, sie haben keine Verbesserung für den normalen Rentner zum Ziel. So bleibt die Produktivitätsentwicklung außer acht. Diese stieg von 1991 bis 2011 je Beschäftigten um insgesamt 22,7 Prozent und je Erwerbstätigenstunde um 34,8 Prozent. Durch technologischen Fortschritt (…) wird auch bei ungünstiger demographischer Entwicklung immer mehr produziert. Trotzdem wurde das Rentenniveau von 55 Prozent des Durchschnittseinkommens der Erwerbstätigen 1990 auf 47,5 Prozent 2015 gesenkt. Hinzu kommt, dass produktive Arbeit mit 42 Prozent höher besteuert ist als Kapitaleinkünfte mit 25 Prozent. Die Lohnsteuer brachte 2015 227,8 Milliarden Euro, die Abgeltungssteuer lediglich 25,1 Mil­liarden Euro.

Statt bei den Rentnern zu sparen, sollten Steuerverschwendungen vermieden werden. Wenn für den Flughafen BER statt geplanter 1,8 Mil­liarden bereits sieben Milliarden Euro verbaut sind, ohne dass der Flugplatz in Betrieb ist, oder die Hamburger Elbphilharmonie nach knapp 10 Jahren bei zehnmal höheren Kosten fertig ist, gibt es gewaltige Möglichkeiten, auch für eine steuerfinanzierte Rente. Das böte auch den über 4,3 Millionen ALG-II-Empfängern und der einen Million Zeitarbeiter die Möglichkeit, eine Eigenvorsorge zu treffen. Die mehr als 2,7 Millionen von Armut bedrohten Rentner könnten bessergestellt werden. Zu den Reserven bei der Rentenversicherung gehört, das Lohnniveau Ost nach 26 Jahren dem Westen anzugleichen. Wann leisten Beamte und Bundestagsabgeordnete diesbezügliche Abgaben? Offen bleibt die Einlösung des mehrfachen Versprechens der Kanzlerin, endlich die Ostrenten anzugleichen.

Wilfried Schubert, Güstrow

Wieviel Klassenbewusstsein?

Zu jW vom 31. Oktober: »Für das kleinere Übel«

Ich halte es für absolut unverständlich, dass »Kommunisten« de facto Wahlwerbung für Hilla­ry Clinton machen. Diese Person steht für die Herrschaft der eisernen Faust der US-Army über die ganze Welt, stets bereit, unbotsame »Provinzen« zur imperialistischen Räson zu bomben. Die Communist Party USA (CPUSA) unterstützt damit letztlich eine Kandidatin als »kleineres Übel«, die mindestens rhetorisch indirekt Krieg mit Russland fordert und damit einen dritten Weltkrieg implizit in Kauf nimmt. Und wenn die CPUSA davon träumt, langfristig mit »linken Demokraten« eine »Third Party« aufzubauen, verstehe ich nicht, warum die Partei nicht versucht, selbst diese dritte Partei zu werden. Da frage ich mich wirklich, über wieviel Klassenbewusstsein und proletarischen Internationalismus diese Partei noch verfügt.

Ralph Petroff, per E-Mail

Baugenossenschaften wieder stärken

Zu jW vom 26. Oktober: »Linke fordert Stadt für alle«

Es wäre an der Zeit, neue Maßstäbe für die Baupolitik zu setzen. Anstatt mit dem Wohnungsbau den Reichen eine weitere günstige Gelegenheit für Zusatzverdienste zu schaffen und die Kluft zwischen Arm und Reich immer weiter zu vergrößern, sollte eine Umverteilung des Reichtums von oben nach unten beginnen. Und zwar indem der Staat Wohnungen für die Unterprivilegierten und Benachteiligten bauen lässt, die in deren Besitz übergehen und sie vom Wohnungsmarkt unabhängig machen. Um Eigentum auch für die Besitzlosen zu schaffen, wurden in der Weimarer Republik zahlreiche Wohnungsbaugenossenschaften gegründet, die die Bewohner zu Miteigentümern machten und ihnen ein Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrecht über ihre Wohnungen gaben. Leider ist dieses Mitbestimmungsrecht bei der »Reform« des Genossenschaftsrechts (…) stark eingeschränkt worden, indem man die Stellung der Geschäftsführung verstärkte. Das müsste zurückgenommen werden, um den Wohnungsbau wieder stärker an den Bedürfnissen, Wünschen und Vorstellungen der Bewohner als an den Profitinteressen der Investoren zu orientieren und der Gestaltungsfreiheit für Wohnungsbau neue Räume zu schaffen, die uns und den Wohnungs- und Städtebau aus der Abhängigkeit von den Investoren befreien.

Da die Besitzlosen kaum viel Geld aufbringen können und unter diesen Umständen die Neigung, Geld für eine eigene Wohnung auszugeben, gering sein dürfte, müsste der Staat im Rahmen einer gerechteren Vermögensverteilung die Aufgabe übernehmen, genossenschaftlichen Wohnungsbau und seine potentiellen Mitglieder entsprechend finanziell zu unterstützen. Das Geld dafür wäre durch eine höhere Besteuerung des Reichtums leicht lockerzumachen, ohne den Betroffenen damit allzu wehzutun!

Ludwig Schönenbach, Bremen